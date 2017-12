Las coaliciones de los intereses

A las autoridades electorales les han estado llegando las coaliciones partidistas que se están confeccionando con miras a las elecciones del próximo año y técnicamente todas tienen como objetivo derrotar al PRI, cualesquiera que sean los mazacotes ideológicos que hubieran registrado.Me causa cierta extrañeza la postura de algunos políticos que hacen profesión y ostentación de puritanismo ideológico cuando todos bien sabemos que “el interés es la rueda principal de la máquina del mundo.” Según lo dijo acertadamente August von Kotzebue, destacado dramaturgo alemán. Que todos van para disputarle y si es posible arrancarle al PRI todos sus cotos de poder y toda la gran cantidad de huesos, huesitos y huesotes que siempre ha detentado. Esa es la gran aspiración de todos pero el PRI no está manco y aunque se encuentra un tanto cuanto maltratado, sus militantes no solo quieren conservar el poder que tienen sino acrecentarlo. Ese es el meollo de la lucha.Luego entonces volviendo a los puritanos de la política, resultan hasta cierto punto hipócritas las declaraciones de algunos políticos como Pablo Gómez repudiando las coaliciones tachándolas de ayunas de principios políticos y morales cuando todos bien sabemos que en la realidad objetiva “No hay más alianzas de las que trazan los intereses”.Según lo ha establecido el famoso político, historiador y escritor español Antonio Cánovas del Castillo. La política y la moral no se mezclan porque no solamente son dos actividades distintas sino que en la práctica son antitéticas y por eso Francis Bacon nos dice: “es muy difícil hacer compatibles la política y la moral”. ¿Será porque la política es el arte del engaño? El pleito reside en la cantidad de huesos que cada bando quiere agarrar y explotar para su muy personal provecho. El bienestar de la patria siempre puede esperar.Así las cosas se han conformado tres bloques de coaliciones mentirosas. Uno, con la alianza PAN- PRD y MC que actualmente es gobierno en más de la mitad de las poblaciones del país que representan cerca de sesenta millones de habitantes. Otra con la alianza política de los partidos MORENA-PT y PES, que pretende dar el gran asalto al poder y en tercer lugar tenemos al PRI con sus otros partidos satélites tradicionales PVEM-PNA y los que se acumulen esta semana que no han hecho otra cosa que regatearle a los militantes priístas las posiciones que por derecho les corresponden, aportándole ínfimas cantidades de votos que a la hora de la repartición de puestos o posiciones políticas resultan muy costosas por el desaliento que infunden en las filas priístas que se sienten traicionadas por sus jefaturas.De hecho existe una corriente muy importante dentro del PRI que repudia estas coaliciones tan traicioneras como desventajosas y que solo le han causado daños al partido tricolor de tal manera que preferían ir solos. Pero los ideólogos del PRI aconsejan las coaliciones o frentes amplios como si tales membretes impresionaran a nadie. Como que quieren dar la impresión de que son muchos, pero esa patraña teórica no se la creen ni ellos mismos. De hecho al interior del partido tricolor la repartición o arrebatamiento de puestos entre los coaligados solo atiza los resentimientos de los priistas genuinos. Eso, aunque los grandes jerarcas del partido no lo quieran ver, ha sembrado un gran desaliento entre los priistas de hueso colorado que después irresponsablemente les llaman traiciones, pero, ¿qué compromiso de lealtad pueden tener unas bases para con sus mandos cuando ellos primeramente los traicionan? ¡Traición con traición se paga!Entre el gremio de los abogados las reestructuraciones han alcanzado un alto nivel, casi todas las organizaciones gremiales de juristas han renovado sus mandos y al efecto La Barra de Abogados de Ciudad Juárez ha nombrado nuevos directivos habiendo sido elegidos por mayoría como nuevo presidente a Javier Peña González; como Vicepresidente, a José Armando Alonso; como secretario general, a Antonio Rivera Velarde; como tesorero, a Ana Luisa Valenciano y como titular de la Comisión de Ética, a Jesús Eduardo Mariscal Ojeda.En el Colegio de Abogados Licenciado Benito Juárez también se han renovado las directivas y asumió como su presidente Georgina Sánchez Suarez; como su vicepresidente, Miriam Ornelas; el secretario general es el Jesús Santiago Loera Guzmán; en la Tesorería quedó a cargo de Adriana Rodríguez González y por su parte el Colegio de Abogados Revolucionarios ha nombrado también a su nuevo dirigente que es Carlos Salazar y en su proceso ya están armando lo que será su nueva mesa directiva misma que darán a conocer en fecha próxima, con todo lo cual los grupos de juristas fronterizos se aprestan a participar en los movimientos políticos y sociales de nuestra comunidad a partir del año 2018 que será un periodo de intenso activismo político.Por cierto que en sus eventos de renovación asistieron