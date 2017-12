Santa y los bomberos

Como cada mes de diciembre, el Departamento de Bomberos se ha vuelto un referente fronterizo. Quizá sea porque esta temporada se dispara el número de incidentes relacionados con fuego, por el alta demanda de revisiones de calentones, por la campaña informativa para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono, por la tradicional recaudación de juguetes de “Santa Bombero”… o por la lucha de una instancia municipal a fin de realizar con suficientes recursos una labor cada vez más importante.Los elementos de la Dirección de Protección Civil —en su mayoría bomberos, paramédicos, inspectores y capacitadores— se encargan de atender todo tipo de incidentes con potencial de riesgo o accidentes registrados en Ciudad Juárez, dice el titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza. Se trata al mismo tiempo de una especie de salvadores, maestros, guardianes, examinadores y, bueno, sí, santacloses uniformados.Son aproximadamente 270 hombres y mujeres destacamentados en alguna de las 10 estaciones situadas alrededor del municipio o asignados a implementar medidas preventivas en sitios como escuelas y centros laborales. En las condiciones prevalecientes hoy en día en esta ciudad, para más de un observador se antoja una labor titánica.De acuerdo con información de El Diario cuentan apenas con ocho camiones, una unidad ligera, cuatro ambulancias y seis automóviles en funcionamiento, mientras que el presupuesto contemplado hasta el momento para el 2018 resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los servicios de la corporación en la ciudad. Si se contemplan también el calentamiento global —con el consecuente mayor riesgo de incendios—, el aumento poblacional, el rezago de infraestructura y la falta de cultura preventiva muchos podrían decir que el personal encabezado por los bomberos tiene ante sí una misión imposible.Es un trabajo indispensable cuyos frutos se notan como pocos, dirían ellos. Porque para estar dispuesto a combatir llamas y atender fugas de gas, a laborar turnos de 24 horas seguidas o rescatar animales asustados se necesita capacitación, sangre fría y optimismo. Cada vida humana salvada es el premio. Cada intento por reducir las condiciones de riesgo es la contribución a una comunidad preparada para afrontar contingencias. En esta época de incertidumbre en tantos ámbitos, no deberíamos limitar dicha estrategia a los incendios.De hecho, la proactividad de los elementos de Protección Civil constituye otra de sus lecciones. Los bomberos no esperan a que sucedan siniestros o accidentes. Constantemente estudian cómo prevenirlos mejor, entrenan a fin de combatirlos, se organizan, diseñan protocolos y, esto no es poca cosa, se dedican a difundir sus conocimientos. Ah, en su tiempo libre reúnen juguetes para los niños pobres. Colaboran así a que seamos una comunidad resiliente, solidaria y con generaciones nuevas aprendiendo a confiar, a soñar. Estas características se vuelven herramientas muy útiles a la hora de los desafíos colectivos.Cuando un niño acude con su familia a donar un juguete, por ejemplo, valora ese objeto con potencial para entretener durante horas, siente una conexión con otros habitantes de la ciudad y empieza a percibirse como una persona capaz de marcar la diferencia. Ese generoso gesto es importante, le dicen las miradas de sus padres y el tiempo dedicado a compartir el juguete, mientras el niño se acerca a un mundo heroico muy real.Hace unos días, Matamoros Barraza presentó ante el cabildo una especie de carta de su corporación para Santaclós. La solicitud de presupuesto descrita por El Diario permitiría brindar un servicio más acorde con las cambiantes necesidades locales. Resulta, sin embargo, poco probable que el próximo Proyecto de Egresos solucione la mayoría de las carencias de Protección Civil.Los ciudadanos tenemos el poder de contrarrestar lo anterior. A algunos se nos facilita cabildear, a otros hacer donativos de equipo, a unos más organizar simulacros, pero, sin duda, todos podemos informarnos sobre la prevención de riesgos y desarrollar una cultura de seguridad en caso de accidentes o contingencias.Porque, bomberos o no, protegernos es labor de todos los días.

