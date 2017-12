Eleazar Lara cambia la tele por la política

Presentamos aquí en exclusiva la semana pasada la noticia que ofreció ayer el buen colega Eleazar Lara a los seguidores de su programa noticioso televisivo mañanera. Se va. Se fue.Dejó arriba de tres décadas de su vida en la pantalla y el micrófono de la televisora. Fue su ícono. Puede seguirlo siendo si su medida no la alcanza el correspondiente relevo. Algo ocurrió con su estancia ahí durante los últimos años que nunca sabremos.Sí sabíamos, lo confirmó Eleazar ayer, que quiere “servir al estado pero básicamente a esta ciudad... voy a participar en algo que me mueve mucho”. Dijo estar impedido para entrar en detalles pero extraoficialmente conocemos que buscará una diputación local al lado del equipo independiente del alcalde, Armando Cabada.No le es ajena la política a Lara, ya tuvo cargo directivo en una campaña electoral, del priista que hoy es jefe del Ejecutivo de la nación, Enrique Peña Nieto, que en el 2012 dirigió en Juárez el empresario Octavio, “Tavo, Fuentes.Hubo las Golondrinas de un mariachi en la despedida y el quiebre de voz por el tiempo regateado a su familia “por dedicarlo a la empresa”.A punto de cambiar pues los papeles... de entrevistador a entrevistado.***En términos categóricos, altisonante para la fronteriza Juárez, arrancó su noticiero televisivo nacional del miércoles por la noche la periodista Denisse Maerker:“En los 12 días que lleva diciembre se registran 48 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, los mismos niveles de todo diciembre del 2016”, dijo como preámbulo a escurrir más adelante las respectivas estadísticas de la muerte.Ayer abordamos aquí el tema que no puede ser sino recurrente. La violencia cotidiana pero creciente en la medida que avanza el quinquenio de Javier Corral y termina el sexenio de Peña Nieto.En medio de la guerra entre grupos criminales la población pacífica cada vez con mayores bajas y los tres niveles de gobierno impávidos, responsabilizándose los unos a los otros por el fracaso contra los delincuentes: “Chihuahua se nos fue de las manos”... “el gobierno federal no atiende los llamados de auxilio”... “hay que decirlo, urge más policía estatal...” son las frases que rebotan como bolas de ping pong entre autoridades federales, estatales y municipales. El pavor político-electoral a admitir el fracaso.Los datos de Maerker quizá no son los exactos. Uno más, uno menos, la realidad es la incuestionable.***Ha llegado como zumbido de avispa chamizalera la especie de que el ciudadano alcalde independiente, Armando Cabada Alvídrez, habría tomado la decisión de cambiar de caballo suplente a mitad del río.No es para que se asuste el actual suplente Alejandro, “Alex”, Loaeza. Armando optaría por presentar nueva figura en ese cargo hacia la reelección. Eso de nueva figura no lo es tanto; al contrario, es acaso la figura de más fama durante la presente administración, incluso igual o más que el nombre del propio edil.Se trata nada menos que del administrador de la ciudad, Rodolfo “El Güerito” Martínez Ortega, figura melliza del señor alcalde a lo largo del actual régimen municipal. No hay foto en la que no aparezca el ‘City Manager’ atrás, adelante, a un lado o al otro del edil.Nos aseguran que la decisión correspondiente será tomada una vez que concluya “la operación Bronco”, esa que habla del respaldo de los locales para juntar firmas a Jaime Rodríguez, el independiente de Nuevo León que busca la gubernatura. ¿Adiós Miguel Mancera? Claro. Enfrentan dificultades para engrosar una cantidad decente de apoyos.***La Sindicatura y la Auditoría Superior del Estado traen asoleado al director de Deporte del Municipio, Francisco “Paco” Ibarra. No cuadran las cuentas en el manejo de unos 12 milloncitos de pesos.Fuentes de esta columna aseguran que los auditores tienen volteada al revés la comprobación de gastos por ese monto en empresas como Op Show, Edificación Urbana, Im Constructora, Trituradora Águila, Promoción de Inmuebles Recalpa y Organización y Promoción Internacional, algunas de ellas de reciente creación y ligadas casi de sangre con el polémico funcionario municipal.La orden de Ibarra es comprar en esas empresas todo; desde balones, hasta renta de sonidos y uniformes. Ni por error a concurso nada.No tarda en estallar el escándalo, nos aseguran. Desde hace meses ha trascendido el manejo irregular de recursos en esa dependencia, sólo que el alcalde Cabada ha decidido sostener al amigo con el corazón.***No oculta su coraje el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Por supuesto conoció de la encuesta que era desarrollada en Chihuahua para elegir (junto con Morena) la fórmula de candidatos (as) al Senado de la República pero no imaginó que un auténtico error colocara a Bertha Caraveo en el número uno con la petista Lilia Aguilar pisándole los talones en el dos.Anaya prácticamente había dejado el primer lugar a Morena. No podía competir con Yeidckol Polevnky que apoyaba a Martha Laguette, ni con Juan Carlos Loera con Lety Ortega ni tampoco con Rafa Espino y su abanderada Clara Torres. Las tres eran consideradas favoritas.El detalle es que por encima de ellas tres apareció en los sondeos la representante del PT. Bertha con 11 puntos (confundida en el sondeo con Vicky Caraveo) y enseguidita Lilia con nueve.El dato llegó a Anaya después que fue levantado el brazo a Bertha, pero lunes y martes fue de discusiones con la dirigencia de Morena para “solucionar el problema”, y seguramente la solución es mover a Caraveo, no tanto por el error, sino porque no representa plus en votos para la coalición. Tiene menos presencia y capacidad operativa que cualquiera de las otras tres. Nomás por eso.***El Fideicomiso de Promoción y Fomento para las Actividades Turística ha gastado durante el presente año casi la totalidad de su presupuesto, rozando los 50 millones de pesos. Nadie sabe, nadie supo a qué fueron destinados pero ya se agotaron. Se supone fueron para publicitar al estado nacional e internacionalmente. Pizcachas importantes para viáticos también, claro. Detalles de la erogación no hay.De esos 50 millones al menos 15 salieron de la bolsa de los hoteleros juarenses. O más correctamente dicho, de los huéspedes de los hoteles. Es el sobreimpuesto que deben pagar los empresarios del ramo a las arcas estatales.Informamos ayer en este espacio que un grupo de hoteleros sostuvo el martes una reunión en Palacio con el gobernador, Javier Corral, y funcionarios de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, liderados por la flamante precandidata corralista a la Alcaldía juarense, Alejandra de la Vega.Quizá embrujada por los espíritus aristócratas terracistas chihuahuitas que reinan en el viejo edificio que la Reforma arrebató a los jesuitas, la delegación del antiguo Paso del Norte cayó a los pies del nuevo amanecer y entregó un aumento de 25 por ciento del actual impuesto hotelero para el 2018. Permitió subirlo del tres al cuatro por ciento. Juego de números eso del 25 por ciento.El problema de los embrujados es que no llevaban autorización del grueso de los hoteleros juarenses para incremento alguno. Nada. ¡Ni un céntimo! Primero que el gobierno rinda cuentas y que destine a Juárez el porcentaje correspondiente de ese dinero. Después de eso “podemos platicar”, dijeron ayer varios de ellos al redactor de esta columna en tono de molestia incontrolable.Más vale que se apuren los inconformes, el presupuesto 2018 está a punto de llegar al Congreso.