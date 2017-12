Cobra pero no trabaja nuevo jefe de Indios

El nuevo jefe del beisbol fronterizo, Juan Pedro Plascencia Chávez, procedió igual que los ganadores del gordo en la lotería. Una vez conocido el premio, los brincos de alegría, el júbilo, adiós uniforme y adiós al trabajo. Aventar el arpa, se dice en términos costumbristas.En este caso hay varios problemas para Juan Pedro. Era (o es) subdirector del Instituto Municipal del Deporte por cuya función sigue ganando 30 mil pesos mensuales.Fue designado jurisdiccional Zona Uno de la Liga Estatal de Beisbol el primero de diciembre por el presidente estatal de esa agrupación, Francisco Javier Fierro. La liga es regulada y dirigida por la Dirección del Instituto Chihuahuense del Deporte, que tiene como jefe máximo al gobernador del estado.Desde que fue Plascencia nombrado como relevo de Daniel “Chito” Cereceres ya no se dignó a poner un solo pie, menos los dos, en el sacrosanto centro laboral pero religiosamente fue cobrada su quincena. Es además empleado sindicalizado del Municipio de Juárez. Vienen conflictos de interés por montón.No ha explicado el también pelotero –y ahora jefe– del aplaudido equipo de beis juarense Indios (los ‘ya merito’ de los últimos torneos) planes de trabajo ni su situación laboral.Puede considerarse lógico que su pensamiento y su concentración estén ahora en multiplicar las decenas de miles de cervezas que son vendidas en cada partido y las utilidades correspondientes. Una mina de oro las finales. Esa es la lotería y por lo tanto la verdadera preocupación.Indios, como otros equipos de beis de Primera, obedecen más al interés público que al privado, pues muchos de sus patrocinios, y por supuesto sus estadios, son propiedad de Gobierno.No debieran mandarse solos pero ahí está la realidad como mal ejemplo.***Sin más, Jaime Herrera Corral ha sido identificado como el testigo protegido con “identidad reservada” 1791/2017. Nos aseguran que ese número es una cortina de humo. Falso, por lo tanto.Pero así es presentado el secretario de Hacienda en el régimen de César Duarte por el periódico Reforma, que “tuvo acceso a la declaración ministerial rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes oficiales, corresponde a Herrera”.Nada sorprendente bajo el sol. Quienes no son testigos protegidos del ‘nuevo amanecer ’son menos conocidos que Herrera gracias a que el gobernador Javier Corral ha usado la información obtenida de sus “confesiones” más para fines políticos partidarios y ego personal que para concretar genuinamente la mentada “Operación Justicia para Chihuahua”.La información publicada por Reforma tampoco es nueva, triangulación por más de 270 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua al PRI nacional en tiempos de Manlio Fabio Beltrones y su “principal operador”, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Herrera habría ido un poquito más allá e involucrado a los gobiernos de Javier Duarte, de Veracruz; y de Egidio Torre, en Tamaulipas. Más falso aún.Nos vamos adentrando al proceso electoral 2018. Ese es el punto, no la búsqueda de justicia para las arcas públicas. El gobernador intenta posicionarse a como dé lugar en el centro de la República; ahora lo hace de nuevo a costa de su testigo protegido de lujo y buscando exhibir, también de nuevo, al sonorense exlíder del PRI nacional, Manlio Fabio Beltrones, más un agregadito tanto morboso como peligroso para Herrera, el exsecretario de Hacienda, actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.Veremos temas similares más adelante, aceptables en calidad de comidilla terapéutica... el eco hecho ayer mismo por la dirigencia nacional del PRD contra Videgaray desentraña todo misterio sobre el origen de la filtración. El gobernador tiene más influencia sobre el partido del sol azteca que sobre Acción Nacional. Buscó deslindarse. Parte del show.***En calidad de mientras, el Comité Directivo Estatal del PRI, dejó el mutismo sobre el tema y demandó dos aspectos imposibles para el ejercicio político en general, para el actual régimen estatal en particular: “ética y transparencia” en investigaciones contra exservidores públicos.Así respondió el tricolor institucionalmente contra la información filtrada sobre la “triangulación” multimillonaria de la administración estatal hacia al propio Revolucionario Institucional a nivel nacional.Ese mismo esquema de desvío de recursos estatales, pero al PRI en Chihuahua, mantiene en la cárcel a su exsecretario estatal de Finanzas, Pedro Mauli Romero. Su sucesor en ese mismo cargo, Ricardo Rodríguez Lugo, levantó bandera blanca frente al corralismo y no sólo mantiene estrecha relación con el gobernador sino que hace negocios directamente con el régimen blanquiazul (publicado con pruebas en este espacio).Imposible ir más lejos contra el ‘nuevo amanecer’.