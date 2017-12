Uno de los temas que más se ha discutido en la escena nacional en días recientes es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Congreso. En un ping-pong legislativo entre la Cámara Alta y la Baja, dicha ley quedó aprobada el pasado viernes 15 de diciembre, es decir, el último día de labores legislativas según la Constitución.Desde que se comenzó a discutir, distintas opiniones se han expresado en contra de la misma. Algunos argumentos tienen más solidez que otros, dependiendo quien los vierta.Las voces expertas en el tema, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben ponderarse de manera objetiva, pues es el organismo experto en la materia. La opinión del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos también debe ser considerada con seriedad, por las mismas razones anteriormente expuestas. Las voces de los académicos desde luego que deben escucharse con atención, pues conocen el tema mejor que muchos.En el caso de las opiniones de Gael García o Diego Luna, considero que deben tomarse con mayores reservas pues, si bien son ciudadanos mexicanos con derecho de expresarse en materia política en su país, no creo que tengan el conocimiento suficiente para opinar con la misma autoridad y conocimiento que las personas u organismos antes mencionados. Tendríamos que preguntar si efectivamente han leído la ley.En principio, me parece que la aprobación de la ley refleja prácticamente una resignación oficial a la enorme corrupción que ha invadido a los cuerpos policiacos del país. En vez de optar por una estrategia de combate a la corrupción policiaca, mejor se optó por legitimar la participación excepcional de las fuerzas armadas en el combate al crimen.Si bien las fuerzas armadas cuentan con mayores índices de confianza que la policía, es pertinente decir que tampoco han estado exentas de señalamientos de corrupción. Probablemente la Marina no cuente con señalamientos como otras áreas de las fuerzas armadas. Sin embargo, ¿qué pasaría si el crimen organizado lograra corromper también a esta institución? ¿A quién llamaríamos después?.Los argumentos en contra son variados, pues hay quienes dicen que se establece de manera legal un estado de excepción. Otros hablan de la militarización del país. Al igual que la opinión de la ONU, uno de los puntos donde veo vulnerabilidad es la ambigüedad de la ley. Si bien la ley debe ser general y abstracta, el dotar a la autoridad con un enorme campo de discrecionalidad me parece riesgoso.Lo irónico del caso es también lo que dijo Pascal Beltrán del Río al respecto: En México, la izquierda que acusa la militarización del país, es a su vez defensora de un régimen militar como el de Venezuela. Creo que las fuerzas armadas requieren de todo nuestro respaldo y nuestro apoyo por las labores heroicas que llevan a cabo. Mas considero que en nuestro país, no existe una cultura de respeto a los derechos humanos por parte de la autoridad civil, mucho menos por parte de la autoridad militar. Viendo la otra cara de la moneda, estados como Chihuahua donde la autoridad civil ha sido rebasada por el crimen organizado, se encuentran entre la espada y la pared.Si las fuerzas armadas, con el temor que tienen de una eventual consecuencia jurídica por sus actos, han cometido actos arbitrarios y violatorios de garantías de forma reiterada y casi sistemática, ¿cuántas arbitrariedades cometerán cuando tengan la certeza de que sus acciones son protegidas por la ley? La ambigüedad en la ley genera el riesgo de que, la propia autoridad decida qué alcance darle a la interpretación de la misma. La discrecionalidad de la autoridad tiende a ser una trampa siempre en perjuicio del gobernado.Hace poco más de un año, en este mismo espacio, publiqué una reflexión sobre la participación del ejército en el combate al crimen (Ejército contra el crimen, 13 de diciembre de 2016). En ese entonces, el ejército presionaba por la aprobación de un marco normativo que les diera certeza jurídica en su actuar, en un país donde casi nadie la tiene. El argumento es siempre el mismo: que se requieren herramientas para combatir al crimen y brindar seguridad.Concluyo la participación de este martes con la misma frase de Benjamín Franklin con que concluí en aquel entonces: “Aquellos que renuncian a su libertad a cambio de seguridad, no merecen ni libertad ni seguridad”.

