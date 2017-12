Todo es político, rumbo al 2018...

“Sí, todo es político, y si no lo es, ¡lo hacemos político!”, contestó Raymundo López, “El Diablo”, uno de los líderes del Comité de Defensa Popular en Juárez, cuando le preguntaron algo.Eso viene al caso porque las protestas en contra de la Ley de Seguridad Interior, en las que ha habido mucha politización, muestran lo álgido que será el proceso electoral de 2018.Dentro del alud de censuras toman parte la ONU y Amnistía Internacional, pero un organismo jurisdiccional apropiado, hasta nuestra Suprema Corte, podría emitir un juicio imparcial.Hace meses, a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo consenso, acerca de que se necesitaba una ley que regulara el actuar del Ejército. Luego, la norma se materializó.Después el general brigadier Bernardo Ramírez García, jefe de la Guarnición Militar en Juárez abundó en pormenores: el Ejército sólo iría a un estado si lo pedía el gobernador, autorizado por el Congreso, y para realizar una tarea específica.Pero las protestas son virulentas y extremas como las del grupo SeguridadSinGuerra, y se afirma que la ley es un golpe de Estado así como que prevalece una política de corte militar, lo cual es falso.Como contraparte, a modo de pieza de rompecabezas que ajusta exactamente con las protestas, López Obrador dijo hace poco en Villa Ahumada que él no hará uso de la represión.Prometió no combatir fuego con fuego, amnistiará a los miembros del crimen organizado y dará becas de 3,600 pesos a jóvenes ninis de escasos recursos, para que se preparen.Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, fue tajante: La amnistía no debe aceptarse. La seguridad es tema de Estado de derecho, no de fórmulas mágicas ni voluntarismo.Hasta las becas son utopía. Lo que en muchos casos se busca es un trabajo fácil, bien pagado, que dé para tener dinero, mujeres, e incluso fama, siendo tema de un corrido musical.La verdad es que, con las huestes de AMLO mirando al 2018 y quemando puentes por donde pasará Meade, la violencia, y no una “guerra” de Peña Nieto contra el pueblo es lo que agobia a Chihuahua.De la Sierra, Bachíniva es sólo muestra. En algunos pueblos a veces las escuelas suspenden clases, hay miedo, y la gente, principalmente indígenas, emigra para irse a hacinar en las ciudades.Por eso es riesgoso ir a Batopilas por barrancas donde el cielo es más transparente, estar en el lago edénico de Arareco o ir a El Largo Maderal para ver a la famosa “Monse” de las redes sociales en su taniche.De Ciudad Juárez, ni se diga: fue epicentro de la violencia, convirtiéndose en una población que agonizaba, lamentablemente con perspectivas de retornar a aquel lapso sangriento.Con tantos problemas en los que hay olor a pólvora, crímenes, secuestros y presencia omnímoda de los delincuentes, se produce la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.En la coyuntura se recuerdan tiempos idos, con el Ejército en las calles. Dicen que hubo bastantes denuncias. A mí me constan los allanamientos porque los soldados fueron a mi casa a buscar armas.Era otra etapa, cuando mandaba Felipe Calderón. Hoy podría ser distinto. La Ley de Seguridad Interior llena un vacío legal y da certeza a la labor del Ejército. Las policías, que deberán profesionalizarse pronto, no se dan abasto ni están capacitadas.Las protestas tienen sesgo. Vetar la ley es aceptar que estaba mal, los seguidores de AMLO ganarían, y se abollaría más la imagen del gobierno y el PRI. Y Andrés Manuel tendría la Presidencia más cerca.Ciertamente, la lucha contra la Ley de Seguridad Interior es soflamera. Sin ser perfecta, podría adecuarse, si hace falta. Es circunstancial y burocratizada, con tantos protocolos.Además, Peña Nieto pronto dejará Los Pinos, por lo que la duración de la ley es incierta, y más lo será si AMLO triunfa en 2018. Entonces no durará ni lo que un merengue a las puertas de una escuela.Todo esto es realidad, y sin embargo ahí están los “morenos”, en campaña, poniendo a Peña Nieto peor que Pinochet o Stroessner. Trabajan para salir victoriosos el año que entra.Sí, en efecto, todo es político. Pero mientras que los de Morena ejecutan su ruidosa lucha, a nosotros en Chihuahua nos está comiendo el león, con la violencia desatada, y sin peras ni manzanas, con el hambre de seguridad que nos abate.