***El cuadro empieza a tomar forma. Va por el Segundo Distrito local el presidente de la Cámara de la Construcción, Gilberto Contreras; por el Tercero, Abraham Monárrez; por el Cuarto, Eleazar Lara; por el Sexto, Pablo Arana; por el Séptimo, Víctor Valencia Carrasco; por el Octavo, Cecilia Espinoza; por el Noveno, Marisela Vega y por el Décimo, Margarita Peña. El primer número está reservado para “gente” de Nuevo Casas Grandes.Estuvieron bajando y subiendo los nombres de Esteban Martínez (–Segundo Distrito– jefe de área en Seguridad Pública pero operador de Carlos Corona, el titular de los Centros Comunitarios), Griselda Kuri (que inclusive estuvo en la conferencia de prensa donde fue anunciada la “intención” de ir por la nominación) y el alcalde suplente, Alejandro Loaeza.Esa es parte del equipo del alcalde independiente, Armando Cabada, que se prepara hacia la formalización de las correspondientes candidaturas a diputados locales. Quiere el presidente tener vitales espacios en el Congreso del Estado.Es prácticamente nada el tiempo que le resta al grupo independiente para terminar de armar el rompecabezas (nueve distritos), formalizar la “intención” de participar ante las autoridades electorales y prepararse para la tormentosa colecta de firmas apenas arranque el 2018.Entre las complicaciones, Cabada continúa en tres y dos con el suplente en la propia alcaldía, Alejandro Loaeza, quien estuvo preparado para anunciar su propósito de disputar la candidatura por el Segundo Distrito pero luego desapareció literalmente del mapa... ¡y sigue desaparecido!.***No cesa la maldición gitana de los conflictos en el Colegio de Bachilleres del estado. Ayer de plano armaron sublevación directores, subdirectores, jefes de materia y jefes de departamento porque no les han pagado algunas prestaciones generales como aguinaldos, bonos, etc.Los directivos de Bachilleres se han estado haciendo loquitos para no dar la cara y ofrecer las explicaciones correspondientes. Son también una realidad las cuentas bancarias sin fondos.El gobernador Corral ha dicho que le faltan –o faltan a la administración– 900 millones de pesos para cerrar el año. De ahí que Bachilleres sólo sea un área más para la que no hay dinero, como en Educación, Salud y etcéteras al infinito.En lugar de publicar acciones para clarificar esa situación, el coordinador de la Zona Norte en Bachilleres, Eduardo Limón Alonso, sube a su Face fotos de su soledad mañanera aventando migas de presumible alimento a decenas de patos del Parque Central, hoy estresados sin lagunas ni siquiera fangosas (fotos en versión digital).La directora general, Teresa Ortuño, estuvo ayer tratando de dialogar con el personal inconforme. No logró nada porque esa chamba debieron hacerla ella, Limón, e inclusive el secretario de Educación, Pablo Cuarón, antes que reventara el hígado de los empleados.Los trabajadores no entienden cómo los altos funcionarios se gastan millonadas en viáticos y no tienen para pagar prestaciones básicas. Esto les restregaron ayer.***Si el clima y las condiciones meteorológicas políticas lo permiten, por fin reaparecerá en Ciudad Juárez el gobernador Javier Corral. Seguramente será el último recorrido público que haga este año por esta frontera.La “gira” empieza desde temprano en un programa radiofónico, después inauguración de obras de pavimentación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Boulevard Zaragoza y Santiago Troncoso), enseguida el arranque del nuevo sistema de peaje de Línea Exprés, posteriormente una entrevista en televisión (la opositora a Cabada donde dijo la última vez que renunciaría a su coordinador de Comunicación, Antonio Pinedo, por incompetente) y finalizará en la tradicional posada navideña con colegas periodistas para la cual han sido previamente convocados todos los compañeros reporteros... bueno, casi todos. La lista fue armada por Enrique “Quique” Torres, el corre ve y dile exclusivo de la vicegobernadora, Lety Corral.