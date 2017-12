Lucha Castro, la poderosa consejera “presidenta” del Consejo de la Judicatura en Chihuahua, olvidó rápido su historia como defensora de los derechos de las mujeres. Hoy, se dedica a proteger los intereses del gobernador Javier Corral, a quien le cuida la espalda sin ningún pudor, pasando por encima de quien sea y al costo que sea.Lucha ya no lucha, ahora justifica a su jefe político hasta en las decisiones más absurdas y prefiere demostrar su lealtad a un proyecto fallido, el del Gobierno estatal.Chihuahua es un estado con una sociedad civil altamente participativa y organizada, de ahí que las miradas de la opinión pública nacional e internacional estén puestas aquí, lo que ha servido para articular una fuerte red de cooperación entre organismos públicos y privados interesados en incidir en el cambio social, principalmente en la defensa de los derechos humanos.Hay una historia detrás de estos movimientos sociales que datan desde la primera etapa del México independiente, la historia nos recuerda las guerras de tarahumares en la época de la Colonia, la resistencia de Tomóchi, el estallido de la Revolución en Juárez, la heroica defensa de Parral y el asalto al Cuartel de Madera. Todos son respuesta de los ciudadanos ante las injusticias.Los chihuahuenses no somos dejados.En la década de los ochenta aquí se prendió la mecha de una transformación democrática y en los noventa comenzó a convulsionarse el estado por los efectos de la violencia endémica.En esa lógica, dos de las representaciones que más lastiman el tejido social son la violencia de género y la violencia que se produce por el tráfico de drogas, así como los negocios ilícitos que se vinculan a esta actividad.Los feminicidios convirtieron a Juárez en la capital en Latinoamérica de la violencia de género, gracias a las denuncias de las activistas que fueron a los foros europeos y en los países industrializados a reclamar la falta de seguridad para las mujeres.En ese sentido, los organismos de la sociedad civil (OSC) que se dedican al trabajo comunitario han puesto en su agenda visibilizar el tema de la violencia de género como prioridad. Algo plausible en todos los sentidos.Aunque no debemos de perder de vista que otros municipios como Ecatepec tenían más feminicidios que Juárez aún en la peor época, pero las derechohumanistas juarenses convencieron a la comunidad internacional de que Juárez era el lugar en el que más urgía incidir. Eso también es negociación de la realidad.Entonces, había que hacer algo. El plan de trabajo de las activistas fue prevenir otros feminicidios, denunciar y exigir justicia principalmente. Con esto se sentó un precedente que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se logró una sentencia histórica, en lo que se conoce como "El Campo Algodonero".Al Estado Mexicano se le sentenció a reparar el daño a las víctimas indirectas y tomar medidas para generar instrumentos jurídicos que sancionen el femincidio, de ahí nacen una serie de reformas al código penal de Chihuahua y el Centro de Justicia para las Mujeres.Todos estos logros son plausibles y representan un avance en la lucha por los derechos de las mujeres, sin embargo, estas organizaciones también generaron una mercantilización de las víctimas. Como en la bolsa de valores, las OSC compiten por representar a la mayor cantidad de víctimas o familiares de las víctimas, porque el número de representados es directamente proporcional al ingreso que reciben de los patrocinadores –los más generosos son los extranjeros–.Pero no es solamente el capital económico que acumulan las activistas que, como cualquier trabajo legítimo, es perfectamente legal y necesario. Es también el capital social y político que se gana en el activismo, lo que permite legitimar por arte de magia una causa o un personaje.Así llegamos al 2016, cuando Javier Corral logra la gubernatura, gracias en parte a una alianza con activistas de la sociedad civil, muchos de ellos ligados a la izquierda, todos de abierta y radical oposición al gobierno, sea priísta o panista. Una vez que Corral ganó, comenzó una tarea de scouteo para desarmar las principales expresiones de oposición al gobierno y los convirtió en sus incondicionales.Quien no aceptó la oferta se quedó afuera, como Jaime García Chávez que después de ser el principal impulsor de Corral ahora lo vomita en sus publicaciones.Otros, abandonaron la vida prometéica del activismo social y se convirtieron en lo que más criticaron en otro tiempo. Esa inevitable transición es compleja y está revestida de una profunda contradicción. Una persona puede ser víctima un día y al siguiente ser verdugo pero no puede ser víctima y verdugo al mismo tiempo. Hacerlo sería absurdo.Lucha Castro es un buen ejemplo, hasta hace un poco más de un año era una activista social que se negaba a cumplir con las leyes por considerarlas injustas y defendía los derechos de las mujeres frente al gobierno que señalaba como responsable de la seguridad y la justicia. Negada a cumplir la ley y culpabilizando de todo al gobierno, así era.Hoy, esta mujer es el poder detrás del trono en el Tribunal de Justicia de Chihuahua, donde quita y pone a su antojo a funcionarios judiciales ejerciendo su autoridad como consejera presidente del Consejo de la Judicatura.Su discurso en contra del sistema está guardado en el baúl de los recuerdos y sus críticas contra el gobierno se han convertido en profecías institucionales del Nuevo Amanecer.Lo último que sabemos de Lucha Castro es un mensaje que se hizo público donde amenaza una diputada del PAN por su comportamiento incorrecto al cuestionar a Víctor Quintana –otro exactivista que se ha hecho más corralista que Corral–, la sanción de la exactivista es no promoverla para la reelección, una forma de violencia de género que condiciona el apoyo político por la sumisión ante cualquier integrante de la legión corralista.Portadores de la verdad absoluta, el círculo cercano a Corral creen que está legitimado lo que hacen por lo que hicieron antes, confundiendo la ley de la química que separa el agua y el aceite. Lo importante aquí no es que hayan cambiado de bando y de ser gatos ahora sean perros, lo cuestionable es que usen las técnicas fascistas para obligar a todos a creer lo mismo que ellos, como antes lo hicieron con la bandera de la sociedad civil.Lucha ya no lucha, ahora es la ley y usa el poder para imponerse como verdugo contra los infieles, vaya forma de desvirtuar una causa, convirtiéndola en medio, no en fin.