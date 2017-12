Ejecutan en Sonora al asesino de Miroslava

Fuentes de esta columna en la Fiscalía General de Sonora (hasta marzo Procuraduría de Justicia) han hecho saber que el 19 de diciembre pasado fue ejecutado en aquella entidad el supuesto asesino de la colega y compañera periodista, Miroslava Breach Velducea.Su nombre es Ramón Andrés Zavala Corral (foto en versión digital). Es este quien habría disparado contra Miroslava al salir de su domicilio la mañana del 23 de marzo pasado. Mañana se cumple un mes más de su muerte.Zavala participó con otro individuo aparentemente familiar de los asesinos intelectuales, identificados por la Fiscalía General de Chihuahua como los “Salazares”, miembros importantes del Cártel de Sinaloa. El cómplice del sicario conducía un vehículo Malibu, identificado por cámaras de seguridad el día de los hechos.El gobernador, Javier Corral, y su fiscal general, César Peniche, han insistido en que el “crimen” ha sido “resuelto” porque aparentemente han unido todas las piezas de la investigación. Muchos datos del expediente han sido filtrados a medios de información de la ciudad de Chihuahua y nacionales pero no hay un solo detenido. Ellos mismos han hablado de los asesinos materiales e intelectuales.En el curso de las investigaciones aparecieron datos sobre los supuestos criminales pero también sobre destacados personajes del PAN estatal de Chihuahua, incluido un expresidente municipal de Chínipas, que habrían desempeñado varios papeles en su relación con Miroslava y quienes ordenaron el asesinato. Son informaciones celosamente guardadas por el gobernador y el fiscal general.Zavala Corral habría sido ejecutado en Álamos, Sonora, el 19 de diciembre pasado. Nació en enero de 1992. Dicen, empezó a divulgar su participación en el caso de “la periodista de Chihuahua.Álamos está ubicado a casi 450 kilómetros de Hermosillo, Sonora, cerca de los límites de Chihuahua y Sinaloa. Un balazo en el corazón acabó con la vida de Zavala.***Está terminando 2017 muy explosivo. Bajo el amparo de la “operación justicia para Chihua-hua”, el gobernador Javier Corral ha impuesto un innegable golpe en la nuca al PRI nacional, de consecuencias directas, inmediatas y fatídicas para el sonorense exdirigente de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.De pasada también arrastra al candidato presidencial, José Antonio Meade.Mientras disfrutaba de una amena posada navideña en el María Chuchena Juárez y destapaba tácitamente a Alejandra de la Vega como candidata a la Alcaldía de esta frontera, Corral Jurado recibía información de sus agentes estatales sobre la detención de un tiburón priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y de su inmediato traslado al penal de Aquiles Serdán, conurbado con la ciudad de Chihuahua. Ayer amaneció el político tras las rejas. En su comparecencia en el juzgado, un Ministerio Público leyó una presunta declaración que provocó escándalo, donde el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, cuestionó al otrora secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera “¿por qué sigue viva?” la persona que filtró el asunto al PAN.Mencionan los comunicados tanto del Gobierno estatal como los colocados en sus redes sociales por el gobernador que en la detención participaron agentes de la Policía Federal, lo cual lleva sin dificultades a la conclusión de que estuvo enterado del operativo al menos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sus colaboradores más cercanos.Esa parte nos brinda una connotación distinta que asomó la cabeza el martes con la filtración en “Reforma” sobre el nombre de Gutiérrez Gutiérrez como receptor de 246 millones de pesos para las campañas electorales del PRI en el 2016. Dinero presumiblemente surgido del Gobierno de Chihuahua.Fue usado en esa publicación el nombre del exsecretario de Hacienda del duartismo, Jaime Herrera Corral. Él tuvo comunicación con esta columna para negar tres bíblicas veces su intervención con esa información.Queda claro que fue un operativo mediático, judicial y policiaco perfectamente orquestado en la panza de la intriga y la confabulación nacional. La estrella principal no es el gobernador Corral sino sus auxiliares en las publicaciones respectivas para la detención de Gutiérrez. Manlio ha de estar fúrico y nada cómodos Meade, Luis Videgaray y todo ese equipo tricolor que busca refrendar la Presidencia de la República. Hay que decirlo, alguien busca un Colosio o algo que se le parezca. Carne para los leones Ricardo Anaya y López Obrador. Estallido en la primera división de la política nacional, dijo ayer muy temprano a este redactor un empresario de corte nacional que aparece y desaparece.