Les crecieron los "enanos"

Desde hace muchas décadas en Chihuahua la hegemonía política corrió a cargo del Partido Revolucionario Institucional. Luego, cuando la presión ciudadana empujó la alternancia, esa hegemonía fue compartida con el Partido Acción Nacional. Pero fue sólo eso, compartir el poder, porque desde entonces el bipartidismo en nuestro estado era muy marcado, y solo se reducía a estos dos institutos políticos.De hecho, fue en los estados del norte del país, Chihuahua entre ellos, en donde surge la semilla de la inconformidad contra un régimen político asfixiante que se imponía elección tras elección, arrollando literalmente a la oposición, simulando elecciones democráticas y apagando todo intento de democracia popular al mismo tiempo.No obstante que la historia marca al panista Ernesto Ruffo Appel, de Baja California, como el primer gobernador (1989) en nuestro país de partido distinto al PRI, la realidad es que ese movimiento político opositor al Revolucionario Institucional inicia en 1983 con la llegada de Pancho Barrio a la alcaldía de Ciudad Juárez. En ese mismo año, el PAN ganó las presidencias municipales de la capital Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Parral, Camargo, Ojinaga y Meoqui lo que puso los ojos de todo el país en nuestra entidad, y por supuesto, los del gobierno federal también. Focos rojos.Luego, en 1986, esa “insurrección” política cobra mayor fuerza cuando Pancho Barrio contendió por la gubernatura del estado, dando paso a lo que hoy se conoce como “el verano caliente del 86”, una gesta ciudadana de gran envergadura y de la que, hasta hoy, no se conoce movimiento similar alguno. Barrio fue víctima del llamado “fraude patriótico” a manos del gobierno federal, del PRI y de Fernando Baeza Meléndez, quienes hicieron de todo para cambiar los resultados de la elección.Los movimientos de la llamada resistencia civil pacífica, surgieron precisamente en ese momento de la historia política en nuestro estado, dando paso a toda una nueva vertiente de la participación social en política, movimientos que, por cierto, hoy intentan replicar sin el mismo éxito diversos actores de la política nacional, y otros, que fueron actores fundamentales de la oposición en ese momento, y operadores feroces de esa resistencia civil, como el actual gobernador Javier Corral, ahora se muestran intolerantes a la menor crítica. “Cosas veredes” diría el Mío Cid.Así pues, resulta necesario comprender y saber todo ese contexto histórico, para entender mejor el bipartidismo en Chihuahua a partir de entonces. La intervención en 1988 del entonces recién electo presidente Carlos Salinas, para apagar el fuego político en Chihuahua, que desde 1986 se mantenía peligrosamente vivo y creciendo cada vez más, dio paso a las conocidas “concertacesiones” entre el PAN y el PRI, mediante las cuales se hizo posible la gubernatura para Ruffo Appel en Baja California en 1989, y para Pancho Barrio en 1992.En todo ese escenario, y a lo largo de los años, la desmedida proliferación de partidos políticos, impulsada por el mismo Salinas de Gortari como una perversa estrategia de pulverización del voto opositor, dio paso a lo que hoy conocemos como los “nanopartidos”, quienes lejos de encauzar su nacimiento a fortalecer su presencia y a crecer, solo se han dedicado a medrar con el poco o mucho capital político que cada uno tiene, convirtiéndose así en satélites de los grandes partidos.En Chihuahua las cosas no han sido muy diferentes con los “chiquipartidos”. Desde el triunfo del Partido Socialista de los Trabajadores, ganando la alcaldía de Cuauhtémoc en 1983, las conquistas electorales de los partidos políticos alternativos han sido realmente minucias. Nada digno de destacar.Más bien se han dedicado a “acompañar” a los partidos hegemónicos como el PAN o el PRI, principalmente a este último, en una especie de amasiato consensuado en donde “la esposa” (el otro partido hegemónico), sabe que existe una amante, pero hace como que no se da cuenta y voltea a otro lado.Incluso algunos de esos partidos, surgidos de movimientos sociales verdaderamente genuinos y auténticos como el CDP (comités del pueblo), se han visto enturbiados en su origen por intereses completamente ajenos a las causas que les dieron origen. Tal es el caso del Partido del Trabajo en Chihuahua cuyo dirigente estatal, Rubén Aguilar, se ha eternizado en el cargo y además ha hecho una verdadera franquicia familiar de las siglas de la institución, poniéndolas siempre al servicio del PRI.Y podemos decir lo mismo del PVEM, de Movimiento Ciudadano, o del Partido Nueva Alianza con su base y estructura magisterial, quienes sólo han servido para fortalecer al Revolucionario Institucional, alejándose de los intereses de su militancia real y de sus causas doctrinaria.De ahí que la denominación de “nanopartidos” o “chiquipartidos”, con todo y lo despectivo que pudiera resultar, les venga como anillo al dedo porque se han mostrado pequeños no solo en dimensiones de militancia y votos obtenidos, sino también en miras y objetivos. Chiquitos pues.Pero el objetivo de esta colaboración no es hacer señalamientos sobre las múltiples deficiencias que tienen, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y saltan a la vista de todos. Quiero destacar la atención en un fenómeno que he observado en algunos de ellos, que hace recobrar la esperanza de que algo bueno puede estar pasando.El trabajo efectivo es algo que no se puede ocultar. Y cuando ese trabajo alcanza una buena difusión social, quiere decir que algo bueno se está haciendo.Al menos ese es el caso en Ciudad Juárez del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, quienes han empezado a mostrar cierta independencia de directrices dictatoriales, combinado con una cercanía a la sociedad a través del trabajo comunitario, cosa que casi todos los partidos han dejado de hacer.Pareciera ser que los nuevos cuadros de estos partidos políticos, los jóvenes que surgen de la militancia y de la operación política, han venido empujando dentro de sus organizaciones ideas frescas, mejores propuestas, pero sobre todo una manera diferente de hacer las cosas. Pero, además, hemos podido ver con bastante agrado que los perfiles de los nuevos liderazgos en esos partidos son de jóvenes bien preparados académicamente, con conocimiento de la política, de la historia y de la doctrina su propia institución, cosas que pocos políticos pueden presumir en el PRI o en el PAN.Quizá sea una ilusión. Un espejismo en el desierto. Pero ojalá que se sostenga ese desarrollo y fortalecimiento de los “chiquipartidos”, y no porque en lo personal simpatice con alguno, sino porque el buen éxito de un sistema realmente democrático estriba, precisamente, en la fuerza, autenticidad, representatividad y efectividad de las corrientes políticas que lo conforman. Es evidente que, a mayor preparación y éxito de sus integrantes, serán mejores los resultados para todo el sistema.La elección del 2018 se presenta como un interesante parteaguas en ese sentido. Al menos en Chihuahua, los llamados “chiquipartidos” podrían dejar de serlo.El Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, junto a Morena (que de ninguna manera es “chiquipartido”), pueden dar el campanazo. También Movimiento Ciudadano en su alianza con el PAN y el PRD podría alcanzar un crecimiento interesante.Lo cierto es que, hoy, los “nanopartidos” adquieren una relevancia diferente para los “grandes” partidos que no pueden ir solos a una contienda electoral sin poner en riesgo su propia viabilidad. Y pues sí, todo parece indicar que les crecieron los “enanos”. Sólo falta ver si los “enanos” querían crecer.