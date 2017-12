Las campañas políticas con rumbo a la sucesión presidencial del 2018 han arrancado y los diversos precandidatos se aprestan a marcar sus líneas de posicionamiento para ganar el favor del electorado.Con un índice de homicidios dolosos de 76 por semana, de los cuales por lo menos 14 se cometen sólo en Ciudad Juárez, es evidente que la principal bandera electoral deberá ser el restablecimiento de la paz y la seguridad públicas porque cualquier tipo de progreso es inconcebible en medio de un ambiente de guerra fratricida como el que estamos viviendo.En este entendido el candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, al salir de su registro anunció que su programa de gobierno contempla tres ejes principales que son: el restablecimiento de la seguridad y la paz pública; combate frontal a la corrupción y la atención preferencial a los más pobres del país en un acto de justicia distributiva que mucho necesita la patria mexicana.Debemos comprender que en el México contemporáneo hemos perdido la paz como consecuencia del enorme trasiego de recursos que genera el narcotráfico de tal manera que la guerra entre los diversos cárteles entre sí y contra las autoridades policiacas, ha provocado que grandes borbotones de sangre empapen a nuestra sociedad, enlutando a muchas familias que no logran entender y resignarse a estos tristes desenlaces.La guerra de los cárteles que estamos viviendo no es una consecuencia de la desigualdad económica que también existe en México, sino una condición inherente a los constantes reacomodos y ajustes de cuentas entre los grupos de mafiosos.Los criminales muchas de las veces agreden a la sociedad civil porque le toca fenecer entre dos fuegos, en el momento y en el lugar equivocados y también siendo víctima de balas perdidas de las muchas que se disparan en las refriegas.De hecho, las incursiones perpetradas cotidianamente en el estado de Chihuahua por las bandas de facinerosos pueden dar la impresión de una insurgencia militar pero en realidad se trata de enfrentamientos de esas bandas con sus enemigos. No son producto de la desigualdad social.Pero de todas maneras, con esa guerra entre pandillas no se puede vivir porque la paz y el orden social han sido rotos y la ciudadanía no puede trabajar en ese ambiente de zozobra. Lo que está sucediendo es que los chihuahuenses toman la ruta del exilio. Muchas comunidades están tomando el estatus de pueblos fantasmas en un fenómeno muy parecido a lo que sucedió en Ciudad Juárez en los años de la guerra de Felipe Calderón contra casi todos los narcos cuando un aproximado de 250 mil personas abandonaron nuestra ciudad dejando en el olvido fincas y pertenencias en un afán de salvar la vida. La ciudad se convirtió entonces en un pueblo fantasma y por muchos sectores reinó la desolación.Pero aunque recuperar la seguridad y la paz pública sea el punto prioritario, de todos modos deben confeccionarse planes para acabar con tanta pobreza como la que existe en gran parte del territorio nacional. Al efecto, los proyectos del abanderado de Morena no son claros.No sabemos si esa desigualdad la perseguirá mediante las expropiaciones de empresas y bienes de propiedad privada o desarrollando planes que incentiven la actividad de las empresas privadas que han demostrado ser unas de las fuentes más fructíferas de empleos y de riqueza social.Los debates y los duelos de retórica ya han comenzado. La ciudadanía espera que la confrontación ideológica se mantenga en un nivel adecuado de educación y de exposición de ideas y planes de trabajo. Hasta ahora el nivel de las campañas políticas no ha ganado altura pero tampoco ha descendido a los parajes del insulto y la diatriba.Es temprano para medirlo pero esperamos que las confrontaciones de planes e ideas sean muy positivas. No queremos campañas de odios. Nuestro ambiente ya está sobrecargado de malas vibras.