importantes personalidades del ámbito judicial y político de nuestra frontera y recibieron reconocimientos ciudadanos por parte del Colegio Benito Juárez, los señores Enrique Serrano Escobar, Manuel Sotelo Suarez y Oscar René Nieto Burciaga, que gozan de importantes afectos entre el gremio de jurisconsultos debido a su positivo activismo a favor de nuestra comunidad. Evidentemente los abogados están dejando muy bien afinada su maquinaria para todo lo que sucederá en el año 2018. Quieren participar y muy fuerte.De hecho Georgina Sánchez Suarez es una militante priísta de pura cepa que a pesar de los descalabros sufridos por el partido tricolor ha permanecido fiel a su militancia y muchos piensan que es tiempo que le confieran la responsabilidad de luchar por algún distrito local. Tiene raigambre priísta propia y es la sobrina más querida de Sotelo Suarez, en la cual tiene puestas todas sus complacencias y no se olviden que este brillante empresario es muy amigo desde hace mucho tiempo de San José Antonio Meade.Esta semana se dio la noticia de que el famoso conductor de televisión Eleazar Lara Gabaldón deja atrás más de tres décadas de actividad periodística para darle un nuevo giro a su vida profesional y buscará una candidatura a una diputación local presumiblemente por la vía independiente, ahora que las posibilidades reales para este tipo de personajes se abre en vistas al repudio que se observa para los candidatos propuestos por partidos políticos formales. Nadie quiere tener nada que ver con las siglas institucionales. ¿Quién lo dijera? ¡Cómo han cambiado las cosas!La popularidad de este hombre es mucha y si atendemos al fenómeno político desatado por el actual presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, da la impresión que el triunfo en una candidatura independiente será posible. Definitivamente, ganaría mucho más en un solo año como diputado que en toda su vida en la trinchera periodística por lo que bien vale la pena el experimento, máxime si sus planes son retirarse ya de la actividad de comunicador. Sería un buen corolario para toda una vida de trabajos y penurias.Lo que sí parece que la lista de candidatos a diputados independientes coaligados con el alcalde Cabada Alvídrez ha mejorado pero para muchos todavía no es suficiente, deben llenarse todos los puestos vacantes en el estado. Al gobernador Javier Corral no se le duerme y él sí va a tratar de saturar el Congreso con sus incondicionales.Con poco más de dos horas de balazos esta semana arde Bachíniva y sigue incendiado todo el estado y en esta frontera la situación es preocupante porque tal parece que la ola de violencia avanza de la sierra hacia esta ciudad y su valle que es la corona asediada por las fuerzas del crimen organizado. Todos quieren posicionarse para llevar su droga al mercado mundial y la lucha está subiendo de tono pues ya van más de setecientas ejecuciones en lo que va del presente año. No estamos todavía en una situación como la que vivimos en la lucha de Felipe Calderón contra casi todos los narcos, pero vamos para allá que volamos, con cierta prisa y sin pausas.El tema obligado de las campañas políticas tiene que ser el restablecimiento de la paz y la seguridad públicas. Ningún tipo de progreso social es posible sin la paz. Benjamín Franklin nos dice que para lograr la paz es necesario que todos juntos encaminemos nuestros pasos hacia ella pero da la impresión de que en nuestra sociedad existen demasiados intereses que impiden la coexistencia pacífica de todos los factores. El trasiego de la droga en todas sus etapas genera cantidades muy fuertes de dinero que atizan la discordia y la ambición. Debemos de quitarle a este negocio su interés económico y solo así le despojaremos del elemento violencia. Parece que legalizar el uso de las drogas va a ser el único camino para la pacificación de este país por mucho que nos duela la gran cantidad de viciosos que traerá consigo las facilidades y el precio barato que se les tenga que dar en el esquema permisionista. Parece que ningún precio es caro para obtener la paz.La Ley de Seguridad Interior legitima la intervención del ejército en la preservación o imposición de la paz pública, pero el hecho de traer al Ejército en las calles va a incrementar el derrame de sangre inocente o no, los militares tienen el gatillo fácil y por antonomasia no son muy respetuosos de los derechos humanos. Sin embargo nuestras autoridades no encuentran otra salida para combatir la violencia sino con más violencia.La paz impuesta sobre el filo de las bayonetas no es una paz duradera, ni siquiera es una tregua porque la violencia asesina se ha extendido a amplias zonas del país, no tiene mucho sentido volver a repetir el esquema calderonista utilizando al ejército para imponer la paz que nunca se logró. Pero el problema de fondo emana del borbotón de dinero que genera el narcotráfico, es la causa de la causa, ellos matan por dinero, por eso muchos piensan que con la legalización al menos la paz retornaría porque se acabaría el negocio.