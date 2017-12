Reflexiones sobre la Navidad

Es innegable que la época navideña es un tiempo especial. No hay otro momento del año en el que amigos, familiares y centros de trabajo se reúnan a convivir y celebrar como en éste. Es un tiempo en el que se mueven sentimientos y acciones de generosidad y solidaridad.Ejemplos hay muchos. Hace unos días participé en un evento musical con catorce bandas juveniles que se propusieron recabar (ese era el boleto de entrada) juguetes, chamarras y cobijas para entregar a quienes más lo necesitan; este mismo diario promueve entre sus lectores el apoyo a familias en situación de pobreza; diversas parroquias e iglesias promueven programas como el de apoyar a una familia con una cena para la Nochebuena.Santa Bombero es pionero en esto a través de la recolección, reparación y donación de juguetes. Podemos hacer una lista interminable de acciones a favor de otras personas que se realizan en nuestra comunidad a propósito de la Navidad.Para mí, la Navidad es uno de los tiempos más bellos y de mayor reflexión del año. En parte porque se aproxima el fin de año y como todo ciclo que se cierra es una oportunidad para agradecer lo ocurrido y para generar proyectos nuevos, pero sobre todo porque es el momento fundante de la fe en la que he crecido. Es un momento que se renueva cada año –y cada día- en el que Dios se hizo humanidad.En muchos hogares mexicanos, el 24 de diciembre se arrulla al Niño y se reza el Rosario. Hay una familia con la que convivo de cerca, que tiene una tradición un poco distinta, ya que cada niño tiene su Niño Dios. Entonces, en el momento de la adoración, no se adora un solo niño, sino que se adora al niño de cada quien.Éste es un símbolo que me conmueve más cada vez porque me hace visible el regalo profundo que encierra la Navidad: “Cada quien tiene su propio Dios y también su propio niño interior”. Dios decidió hacerse humanidad, habitar en cada una y cada uno de nosotros… y empezó por el principio, se hizo pequeñez, fragilidad, dependencia, necesidad de protección… ternura.Cuando contemplo esto, me cuestiono siempre sobre esa imagen del Dios todopoderoso que repetimos con tanta cotidianidad. ¿Por qué no se nos enseña esta forma de ser Dios, desde la ternura y la pequeñez? Pienso que si aprendiéramos a reconocernos en esta versión de Dios, seríamos distintos, nuestro mundo sería distinto.El mensaje es radical, la invitación absoluta. No hay camino más seguro para el encuentro con Dios que “hacerse como niño”, conectarse, volver a la sabiduría de nuestro niño interior, nuestro Niño Dios.Pero como no sólo es individuo, sino comunidad, humanidad entera, el mensaje social es igual o más radical aún, si Dios habita en cada una y cada uno de nosotros, lo que ocurre al más pequeño, al más frágil, al más empobrecido de los seres humanos, le ocurre a Dios. ¡Y vaya radicalidad! Había quienes le esperaban poderoso, adinerado, influyente y decidió hacerse niño, pobre, migrante, perseguido.Lo que Dios “nos regala” con la Navidad es pues, un camino, un camino lleno de luz y alegría, pero también lleno de entrega y compromiso; es una invitación a reconocerle en cada otro y de manera especial en cada otro que sufre, en cada niño o niña que pasa hambre o vive violencia, en cada joven que no encuentra alternativas, en cada hombre o mujer trabajadora que recibe un salario insuficiente.Nace también en cada persona que lucha, que sueña, que vislumbra una realidad distinta. Nace en cada persona que actúa por el bien de los demás.Ojalá esta preocupación por los otros y estos movimientos de generosidad y solidaridad que hacemos en estas fechas permanezcan durante todo el año y se traduzcan en un compromiso masivo por transformar nuestra ciudad y garantizar las condiciones necesarias para que Dios –entiéndase cada niño, niña y joven- nazca y crezca en condiciones dignas.Que la Navidad nos lleve a un profundo humanismo, a reconocer que en el centro de cada uno de nosotros –y de cada otro- está Dios, a cuestionarnos sobre las implicaciones de creer y asumir –quienes así lo hacemos- que Dios se encarnó, se hizo humanidad.Que la Luz de la Navidad nos llene de alegría y nos impulse siempre a la entrega y al compromiso para que el Dios de cada uno, el mismo que habita en cada ser humano, sea en plenitud. ¡Feliz Navidad!