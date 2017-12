Testigo protegido 'canta' en el Congreso

• Secretario adjunto y nada, mejor nada• ‘Desaparece’ el gobernador Corral• Sin justicia la heroína ejecutada en PalacioEl testigo protegido de lujo que mantiene en sus garras el nuevo amanecer, Jaime Herrera Corral, fue llevado con algo de discreción al Congreso del Estado el sábado. Renovado examen de conciencia, confesión complementaria.Estuvo el codiciado exfuncionario estatal algo así como una hora ante supuestos asesores de la comisión de Fiscalización del órgano legislativo. Hubo algunas preguntas “estrictamente técnicas”. Las respuestas habrían sido en la misma calidad.Según fuentes de esta columna el tema abordado fue la cuenta pública 2016 del régimen del exgobernador, César Duarte Jáquez.Los(as) diputados(as) integrantes de la comisión de Fiscalización deben tener listo su dictamen sobre el último año de ejercicio duartista para esta semana. Deben subirlo al pleno antes de ir a disfrutar sus aguinaldos de insulto. No es necesario echar a andar la imaginación para adelantar la enésima vapuleada que recibirá el exgobernador con la información, guía y/o asesoría de Herrera.Desde luego, la discusión y reclamos esperados entre las bancadas parlamentarias será la calidad en la que fue dispuesto el funcionario estatal ante funcionarios menores de la Torre Legislativa. Quién o quiénes solicitaron su presencia en el Congreso del Estado y a quién le pidieron el correspondiente permiso.Habrá mucha controversia particularmente en ese tema, arma fabulosa para los opositores al nuevo amanecer cuyas ocurrencias son inagotables. Miren que llevar hasta el Congreso a un exfuncionario cuya imparcialidad quedó atrás cuando aceptó salvar su libertad por entregar toda la información que pasó por sus manos como secretario de Hacienda del duartismo.Vaya pereza risible la de los asesores en el Congreso ¡y sus jefes! Serán sin duda objeto de fuerte regaño los encargados de Herrera, Arturo Fuentes Vélez, y el consejero jurídico, Maclovio Bustillos, por parte de su patrón, el gobernador, Javier Corral. Por ocurrencias como esa ha perdido credibilidad la “operación justicia para Chihuahua”.La información proporcionada por Herrera y otros testigos protegidos tiene sentenciados a tres años de prisión a un exdiputado, a un expresidente municipal, a la exadministradora de la Secretaría de Educación; y aún pendientes de resolución a otros dos funcionarios y dos empresarios... Muchos otros son perseguidos por el ministerio público.***Secretario general adjunto y nada, mejor nada. Job Quintín Flores y sus asesores buscaron verse pragmáticos para no quedarse fuera del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) pero exhibieron falta de carácter y hasta algo de dignidad.Desde Palacio de Gobierno llegó el repulsivo estilo priista del dedazo a los muchachos(as) integrantes del G-20 que, junto con Ramón Galindo y el propio dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez, habían armado toda una propuesta democrática para conformar el comité municipal.El presidente del comité municipal pudo seguir siendo Jorge Espinoza pero la secretaría general fue votada para Quintín. El sábado presentó Álvarez al gris subsecretario de Trabajo y Previsión Social en Juárez, Sergio Madero, como el nuevo presidente azul en Juárez y como secretaria Amparo Beltrán. “Obsequio” del señor gobernador envuelto en papel tricolor.Quedaron en el comité algunos otros destacados miembros del G-20, como Ulises Pacheco y Austria Galindo, pero en realidad fueron ahogados por cartuchos sin pólvora palomeados indudablemente por Corral. Esa lista incluye a la vicegobernadora, Lety Corral; a Evangelina Mercado, Martha Adriana Durán, Xóchitl Contreras, Pepe Márquez, Rubén Trejo, Carlos Angulo, José Antonio Badía, Sergio Nevárez y hasta el exgobernador, Pancho Barrio, que ni se apareció para la correspondiente toma de protesta.***Otros de los 23 panistas nuevos miembros del municipal que son identificados como corralistas son: Antonio Eduardo Fernández Rodríguez, Javier Rafael Palacios Reyes, José Antonio Badía San Martín, José Márquez Puentes, María Cristina Aguirre Jiménez, María Dolores Juárez López, Marisela Terrazas Muñoz y Ramón Galindo Noriega. En total son 17 posiciones para el gobernador, considerando a Madero y Amparo.Complementan el Comité Municipal: Carlos Fernando Angulo Parra, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Rubén Trejo Ortega, Xóchitl Edna Contreras Herrera, Eduardo Fernández Sigala y Luis Alonso Sigala Villalba.Nada pasará sin la venia del rabiosamente democrático gobernador.