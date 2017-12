Amenaza a diputada revienta Alianza

Es una revolución estomacal la producida en Alianza Ciudadana por la amenaza lanzada por la magistrada del Consejo de la Judicatura, Luz Estela Castro, contra la diputada panista local Nadia Siqueiros. Le advirtió a través de WhasApp que no habrá reelección por cuestionar al integrante de la misma cofradía, el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra.Ha sido escandaloso el tema entre el mundo político chihuahuense, sí, pero el mayor impacto ha pegado en el propio círculo secreto del gobernador, Javier Corral, que integran Luz Estela, Víctor Quintana, Francisca “Paquita” Jiménez, Elvira “La Super Güera” Villarreal, Gabino Gómez, Alma Gómez, Paty Borunda...Ellos y varios más siguen formando parte de la Alianza Ciudadana que “llevó” a Corral a la gubernatura. Se reúnen a comer menudo y tomar Carta Blanca al menos dos veces por mes en Pacheco y Juárez, de la ciudad de Chihuahua.A ese círculo pertenece la familia Siqueiros, de la cual es integrante la diputada Nadia, así como las hermanas Adriana y Emaille, la primera exjefa tras bambalinas de Comunicación Social al iniciar el régimen; la segunda directora de Desarrollo Social con Quintana.Entre ellos cuestionan a Luz Estela por considerar que ha ido muy lejos en su defensa del gobernador y los funcionarios filiales de izquierda como Quintana... pasando aun por encima de miembros de la misma Alianza como las muchachas Siqueiros. Se desgrana la mazorca.***Un funcionario “menor” del Congreso del Estado es quien abrió en día inhábil, el sábado, la puerta del órgano legislativo para que oficiosamente llegara a “cantar” el testigo protegido del corralismo, exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.Ese es el dato que recibimos ayer sobre la presencia del exfuncionario estatal en la Torre Legislativa el sábado ante asesores de la Comisión de Fiscalización encabezados por su secretario técnico, Saúl Martínez Natera.Estuvo ahí Herrera justo cuando discuten los diputados miembros de esa comisión la cuenta pública más importante correspondiente al 2016, la del exgobernador, César Duarte, que subiría al pleno entre este martes y el fin de semana. Será esta cuenta negada por la mayoría panista y algunos de sus diputados paleros.Fue una sorpresa ayer para la diputada priista, la juarense Isela Torres Hernández, enterarse que el sábado estuvo en su comisión, precisamente la de Fiscalización, el principal testigo protegido de la actual administración encabezada por el panista Javier Corral contra el antecesor, César Duarte.Evidentemente Herrera engrosó el expediente que será subido a tribuna estos días.***Ricardo Anaya ha generado también en Chihuahua pleito entre sus pretendientes por las firmas que deben reunir en tierra norteña para respaldar su solicitud de registro que lo lleve a la candidatura presidencial de Por México al Frente.En tremendo duelo, la diputada federal y responsable estatal de las redes de Anaya, la diputada federal Cristina Jiménez Márquez, pudo emparejar cartones y entregar similar número de firmas, con la funcionaria estatal corralista, Rocío Reza Gallegos, quien debió recurrir a la estructura oficial y al bullying en contra de los alcaldes panistas para que la empujaran en la tarea encomendadaAseguran fuentes azules y de Palacio de Gobierno a esta columna que Rocío Reza intentó bloquear la labor de la diputada federal en favor de Anaya; y aún más, debió pedir el apoyo del presidente estatal del blanquiazul, Fernando Álvarez Monge, para que por medio de su gente, hacer ver a los alcaldes panistas deseosos de reelegirse, que de no entregar firmas a su causa, podrían poner en riesgo primero el apoyo del presupuesto a punto de aprobarse en el Congreso del Estado, además de perder la oportunidad de repetir en el cargo.Hace años ya las triquiñuelas de esa y peor naturaleza adjudicadas al PRI dejaron de tener patente tricolor. Las han igualado y superado los nietos gomezmorinianos.***La apertura democrática tricolor sólo alcanzará para tres distritos locales, el Cuarto, Quinto y Sexto, y eso bastante acotada. Tendrán a su cargo la designación correspondiente 50 delegados electores más otros 50 delegados consejeros políticos. Serán de 100 en total los votantes por cada una de los distritos.Los otros seis distritos correspondientes a esta frontera tendrán designaciones directas, el dos, tres, siete, ocho, nueve y 10. La dirigencia tricolor pretende evitar todos los riesgos de conflicto interno para arribar en buena condición física a la guerra constitucional.En su peor pesadilla electoral, la del año pasado, el electorado juarense ofrendó al PRI en el Congreso del Estado tres de las nueve diputaciones contempladas en el municipio; tres de las únicas cinco que tiene en la Legislatura. Son 33 diputaciones en total. El PAN tiene 16; los nanopartidos, el resto.La dirigencia estatal priista mantiene como su peor escenario para la elección de julio próximo perder cuando mucho dos de las nueve diputaciones. Las estadísticas históricas le ayudan con ese sueño dulzón.Las candidaturas a regidores, síndico y alcalde serán mediante designación directa del comité estatal priista con la misma intención de evitar ruidos internos.El actual síndico, Aarón Yáñez Limas, sólo tiene segura la nueva postulación como candidato a la reelección en la medida de la vinculación trabada con el presidente del PRI en el estado, Omar Bazán Flores, y el indeclinable compromiso que mantiene con su familia, Enrique Serrano.Fuera de ese círculo, el mal genio, el maltrato al personal de la Sindicatura y los pendientes que tenía con la justicia, agotaron la reserva con la que obtuvo el triunfo el año pasado. Es altamente posible que ni la nominación obtenga de nueva cuenta si no se atraviesa su padrino Serrano por él.***Habrá que elevar en hombros del crudo pragmatismo al panista Ricardo Anaya Cortez si alcanza la Presidencia de la República.Debió salvar Anaya hasta con ferocidad el obstáculo que representó el calderonismo en el estómago panista, desolló en vida a quienes le metieron el pie, lo empujaron y lo patearon en su marcha hacia Por México al Frente... y ahora tendrá que hacer lo propio para sofocar las múltiples rebeliones surgidas en buena cantidad de estados de la república contra la repartición de candidaturas.Ricardo está buscando asegurar la candidatura presidencial para él pero sin tomar en cuenta la opinión de panistas, perredistas y naranjas aliados en todo el país.La comparación sonará todo lo odiosa y repelente que pueda significar pero sin duda será un Hitler ganador de la segunda guerra mundial. Su conducta, sus modos, su historial no son distintos al temido exjefe del Tercer Reich alemán. De ahí que no represente ninguna gracia hablar del reconocimiento pragmático a su eventual triunfo presidencial.Colima, Nuevo León, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y otros estados han tronado contra el virtual candidato del Frente porque no dejó nada a los panistas. O entregó todo al Movimiento Ciudadano o al PRD. En Colima se quedó el partido naranja con el número uno de la fórmula de candidatos a senadores con una votación que apenas roza el tres por ciento, solo como ejemplo.La apuesta es por el todo o nada.***Los colegas periodistas extrañaron a sus compañeros de televisión Juan Manuel Martínez y Claudia Vega en la exquisita posada navideña que ofreció el independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, al gremio periodístico de esta frontera.“Fue entendible no ver por ahí a Héctor González y otros pero esperábamos la asistencia al menos de Juan Manuel”, dijo uno de esos compañeros que usan lanzabombas de veneno ocultas en tono de ingenuidad. Ni una seña de ironía en su grave rostro.

