Imaginamos la escena grotescamente servil y reptadora; aduladora, rastrera. El coordinador de comunicación social del Gobierno estatal, José Antonio Pinedo, pidiéndole al locutor radiofónico hasta más allá de la médula sobre lo que significa periodismo: “Preguntále a Javierundis: ¿Va a aguantar todo su sexenio el golpeteo particular de El Diario porque traen pleito casado, y Usted no se queda callado...” (Como Javierundis se refiere Pinedo a su patrón el gobernador. Es el único en el gabinete que no antepone señor gobernador).El locutor hizo la pregunta en alguna estación de Ciudad Juárez, ayer, y Corral le contestó a Pinedo (o sea al locutor): “Ya he señalado con toda claridad que este medio va decidido no solamente a difamarnos, a calumniarnos”.Siguió el locutor-Pinedo: “Es cierto la nota del día de hoy que se exceden en gastos de papelería?”.“Es otra de las mentiras de este periódico sobre nosotros..”, etc.., etc., el resto del rollo va en la nota correspondiente.La información sobre ese tema específico surgió del propio Gobierno del Estado. Los datos están completos, perfectamente sustentados técnica y documentalmente.El locutor hizo una pregunta bastante boba porque no leyó el contenido de la nota. Bueno, de eso se trataba; no de profundizar sobre la información y discutirla profesionalmente como debió ocurrir sino entregar el espacio al gobernador para cuestionar la publicación. Orden de Pinedo... seguramente.Esa es la nueva relación de los medios informativos con el gobernador. Es intolerante hasta el grado de la reacción violenta el mandatario a la verdad sobre el fracaso en múltiples materias de su administración.No sólo tiene esos desplantes grotescos y ofensivos contra El Diario, sino contra Reforma, El Universal, La Jornada, Proceso y todo quien tenga el atrevimiento de publicar datos que le son incómodos. Cuentos de hadas, de príncipes y reyes, le encajarían perfectamente. ¿Cuánto tiempo duró su carnicería contra Televisa? ¿Cuántos años usó la completa libertad de las páginas editoriales de El Diario para verter sus opiniones sin cortapisas? Carga las vísceras sobre la razón.***Lumbre ni borracho. Ayer se reintegró puntualmente a sus labores como subdirector del Instituto del Deporte, Juan Pedro Plascencia, designado a principios de diciembre jurisdiccional de la Zona Uno de la Liga Estatal de Beis. La lucrativa, la de Primera Fuerza.Plascencia se comunicó personalmente con el redactor de esta columna para aclarar que le debían algunos días por sábados y domingos trabajados y decidió tomarlos con el correspondiente permiso de su jefe, Francisco, “Paco” Ibarra.Reconoció que es empleado sindicalizado y que buscará el esquema más adecuado para llevar a cabo sus funciones como jefe del beis en esta frontera, y por lo tanto de la poderosa escuadra de Indios, que tiene su cuartel en el Estadio Juárez, perteneciente al Gobierno del Estado.Asegura el directivo que ya trabaja en la planeación para fortalecer a Indios. En enero tendrá los detalles correspondientes.***Análisis de profundos conocedores en ingeniería electoral siguen considerando altas las probabilidades de reelección de Armando Cabada al frente de la Alcaldía, fuera de fenómenos extraordinarios y vigilando el edil aspectos internos de su administración tan sensibles como la hoja de un árbol en otoño. Más claro, pies de plomo.Han sido inclusive cruzadas apuestas entre esos expertos. Unos dan de tres a cinco diputaciones locales para los candidatos independientes, otros de cuatro a cinco. No bajan a dos ni suben a seis “porque no estamos en el escenario del año pasado que Armando fue favorecido por los cuatro puntos cardinales, el duartismo, Javier Corral y hasta el Movimiento Ciudadano que operó en su favor desde la campaña a la gubernatura; poco pero suma, no resta”.Los aspectos internos sensibles referidos tienen qué ver con el propio equipo del alcalde. Desarrollo Social y operación electoral territorial están colocados en manos que deben tener supervisión extra.Edgar Chávez, titular de Desarrollo Social, fue asistente particular del exsecretario general de gobierno en la administración tricolor de José Reyes Baeza. La comunicación allá no ha sido rota nunca, según sabemos. José Luis Leyva y Raúl González (“ingenieros” electorales), conocidos en los escondites operativos de la Alcaldía como “Tuco” y “Tico”, bailan a como suene el mariachi de la conveniencias.Seguimiento personalizado a todos ellos y con peligro sean ganadas la mayoría de las diputaciones y ni dudar la Alcaldía.