***Sólo para no dejarla pasar. Hay partidos políticos satélites, de esos que nunca arriesgan y siempre la juegan a la segura, que parecen dispuestos a dar la sorpresa.Tal es el caso del Partido del Trabajo en esta frontera, cuyo dirigente municipal últimamente aparece más en los medios de comunicación, que nunca antes en toda su historia. Y mire que no se apellida Matus, ni Aguilar, ni algún otro apelativo de los franquiciatarios del PT, se apellida Gallegos. Óscar Gallegos.Algo está haciendo distinto que les está funcionando a las maravillas en cuestión mediática. ¿Abrieron el chorro de los billetes, trabajo de campo, notas interesantes, comunicación social efectiva? Quién sabe! Pero de que les ha funcionado no cabe ninguna duda.***El excoordinador de Comunicación Social de Gobierno estatal, Juan Ramón Flores, mantiene el venenito de la política en su torrente sanguíneo. Tuvo posadas, entregó regalos y compartió horas de plática el fin de semana con medio centenar de ancianos y unas 40 niñas.Flores Gutiérrez fue funcionario durante la administración de César Duarte Jáquez. Antes anduvo en posiciones del gobierno federal. Es de larga trayectoria en la nómina pública.Nada extraordinario hubiera sido, entonces, el recorrido del fin de semana de Juan Ramón por el asilo Bocado del Pobre y la casa hogar de Niñas El Buen Pastor, en la ciudad de Chihuahua.Pero ahora es el exfuncionario coordinador estatal de la Fundación Azteca, de la que ha sido coordinador nacional durante muchos años Esteban Moctezuma Barragán, nada menos que “secretario de Educación Pública” en el gabinete presentado por Andrés Manuel López Obrador.Candidato a qué... de Morena? Es ahora la pregunta sobre Juan Ramón, independientemente de su filantrópico espíritu navideño.***Para efectos públicos quedará gobernador si mucho para tres o cuatro días más del 2017.Ayer Javier Corral suspendió su asistencia a la megaposada que presidió su señora esposa primera dama y presidenta del DIF, Cinthia Chavira, en la Ciudad del Niño. Chihuahua capital.No es la población quien debe dar las gracias al gobierno por hacer su trabajo sino el gobierno dar las gracias a las niñas, a los niños, a los padres de familia, a los maestros... por compartir la nueva forma de trabajar, dijo doña Cinthia con su humildad característica.Entre los funcionarios de primer nivel sólo fue visto ahí el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra. Para no variar, quiso pasar como el chistosito de la tarde y dijo a los niños que faltan como 35 días para Navidad. Gritos y aclaración.El tema es que no estuvo el gobernador ni estará en los siguientes días. Quizá reaparezca el jueves sólo para estar pendiente del presupuesto 2018 y partir a sus inmerecidas vacaciones.Oficialmente nadie sabe dónde está ni qué anda haciendo.***Tratándose de un régimen estatal defensor de la justicia, de los derechos humanos, de preferencia por los pobres, de reconocimiento a la participación cívica ciudadana, al menos un monumento debiera estar erigido hoy a la heroína juarense Marisela Escobedo.Ella cayó artera, brutalmente asesinada el 16 de diciembre del 2010 en la banqueta de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihua-hua. Las puertas cerradas del edificio permitieron que fuera ejecutada por su asesino. Arriba, en la esquina, el despacho del gobernador. Adentro, lleno de policías para resguardarlo. Afuera, el asesino huyó sin problema.Marisela fue baleada por perseguir al asesino de su hija Rubí, asesinada en Ciudad Juárez. Acampaba en la Plaza Hidalgo de Chihuahua exigiendo justicia para su muchacha.El sábado que fue aniversario de su muerte sólo estuvo ahí, como siempre, la directora del instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña. Puso en la placa un conmovedor ramo de flores acompañada de varias personas.La dignidad y valentía de Marisela merecen flores, sí, pero merecen también justicia. Y esa no ha llegado con todo y un nuevo régimen que hizo mil promesas para lograr deponer al priismo de la administración estatal, conseguir el beneficio de la duda por parte de los electores pero sin concretar cumplimiento alguno, ni siquiera con estrujantes casos como el de Marisela.