***La delfina secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno estatal, Alejandra de la Vega, recibió otro empujón hacia la dulce obstinación de su amigo y gobernador Corral, por convertirla en candidata del PAN a la Presidencia Municipal de Juárez.“Debemos esperar de ella lo mejor para Ciudad Juárez”, dijo Corral Jurado en el María Chuchena el miércoles a media tarde. Fueron reunidos en la comida-posada navideña la gran mayoría de los funcionarios estatales en Juárez, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega. Por nada del mundo se perdería el ágape la vicegobernadora Lety Corral, hermana del mandatario. Tenemos galería de fotos en versión digital de La Columna.Al micrófono Corral reconoció el trabajo de los funcionarios estatales en Juárez. Mencionó particularmente a Galindo pero generalizó hacia Obras Públicas, Fiscalía, Registro Civil, Educación, Transporte, Desarrollo Urbano, etc., Enrique Torres, Darío Cárdenas, Ulises Pacheco, Víctor Talamantes, Javier Palacio, Judith Soto, Lolita Juárez, Cecilia Hernández, Amparo Beltrán, Chacho Uranga, Austria Galindo, José Luis Ortuño, Abelardo Valenzuela, Rogelio Loya, Eduardo Loya, Gustavo Elizondo, Arturo Valenzuela, Cecilia Hernández, Evangelina Mercado, Chole Pérez... Guillermo Trueba.Se detuvo en el nombre de Alejandra, siempre a su diestra en la mesa. Sólo ella fue convocada al Machu de los funcionarios centrales de primer nivel. Aplaudió ampliamente el trabajo de la secretaría de Innovación y dijo que viene seguimiento fuerte y concreción de más proyectos por parte de ella.Ante un público tan amplio no podía explayarse Corral sobre sus planes político-electorales pero no ha quedado duda que el proyecto de Alejandra como candidata a la Alcaldía es mantenido en caballo de hacienda. En Palacio, entre los funcionarios estatales locales, entre el panismo y aun entre sectores tricolores fronterizos, no se habla de otra cosa ni de nadie más.***También el Congreso del Estado saltó sobre pólvora encendida. Los barzonistas al mando de Heraclio “Yako” Rodríguez decidieron armar un lamentable zafarrancho en la Torre Legislativa.Las imágenes en fotos y videos hablan por sí solas de los “daños” y “agresiones” de los manifestantes al inmueble legislativo. No fueron en realidad tan significativos. Puertas dobladas, brincos entre los dorados asientos de los diputados y toma de la tribuna. Antes de las nueve de la mañana cuando los diputados iniciarían su sesión maratónica de cierre de año.La parte vulgar, realmente condenable, es la agresión física de los barzonistas contra la diputada de la bancada rosa-priista, Isela Torres. Atrás de ella, solamente tratando de quitarse a los energúmenos, el legislador del Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo. El resto de los diputados(a) que habían arribado al salón, corriendo entre las butacas.Rodríguez y su seguidores sabían, lo saben perfectamente, que en el Congreso no están las áreas administrativas para responder a sus demandas. Los presupuestos correspondientes son armados por su excandidato a gobernador, hoy mandatario, Corral, y por varias dependencias más del Gobierno estatal, entre ellas la de Desarrollo Social, donde despacha uno de los más antiguos barzonistas en la entidad, Víctor Quintana, pero las protestas no son contra ellos y menos las agresiones físicas, prefirieron golpear a una mujer... Deleznable esa conducta.Un dato interesante es que los diputados cambiaron de lugar de sesiones. Se fueron a uno de los salones del Hotel Casa Grande, propiedad de la familia del jefe de gabinete y aviador número uno del Gobierno estatal, Gustavo Madero Muñoz.De los temas abordados en la sesión requerirá el nuevo amanecer un par de décadas y varias administraciones futuras para cumplir con las investigaciones de las irregularidades halladas a la cuenta pública 2016 del Gobierno estatal. 100, 200, 500... mil millones de pesos por todas las áreas, particularmente Educación y Pensiones Civiles. Ni con todos los agentes ministeriales de varios estados de la república podrían concretar tantos asuntos.