Ciudad de México— Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, invitó a Lasda, linda chica con traza de inocente, a que lo visitara en su departamento. Ahí, con gesto de labioso seductor, sacó una botella de champaña que para el caso tenía prevenida y empezó a escanciar el burbujeante líquido en la copa que puso frente a la visitante. Le pidió a la muchacha: "Dime cuánto". "Eso lo veremos después -respondió ella-. Primero lléname la copa". Vestidos con sus herméticas parkas los esquimales Nanook e Inuit hojeaban intrigados una revista Playboy que dejó olvidada, junto con su Biblia, el último misionero que llegó a la aldea. Después de contemplar las turgencias y sinuosas carnaduras de las voluptuosas féminas ahí retratadas Inuit le preguntó a Nanook: "Oye: ¿también nuestras mujeres tendrán todo eso?". Himenia Camafría, madura señorita soltera, lavaba afanosamente las ventanas de su alcoba. Su amiguita Celiberia, extrañada, quiso saber por qué las lavaba con aquel empeño. Explicó la señorita Himenia: "Es que dicen que anda rondando en la colonia un hombre que se asoma por las ventanas a ver a las mujeres cuando se desvisten". El padre Arsilio recibió en la oficina parroquial a los novios que la siguiente semana se iban a casar. Le preguntó al muchacho: "¿Cómo te llamas?". "Sinesio Chanfaina" -repuso él. Se volvió el sacerdote a la chica: "¿Y tú?". Contestó la novia: "Dulzaína Chanfaina". Inquirió el buen sacerdote: "¿Alguna relación?". "Bastantes, padre -confesó la chica-. Pero ya vamos a regularizar nuestra situación". La pequeña imagen está hecha de barro, el mismo material frágil y eterno de que estamos hechos tú y yo. Mide 30 centímetros de altura, y representa a una mujer vieja, adiposa, de ubres bovinas y prominentes nalgas. Su cabello es color rubio peróxido; su rostro, maquillado con estrépito, tiene un lunar falso en forma de corazón. Su transparente blusa estalla con las bombas de sus enormes tetas; la exigua falda deja ver los crasos muslos; lleva medias de malla y un bolso cuajado de chaquiras de neón. En sus facciones muestra un gesto descarado, provocador, obsceno. Le compré la estatuilla a un artista callejero de Oaxaca. Cuando le pregunté qué nombre le había puesto a su obra me miró como se mira a quien hace una pregunta idiota. Respondió: "Se llama 'Puta'". Ayer volví a ver la figura -está vergonzantemente oculta tras los libros de un anaquel- y me dije si no se debería llamar más bien "Justicia". Yo estudié Derecho, primero en la Escuela de Leyes de mi natal Saltillo, donde recibí las enseñanzas de aquella sabia tríade formada por don Francisco García Cárdenas, don Margarito Arizpe y don Antonio Guerra y Castellanos; luego, en la Facultad de Jurisprudencia de la UNAM, en que tuve como maestros a los grandes: Burgoa, Serra Rojas, Recaséns, Jiménez Huerta, Gutiérrez y González, Margadant. Esos insignes profesores me entregaron la ideal idea de una justicia recta en cuyo imperio se finca el buen orden social. Nuestra pedestre realidad, en cambio, me ha hecho ver turbios episodios como el de Esther Gordillo, que va a la cárcel por causas de política y luego sale de ella por causas también de política. La Justicia -así, con mayúscula- no es entonces la enhiesta mujer que espada en mano y vendada de los ojos preside la aplicación de la ley, para todos igual, obligatoria para todos. La justicia -así con minúscula- se vuelve entonces, en manos de políticos conculcadores de la ley y jueces dóciles a la consigna, una prostituta venal, como aquélla de pies de barro, pródigas ubres y descarado gesto. Miré ayer la estatuilla de la ramera, no sé por qué, y sentí pena y tristeza, sí sé por qué. FIN.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.