¿Cuántos candidatos presidenciales habrá en la boleta electoral de 2018?Al menos tres, postulados por sendas coaliciones de tres partidos cada uno, más los independientes que eventualmente alcancen las casi 867 mil firmas de ciudadanos, repartidas en cuando menos 17 entidades.En las elecciones de 1958, 1964 y 1970 —cuando no había competencia real entre el oficialismo y la oposición— hubo sólo dos candidatos registrados, el del PRI (apoyado también, como era costumbre, por el PARM y el PPS) y el del PAN.En 1976, el priista José López Portillo participó solo, al no presentar candidato Acción Nacional, a causa de una división interna.En 1982, año en que compitieron por primera vez en una elección presidencial los partidos que fueron legalizados a raíz la Reforma Política de 1977, se presentaron siete aspirantes a Los Pinos, entre ellos la primera mujer, Rosario Ibarra de Piedra.En 1988, año de la gran ruptura en el PRI —y en el que los otrora partidos satélites PPS, PARM y PFCRN se pasaron a la oposición— fueron seis los candidatos, que luego se convirtieron en cinco cuando Heberto Castillo, del PMS, declinó por Cuauhtémoc Cárdenas.En 1994 se registró el mayor número de aspirantes: nueve, entre ellos dos mujeres. Eran tantos que para los primeros debates que se organizaron entre candidatos presidenciales se formaron dos grupos: por un lado, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas, y, por otro, todos los demás.En 2000, año de la alternancia en Los Pinos, se registraron seis, que luego se volvieron cinco, con la declinación de Porfirio Muñoz Ledo, postulado por el PARM, a favor del panista Vicente Fox. Por primera vez desde 1982 no hubo candidatas.En 2006 hubo cinco candidatos: Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa.En 2012 hubo cuatro: Enrique Peña Nieto, López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri.Si esta ocasión aparecen solamente tres candidatos en la boleta —Ricardo Anaya, López Obrador y José Antonio Meade— será la cantidad más reducida de opciones que tendrán los electores mexicanos para votar desde 1976.Todo depende de qué pase con los independientes, que, por primera vez en muchas décadas, tienen la oportunidad de participar.Cuarenta y ocho ciudadanos cumplieron con los requisitos de la ley electoral para recibir permiso de recabar las firmas requeridas para aparecer en la boleta: al menos 1% del listado nominal de votantes a nivel nacional, distribuido en 17 entidades del país, donde también deben sumar al menos 1 por ciento. Un mínimo total de 866 mil 593 apoyos.Sin embargo, a estas alturas, cuando ha transcurrido más de la mitad de los 120 días que tienen legalmente los independientes para buscar adhesiones —y en los que tendrán que alcanzar un promedio diario de siete mil 221 firmas para cumplir con el requisito— se ve difícil que más de dos aspirantes sin partido puedan estar en la boleta.Al último corte dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobernador neoleonés Jaime Rodríguez El Bronco llevaba un millón 122 mil 155 firmas, un promedio de 17 mil 553 en cada uno de los 64 días que los aspirantes han estado recabando apoyos. Por su parte, Margarita Zavala llevaba 540 mil 648 (promedio diario de 8 mil 447).Mucho más atrás se encontraban Armando Ríos Piter, con 377 mil 536 firmas (5 mil 899 diarias); Édgar Ulises Portillo, con 127 mil 293 (mil 988 al día), y Marichuy Patricio, con 110 mil 420 (mil 725).De continuar con el ritmo que llevan, sólo El Bronco y Zavala alcanzarían el total de adhesiones necesarias, pero estaría por verse si cumplen con la distribución territorial requerida y reciben la validación de las firmas por parte del INE para el 13 de febrero, cuando vencen los 120 días.El resto tendría que subir drásticamente su promedio diario: Ríos Piter, a 8 mil 733; Portillo, a 13 mil 201, y Patricio, a 13 mil 503.Podemos concluir entonces que la elección presidencial de 2018 se disputará entre tres, cuatro o cinco candidatos.Para definir al ganador de la contienda, el total de candidatos puede importar o no. Depende de lo cerrada que esté la elección entre el primero y segundo lugares, y a cuál de esos dos le quitarían votos Margarita y/o El Bronco, y si los partidarios de éstos terminan aplicando el voto útil o se mantienen fieles a su opción original.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.