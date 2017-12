Los arreglos entre partidos políticos con miras al proceso electoral 2018 han quedado establecidos y formalizados en lo que respecta a las elecciones presidenciales.Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”; Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la Coalición “Por México al Frente”; en tanto el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, la Coalición “Meade Ciudadano por México”.Estos arreglos tienen influencia directa en lo que se podrá observar en el ámbito local y en la oferta que los partidos políticos en lo individual o coaligados, según dicten los acuerdos tomados por sus dirigencias nacionales, estén en condiciones de plantear, ya sea que pretendan o no cumplir lo que ofrezcan. Esto será consecuencia directa del pragmatismo que imperó en la conformación de estas coaliciones, en tanto que no fueron sus fundamentos ideológicos los que se privilegiaron al momento de definir los términos de los acuerdos respectivos.Sin duda se corren riesgos importantes al considerar que los resultados exitosos en los procesos electorales previos habrán de repetirse en el contexto actual. Y de ser así, al menos en Juárez, las expectativas no son positivas para quienes habían constituido desde los años 80 el bipartidismo vigente hasta el año 2016, proceso en el que resulta triunfante un candidato sin partido formal.En algunos casos, se ha definido ya en qué distritos competirá una representación partidaria, asumiendo los otros partidos coaligados que su participación con candidato propio les ha sido vedada.El supuesto indica que los militantes y simpatizantes de los partidos coaligados manifestaran mediante su voto su conformidad con lo decidido por sus dirigencias. Para tratar de asegurar que si el supuesto falla, el daño sea menor, se decide a favor de las siglas que han tenido un desempeño mejor en los procesos previos.Si bien en el panorama de la elección a la Presidencia de la República no se avizora el triunfo de una candidatura sin partido, en los municipios y aún en los distritos electorales esa opción no puede ser desestimada. Y es en este ámbito donde la toma de decisiones realizada en las dirigencias nacionales puede afectar de manera negativa las oportunidades de sus representaciones locales.En primer lugar, los militantes de los diversos partidos políticos no fueron consultados para el establecimiento de las coaliciones. En ninguno de ellos, se llevó a término un proceso democrático en la elección de sus virtuales candidatos. El Frente prometió primero un programa y después un candidato. Se sabe del candidato, ¿del programa?. En Morena, se tenía prevista la candidatura de López Obrador, no hay sorpresa alguna. El caso más llamativo en este sentido es el que se encabeza y administra a través de la estructura del Partido Revolucionario Institucional: no sólo tiene un candidato “ciudadano”, la Coalición en su denominación trata de borrar del imaginario cualquier referencia a los partidos que la integran.La falacia es evidente. En primera instancia, cualquier candidato o candidata son por norma ciudadanos. Se distinguen, como lo hacen los llamados candidatos independientes, en que son o no, militantes o ex militantes de un partido político. Ejemplos abundan. Se parte del supuesto de que no ser integrante de un partido político, garantiza tener un desempeño gubernamental distinto y mejor que el que han encabezado aquellos. Como si fuese posible hacer caso omiso del sistema establecido, de los múltiples espacios donde se ejerce el poder y de los actores que en ellos se han posicionado al fracturarse la hegemonía priista.Como en los procesos electorales previos, a la ciudadanía sólo le dejan la posibilidad de votar a nivel federal entre los elegidos por sus dirigencias. En el ámbito local, están presentes otras variables. Ya se conoce el interés del presidente municipal por competir nuevamente como candidato sin partido, si bien existen ex integrantes de su gobierno que pugnan por lograr la candidatura al Congreso local.La ciudadanía parece que podrá elegir antes que por partido, por las personas. El reto para los coaligados o no, consistirá en tomar el pulso a la ciudadanía. ¿Candidaturas ciudadanas? Habrá que esperar a analizar las propuestas de programa.