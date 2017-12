Buscan ganar con sicología y con 'Tico'...

• Todo el pastel para el PRI en Chihuahua

• Extraño apachurrón del Yunque al G-20

• Ni estadio para Bravos ni centro de convenciones

Estamos siempre muy atentos a lo que ocurre en la Presidencia Municipal, particularmente ahora que ha iniciado el proceso electoral para definir si continúan al frente los independientes de Armando Cabada o retoman el poder priistas, panistas o hasta morenistas.

No ha sido sencillo para el alcalde dar forma al nuevo entramado. Frecuentemente sus movimientos parecen pausados y zigzagueantes por las circunstancias cambiantes casi a cada momento. Quiere asegurar la silla al menos tres años más.

Debió usar gran parte de su concentración para armar el cuadro de precandidatos(as) a diputados federales. Tuvo serias dificultades para que varios de ellos alcanzaran las firmas necesarias hacia el registro.

Ahora el problema es con el equipo de aspirantes a diputados locales y la suplencia de la Alcaldía para el momento que solicite licencia. Debe quedar la administración en manos confiables. La decisión ocasiona horas de insomnio.

Sabemos que se ha esfumado la posibilidad de que el suplente, Alex Loaeza, acepte la nominación para el Distrito Dos como estuvo previsto pero también es posible que deje el camino libre de la suplencia para que Cabada la ocupe con quien mejor considere.

No se atravesará Alex pero seguirá en otros proyectos, indudablemente al lado de su pariente, Leopoldo "Polo" Canizales. No creemos que este viejo lobo de la política se automargine del 2018. Su adrenalina no sabe de reposo.

La semana entrante debe quedar listo todo el nuevo cuadro... candidaturas y dependencias de la Alcaldía.

***

Los suspirantes independientes a diputados federales y locales no podrán quejarse. Han recibido apoyo para la colecta de firmas pero también entrenamiento especializado en distintas materias que ni "los partidos de siempre" ofrecen a sus correligionarios.

El acondicionamiento específico y exclusivo ha ido en tres vertientes, la operación electoral territorial, la psicológica y la mercadotécnica pegada con la comunicación social.

El primer tema es desarrollado por dos expriistas de hueso colorado a los que sus "alumnos" han dado en llamar "Tuco" y "Tico", José Luis Leyva y Raúl González, dos chihua-huitas presumibles expertos en operación territorial que antes trabajaron para el equipo de Polo Canizales, después para la senadora Lilia Merodio. Hoy prestan sus servicios a los independientes.

Desconocemos las razones por las que fue incluida en la preparación la materia psicológica, quizá para definir formas de conducción o posiblemente sólo para ocupar la nómina; acaso mera terapia mareadora. El punto es que a cargo de la cátedra fue colocado el primo, Javier Cabada, especialista en el tema. Especialista, eso le dicen a los futuros portaestandartes

La tercer vertiente es dirigida por el exjefe de comunicación social del Municipio, Gerardo Sáenz, cuya expertise está relacionada con la mercadotecnia pero también tiene a su cargo desarrollar el rubro justo de comunicación, un área achicada en la Alcaldía religiosamente al envío de boletines y hasta ahí.

No sabemos cómo fue armada la "currícula respectiva" pero sí que los cursos están saliendo en un ojo de la cara. Para gastar la política se pinta sola.

***

La claridad de Norma Ramírez es meridiana, contundente y hasta un poco lapidaria tanto para los empresarios juarenses como para su jefe el gobernador, Javier Corral Jurado.

La secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, dijo ante diputados, con grabación de por medio, que "no está en el interés de este gobierno construir un estadio de futbol... Yo no sé si es necesario o no es necesario un estadio. A mí me critican mucho porque no soy futbolera (no conoce por lo tanto del tema) pero (sí puedo decir) no hay un solo peso del Gobierno estatal asignado a ello".

El gobernador Corral difícilmente se pierde un juego de Bravos en Juárez. El equipo es propiedad de su secretaria de Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega y de la familia de su secretario de Educación, Pablo Cuarón.

A cada partido, el mandatario ha prometido un estadio "digno" para la afición de Bravos. A ver si no le reclaman sus funcionarios la falta de cumplimiento.

"Cuando yo pregunté al gobernador sobre el centro de convenciones, la respuesta tajante que recibí: el Gobierno del Estado no va a construir a los empresarios el centro de convenciones", dijo la funcionaria ante los diputados.

