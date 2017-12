La ola de violencia que sufrimos en años anteriores nos ha dejado miles de casas abandonadas en diversos sectores de nuestra ciudad, debido a que muchos emigraron a diversas partes de nuestro país vecino y otros tantos regresaron a su lugar de origen.Ahora los gobiernos estatal y municipal quieren iniciar con un programa de recuperación de vivienda abandonada, cada quien por sus medios.El Gobierno estatal hace cinco años inició un programa similar. El resultado fue todo un fracaso y con pérdidas millonarias que nos cuestan a todos los contribuyentes.El titular de la Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihua-hua (COESVI), Carlos Borruel, dio a conocer que en fechas próximas se firmará un acuerdo con Infonavit para poder acceder a mil quinientas viviendas abandonadas y recuperadas por el Infonavit y que dichas moradas se dejarán en un 65 a un 75 por ciento sobre el valor en las condiciones en que se encuentre la vivienda, pero la gran incógnita es si realmente se cuenta con los elementos necesarios para poder vender dichas propiedades a los habitantes de esta ciudad.Porque si no va a hacer así, va a resultar como el proyecto fallido en la administración pasada donde se invirtieron millones de pesos en el fraccionamiento de Parajes de San José ubicado en el suroriente de nuestra ciudad y que al final de la administración estatal de manera anticipada culminó el convenio dejando al Estado con una sustracción de por lo menos unos 47 millones de pesos y con 700 viviendas ya pagadas, de las cuales supuestamente la mitad fueron arregladas y entregadas a los nuevos dueños.A los habitantes de diversos fraccionamientos como lo son Terranova, Senderos de San Isidro, Parajes de San José entre otros, manifiestan que temen que con tanta vivienda deshabitada se incremente la inseguridad, tienen mucha desconfianza de que se conviertan en nido de malvivientes es por ello que los habitantes de dichos fraccionamientos que tienen sus casas establecidas por algún tipo de crédito, les es muy conveniente que esas viviendas las ocupen las familias ya sea necesitadas o no, aunque sea por invasión.Por otra parte el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, explicó que la pretensión del Municipio es recuperar vivienda abandonada para evitar la invasión, pero el Infonavit pretende vender al Municipio sólo 50 viviendas y una vez liquidadas se le otorgará otras 50 más. Ese plan se encuentra muy lejano debido a que las arcas del Municipio se encuentran vacías.La propuesta del alcalde es que Infonavit le venda al Municipio un lote más grande y a crédito para que a su vez puedan vender a los ciudadanos en pagos de largo plazo. Infonavit no les ha resuelto nada.Lo cierto es, que los fraccionamientos en los que se piensa invertir quedan a las orillas de la ciudad, muy alejados de la mancha urbana, apartados de todo tipo de servicio, como lo es seguridad pública, hospitales o servicio médico, alumbrado público, bomberos, etc. Nadie quiere vivir tan retirado por lo difícil de trasladarse, más tratándose de una emergencia, porque no todos cuentan con un vehículo automotor y el transporte público dura horas para pasar, por lo que las autoridades deben tomar en cuenta todos estos factores antes de aventurarse a invertir en algo que probablemente no se pueda recuperar en corto tiempo.Mientras son peras o son manzanas, actualmente se encuentran muchas casas deshabilitadas, vandalizadas y otras tantas invadidas por familias que vieron la oportunidad de tener una casa sin pagar nada.Es mejor que se invierta en viviendas ya hechas y no que se siga construyendo más vivienda desaforadamente para que queden al poco tiempo como todos estos fraccionamientos que ahora parecen fantasmas.

