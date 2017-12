Navidad, tiempo de regocijo y pretexto para reunirse en familia, los amigos, compañeros de trabajo, gente que regularmente no ves en mucho tiempo pero que no faltan al consumismo navideño bajo los artilugios emocionales de la temporada.Se ha desvirtuado el concepto navideño, se ha ultrajado aquella paz de los villancicos y se ha abaratado la temporada, aquellos tiempos donde lo máximo era tomarse la foto con el Santa y guardarlo como un recuerdo de infancia imborrable hoy es lo exótico de bajar aplicaciones como un medio de adaptación a los tiempos de consumismo tecnológico.Querido Santa, si tan solo pudieras cumplir deseos de los adultos como lo hacías cuando éramos chicos y te dejábamos galletas con leche, que tus renos arrancaban a repartir regalos y tenías un ejército de duendes que te ayudaban a repartirlos, era una mágica imagen que nos decía que el 24 había que irse a dormir temprano porque si no ya no vendrías.Bendita imagen que construían nuestros padres, imperdonables todos aquellos que en nombre de una “realidad” matan la emoción de los infantes, incluyendo aquellas acciones que hacen que un pequeño sufra en cualquier momento. Y es que si sólo volteamos a nuestra realidad de abandono, sufrimiento, tensión, maltrato y olvido de nuestra niñez juarense en estos días; estamos condenados a nunca evolucionar como sociedad convirtiendo nuestra apatía en parte misma del problema.Es por eso querido Santa que pongo a tu disposición mi lista de regalos, a cambio te prometo que si me cumples, te pondré unas galletitas con leche en cada bache de Juárez, ¿Suena atractivo?Tráele a los papás de miles de niños juarenses un empleo bien remunerado. Uno que les permita vivir con decoro, de esos que nutren los estómagos de las personas y alimentan los sueños, que les permite satisfacer sus necesidades básicas pero les deja espacio para ser diferentes, para ver el futuro con otra cara, luchando diariamente por darle a sus familias un bienestar acorde a su esfuerzo. De pasada, recompensa a los emprendedores que se arriesgan por darnos productos y servicios dignos, recompénsalos de acuerdo a sus riesgos.Santa, ayúdale al gobierno a brindarnos una mejor infraestructura, calles que no se hundan, baches que no cumplan años, parques bonitos, iluminación suficiente. Tráeles un kit anticorrupción que no desvíe recursos a cosas como campañas políticas, engrandecimiento de egos y mantenimiento de personas que no agregan valor a su gestión gubernamental, un kit para terminar con la cultura de la simulación que ejercen de forma descarada algunos funcionarios. Eso sí, por favor recompensa abundantemente a aquellos que realmente están al servicio de la comunidad. Dales mucha sensibilidad de que el sentido humano en todas sus acciones debe ser un elemento imprescindible.Santa, te pido que nos dotes a la sociedad de un sentido comunitario, de ver un colectivo que aprenda a amar la ciudad con sus defectos y virtudes, que nos haga sentir que al lado tenemos un guerrero para colaborar en la construcción de una mejor comunidad, una donde los niños, los adultos mayores tengan las condiciones necesarias para desarrollarse con la mayor naturalidad. Un lugar donde la mujer sea reconocida por su enorme talento y no por la extrema inseguridad a la que están sujetas. Un lugar donde puedas aspirar a conservar tu patrimonio como resultado de un trabajo y esfuerzo dedicados a incrementar la calidad de vida, no uno donde estés cuidándote las espaldas con candados, rejas o alarmas para que no se aprovechen del esfuerzo individual.Santa en estos tiempos donde la corrupción ya parece ser el argumento de moda para justificar cualquier irregularidad, te pedimos nos des el regalo de enfocarnos en nuestro rol para minimizar “el que no tranza no avanza”, un estandarte de una generación mediocre y conformista, que muchos de ellos eligieron un camino detestable para crecer y que hemos pagado con creces, empresarios transas con salarios de explotación, ciudadanos insensibles que derrochan recursos y no les interesa crear convivencia social, “animales” que golpean niños, mujeres y animales bajo el emblema del amor. Académicos que pasan a sus alumnos a cambio de favores o simpatías y gobiernos que derrochan recursos mas no talento para la transformación citadina; algo estamos haciendo mal cuando hay lideres sindicales que duran por años, toleramos la aplicación de leyes sin el soporte ciudadano, cuando no somos capaces como sociedad de generar nuevos liderazgos. En todos estos escenarios seguramente la corrupción tiene algo que ver.Ojala Santa y que podamos obtener uno de esos regalos y perdón si en el camino, te roban un regalo, tratan de matarte la ilusión, te multan por falta de engomado ecológico, se le quiebra la pata a uno de tus renos por un bache o de plano te quieren cobrar el estacionamiento para entrar por la chimenea. Bienvenido a Juárez, tenemos muchos retos pero aun así estamos tratando de festejar que hemos llegado a Navidad.Los mejores deseos, estimados lectores, para ustedes y sus familias.