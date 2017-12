Hay marcada diferencia entre realidad y lo que candidatos a cargos públicos envuelven en nubes rosa sin fijarse en nubarrones que los acompañan consecuencia del descrédito, común denominador de todos.La política – ¿o debemos escribir politiquería?- invade todas las áreas de la actividad oficial mientras la sociedad, inmersa en la alegría navideña poca atención pone en lo nada que se avanza hacia el año venidero vestido de complicaciones tantas veces enunciadas.No deseamos ser pesimistas ni enturbiar la temporada festiva; simplemente los días pasan más rápidamente de lo deseado sin detenerse (aunque se sufran) en penurias y problemas que según pronósticos se agudizarán en el devenir… y el detrimento crece.Chihuahua no es el único espacio territorial del país donde aspiraciones de sus principales gobernantes ponen freno. Un gobernador alentado por quienes conocen su vanidad, fijó sus objetivos, aunque lo haya desmentido, en la Presidencia de la República a tan solo un año de ejercer el mandato otorgado por voto mayoritario. Viajes, encuentros con la alcurnia política para promoverse o apoyar a otro cercano, lo han distraído de sus funciones pues nadie con responsabilidad puede ufanarse tener don de ubicuidad para atender aquí y allá.Un alcalde quien desde el primer momento de su gestión ha trabajado para reelegirse; legisladores y funcionarios con idénticas aspiraciones, son muestra de la generalizada despreocupación por gobernar, se retiran olvidando juramentos y compromisos otrora hechos con protocolaria seriedad. Las administraciones cambian de manos y las políticas públicas se ralentizan por inexperiencias, desconocimiento y sobre todo, falta de visión y compromiso. En todos casos, dicen, su interés es servir a los ciudadanos, ciudadanos en espera indiferente de más promesas que con grandes dosis de cinismo, mentira y demagogia se ofrecerán en el momento pertinente de las campañas por arrancar.Con pena, pero no sabemos vivir sin políticos, sean preparados, medio preparados y algunos definitivamente ignorantes, pero cuán conveniente resultaría empezar a disminuir esa élite depredadora, ser atinados a la hora de elegir porque aunque no se quiera, son necesarios quienes sepan dirigir, planear y administrar patrimonios e intereses comunes, (difícil encontrarlos) situación obstaculizada por esa abundante representatividad y mezcla entre poderes que frenan el estado de derecho, en el país, más curvilíneo que recto.Los ofrecimientos populistas del personaje que arrastra años de campaña inflaman el ánimo de millones de mexicanos obnubilados para dilucidar la factibilidad de lo que dice: amnistiar criminales, emplear con sueldo fijo a ninis, dinero para todos, mover las secretarías de estado a diversas entidades y marcar lejanía con la actual “mafia en el poder”, etc. ofrece quien sintiéndose presidente promete mucho sin definir cómo. Ricardo Anaya y José Antonio Meade ya esbozaron sus posibles gobiernos, los independientes quizá sean menos retóricos. Falta oír a diputados, senadores, alcaldes y demás. De la actividad política desatada meses atrás que se intensificará los siguientes, debe surgir una propuesta novedosa que garantice reorganización absoluta del sistema y haga posible el cambio necesario.Rebasados los ideales revolucionarios que por 88 años hicieron felices al país (referencia del Sr. Marcos Aldana) sostenidos por sucias artimañas y creciente corrupción priista que contaminó la honradez del panismo incólume hasta tiempo reciente; la antes prometedora izquierda, no menos sucia, activa en los ochenta, apagada y dividida, en lo que va del siglo, son envoltura del proceso electoral 2018.Quedan meses para meditar y encontrar los líderes requeridos para salir de la violencia, rectificar la economía, mejorar la educación reprobada internacionalmente, subir el nivel cultural y enfrentar las agresiones exteriores que obligan bajar la cabeza, no por sumisión, por vergüenza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.