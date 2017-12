El "sacrilegio" de Elenita y Jesusa

Ciudad de México.– Ni Elena Poniatowska, ni Jesusa Rodríguez quieren saber nada de “mochos”.El jueves dejaron claro que no digieren la alianza de Morena con el ultraconservador Partido Encuentro Social en 2018.Y es que el PES, de corte cristiano, condena el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.Es emblema del pensamiento medieval y retrógrada que las escritoras han combatido toda su vida. No lo quieren en la misma trinchera.Escritora y actriz se atrevieron, incluso, a mostrar su desacuerdo con el líder moral, Andrés Manuel López Obrador, el mismo que autorizó la coalición electoral con el ultraconservador partido.Elenita y Jesusa cometieron incluso el sacrilegio de levantar una pancarta en la que se leía “NO al PES”, al término del acto en el que López Obrador presentó lo que llamó su “gabinete democrático”.Y, sin embargo, la necesidad de amarrar tres o cuatro puntitos en una elección que se perfila cerrada pasó por encima de ideologías políticas y valores opuestos.El convenio electoral de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) se registró ayer en el INE.En ese acto, al que ya no asistió Andrés Manuel, se registraron protestas y reclamos de los integrantes de las comunidades lesbiana, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, e intersexual.Yeidckol Polevnsky, presidenta interina de Morena, reviró a las críticas con declaraciones de que en su partido caben todos.“Los partidos progresistas somos incluyentes y tolerantes”, subrayó.El citado “gabinete democrático”, por cierto, fue “desmorenizado” por El Peje.De los 16 “secretarios” que presentó ayer como integrantes del “gabinete democrático”, sólo cuatro son militantes de Movimiento Regeneración Nacional.Hablamos de Rocío Nahle García, quien va a Energía; Héctor Vasconcelos, a Relaciones Exteriores; Luisa María Alcalde, a Trabajo y Previsión Social, y María Luisa Albores, a Desarrollo Social.Los demás espacios los dejó a integrantes de la sociedad civil.La sorpresa fue Olga Sánchez Cordero, propuesta para la Secretaría de Gobernación. La otrora ministra de la Suprema Corte de Justicia se convirtió de pronto en la estrella del evento.Fue la más entrevistada del evento. Una pregunta fue reiterada:—¿Le causa conflicto la propuesta de AMLO de amnistiar a los jefes del crimen organizado en aras de apaciguar el país?—“Es una opción sacada de contexto. Una ley de amnistía tiene que pasar por el Congreso. Además, quiero decir algo importante: lo indispensable siempre es manejarse en el Estado de derecho y la ley”, nos dijo.—¿Sería entonces un indulto?, preguntamos.—“Hay restricciones para el indulto”, reviró.Otro que atrajo reflectores es Esteban Moctezuma, exsecretario de Gobernación en tiempos de Ernesto Zedillo y presidente de Fundación Azteca. El hombre va a la Secretaría de Educación.Carlos Manuel Urzúa, a la SHCP; Josefa González Blanco, Semarnat; y Graciela Márquez Colín, Economía; Javier Jiménez Espriú, SCT; Víctor Villalobos, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación.Como secretaria de la Función Pública iría Irma Eréndira Sandoval; a Salud, Jorge Alcocer Varela; Sedatu, Román Meyer Falcón; Turismo, Miguel Torruco; y Cultura, Alejandra Frausto.Ese gabinete se caracteriza “por su independencia, su alto nivel de preparación y su inobjetable honestidad”, dijo Andrés Manuel.***Panistas del Frente nos dicen que las pretensiones de Rafael Moreno Valle, exaspirante a la candidatura presidencial de ese partido, “no son atendibles”.Aseguran que, para sumarse, el hombre quiere la candidatura del PAN al gobierno de Puebla para su esposa, Martha Erika Alonso.Pero también todas las posiciones federales en ese estado y algunas en Chiapas, así como la coordinación de los senadores del PAN en la próxima legislatura. El jaloneo está duro.El exgobernador presiona, además, con el tema de la elección del candidato presidencial por método abierto “y eso no existe en el PAN, por estatutos”.Los anayistas, además, confían en que Mancera va a respaldar la coalición Por México al Frente. En ello, dicen, se juega su posición política.“Su interés político es la Ciudad de México”, subrayan.