Ramón Galindo, el subsecretario de Gobierno en Juárez, anda en frecuencia distinta. Él asegura que el proyecto sigue en marcha.

***

No pudo cerrar mejor el año el presidente del Comité Estatal del PRI, Omar Bazán. Se quedará con el pastel completo de candidaturas a diputados federales y senadores. Chihuahua no fue incluido en el reparto de coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza (Panal).

Eso significa que, salvo los ajustes que sean llevados a cabo por el equipo del candidato presidencial, José Antonio Meade, los planes continúan como los tiene bastante avanzados Bazán en los nueve distritos y en la fórmula de candidatos al Senado. Es esta última la que puede tener algún movimiento por aquello de que el primer en la lista hasta ahora, José Reyes Baeza, es considerado coequipero de Miguel Ángel Osorio, no de Meade, pero indudablemente es un candidato ganador... más si trae el respaldo del gobernador panista, Javier Corral.

***

Un grupo de observadores miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez armó "una vaquita" informativa entrados en algunos ponches decembrinos.

Se comunicaron esas buenas gentes con el redactor de esta columna para dejar su texto de "publicación" a nuestro "criterio" con relación a la "delegación" Paso del Norte que se trasladó los 350 kilómetros que dividen a Juárez de la ciudad de Chihuahua para sostener una entrevista con el gobernador, Javier Corral, varios de sus funcionarios de máximo nivel, y adelantar al Estado en nombre de los empresarios hoteleros juarenses su regalo navideño representado en impuestos del tres al cuatro por ciento en ese ramo.

Vamos al texto armado entre varios inconformes hombres de empresa y algo de fortuna:

"Viendo la foto que ha publicado La Columna, hacemos el siguiente análisis: Rogelio Ramos siempre ha sido crítico y opositor de los aumentos de impuestos del fideicomiso (hotelero) y de las tarifas del agua (es representante de Cámara de Comercio ante la Junta de Aguas). Con respecto a este tema, pasó por sus manos la autorización del consejo al aumento del líquido a finales del año pasado y ahora da su visto bueno al impuesto hotelero".

"Es muy amigo del gobernador. En estos momentos sus hoteles María Bonita son los preferidos a donde todos los funcionarios estatales vienen a quedarse cuando son enviados a Juárez",

"Roberto Kong, de los moteleros, intenta quedar bien con Alejandra de la Vega y buscar su apoyo para el próximo año en las elecciones de Canaco. Lo plancharían muy fácil".

"Martín Alonso, decepción del gremio hotelero y expresidente de Canaco por haber permitido dicho aumento. Creemos que pronto lo removerán de su cargo ya que también es muy bueno para criticar y gritar que no está de acuerdo pero a la hora de la hora le tiemblan las patitas" (sic).

"Obviamente los hoteleros chihuahuitas y el propio presidente de Canaco allá, Carlos Fierro, son los más felices por que ya saben que todo este aumento les beneficiará a ellos en la capital y en su Centro de convenciones como siempre ha sido. Y nuestro centro de convenciones para cuándo".

"En fin, Alejandra sabe cómo planchar a los hoteleros y empresarios juaritos".

Esas son las palabras de los empresarios locales, que pidieron reserva sobre su identidad, no vaya a ser que en lugar de Santoclós les manden a los auditores fiscales.

***

Ayer fueron vistas unas botas de mujer en posición poco femenina sobre el tablero de una flamante camioneta Van de las que llaman de reciente modelo. Medio día del viernes. Crucero del puente al revés.

Tenemos la foto en La Columna digital. Hubiera pasado desapercibido el hecho si el vehículo fuera particular, pero no. Es oficial. Logos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal. Placas EMS-27-88. Odia el jefe del área –Arturo Fuentes Vélez– esas conductas, pero no hace nada para remediarlas.

***

Al final del día el Yunque se quedó con la presidencia del Comité Municipal del PAN en Juárez. Este sábado será presentado Sergio Madero como nuevo dirigente; Amparo Beltrán como secretaria general, ambos identificados con el Yunque. Por fin se va el inocuo Jorge Espinoza.

Raro movimiento que pega a los chavos del G-20 que habían electo a Job Quintín para ocupar la Secretaría General.

***

En Comunicación Social del Gobierno estatal hubo cambios. Salió el administrador José Ávila y entró Cristina Licón.

Ávila no ejerció durante todo el año. Nunca dejó de laborar para la empresa gasera que lo tuvo en calidad de préstamo a Javier Corral desde la campaña. Por fin Antonio Pinedo se deshizo de él oficialmente.