***Grupos de mujeres de las más influyentes en el país tienen colocados los binoculares en el desarrollo del proceso electoral 2018 que tiene como joya de la corona la Presidencia de la República. Tienen una agrupación llamada “las 100 mujeres de hierro de México”.Son altamente efectivas. Tuvimos acceso a un documento elaborado por ellas que resume siete encuestas publicadas durante 45 días, del 25 de octubre al 12 de diciembre.Las empresas encuestadoras son Consulta, Parametría, Reforma, México Elige, Gabinete de Comunicación Estratégica, GEA-ISA y Buendía y Laredo. Fueron contratadas por varios medios de comunicación nacionales replicadas por todo el país.El resumen es bastante sencillo, práctico y contundente. Nada de oscuros rollos teórico-técnicos.En las siete encuestas, explica, aparece Andrés Manuel López Obrador con una preferencia fluctuante entre el 23 y el 38.6 por ciento; en una encuesta aparece Ricardo Anaya Cortéz empatado con AMLO, y en dos aparece en tercer lugar con preferencia de entre 9.2 y 23 por ciento.En tres encuestas aparece el priista José Antonio Meade Kuribeña en segundo lugar, en una de ellas empatado con Ricardo Anaya y en cuatro en tercer lugar, con una preferencia fluctuante entre el 17 y el 29.8 por ciento.Margarita Zavala aparece en cuarto lugar en seis encuestas y en una en quinto, superada por la suma “de otros” (independientes, etc.,). Su preferencia va del 5.4 al 10 por ciento.En una mezcla de porcentajes de las distintas variables, “El Peje” tiene el 29 por ciento, Meade el 19.96 por ciento; Anaya el 17.90; Margarita el ocho por ciento y “otros” el 3.96 por ciento.Indudablemente en enero veremos números distintos porque la spotiza electrónica machaca sin cesar a los ciudadanos a toda hora y poco a poco irá perfilando, junto con las campañas, al real ganador.***Ayer tempranito solicitó licencia Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” para separarse e iniciar su trayecto como aspirante independiente a la Presidencia de la República.Su nombre está ubicado precisamente dentro del rubro “otros” que mencionamos líneas antes sobre los(la) suspirantes objeto de las encuestas en camino hacia Los Pinos.No muestra fachas “El Bronco” para colarse entre los tres punteros gigantes que participan en la competencia, del cuatro, al 10, al 20 y hasta el 30, son diferencias precisamente gigantes.Rodríguez ha tenido un deplorable papel como gobernador de los neoloneses. Sus frases y disparates sonorosos contra “los políticos de siempre” no le alcanzarán para mover un cabello ni a Margarita Zavala, tan lejos de los tres primeros.Habrá que valorar en ese contexto la repercusión de Rodríguez entre el team de independientes a nivel nacional. No será sano seguir sus pautas ni sus huellas. Lo sugieren hasta ahora las encuestas. A mayor distancia mayor salud propia.***Ninguna misericordia de los directivos del Colegio de Bachilleres (Cobach) hacia sus directores, subdirectores de plantel, jefes de materia y jefes de departamento. No les han pagado diversas prestaciones.Ayer los trabajadores en la nómina de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado siguieron esperando en la Coordinación Zona Norte del Cobach la respuesta al cumplimiento de esas prerrogativas.Permanecieron martes y miércoles en las oficinas del coordinador zona norte, Eduardo Limón. Esperaron, esperaron y esperaron sostener una conferencia con la directora general, Teresa Ortuño. Nada. No hay dinero, la contestación repetitiva de Limón.No sólo eso, enviados de Ortuño y el mismo Limón pasaron el “coraje” de su vida porque llegaron periodistas al Cobach para conocer y transmitir a la sociedad lo que ocurre ahí. Amenazaron con investigar y sancionar al o los responsables de la convocatoria. Hasta eso.