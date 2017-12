Viva el ungido, muera el ungido

En la antesala de los infiernos por la voracidad del poder, la pirotecnia e indulgencias electorales se activaron con toda clase de sortilegios celestiales; actos religiosos, tradiciones populares y fanatismos, la falsa intelectualidad que ofrecen los ejercicios de acompañamiento político; se avizora una nueva mercadotecnia de vacío; una visión borrosa para el ciudadano de a pie, el que solamente esta percibiendo una voracidad de intereses, las elecciones sin duda son el “culebrón” del verano del 2018.Qué delicado el tema de la decisión sobre quién postular; la percepción basada en rumores y supuestos indica que hay partidos que están durmiendo en sus laureles o apretando tuercas, otros inusualmente callados, aunque por dentro preparándose, se perciben tiempos de pugnas internas y por supuesto, el caso donde la indefinición crea inconsistencia; al margen de todos los jaloneos que se perciben detrás de la carpa, el show debe continuar.La ciudad sigue escalando una temperatura social muy alta y hay que aplicar inmediatamente un plan para bajar la presión que se está viviendo; asesinatos, violencia con tintes de salvajismo, una estabilidad macroeconómica tan ausente en los bolsillos de los ciudadanos y omnipresente en las fabulas políticas replicadas por los medios de comunicación, el sueño guajiro de mejorar la calidad de vida para la mayoría de los habitantes; esa anaconda llamada corrupción, devoradora de buenas intenciones.No profundicemos la herida, pongamos manos a la obra comenzando por el futuro del liderazgo político de la ciudad; nuestra estructura de los ungidos ha quedado obsoleta para los tiempos que nos están sacudiendo.Hago un enérgico llamado a la reflexión y honestidad de quienes dirigen las estructuras políticas y también a aquellos políticos realmente interesados en competir y no solamente participar, si lo hacen por una mera cuestión curricular, de ego o simple faramalla, sean responsables y mejor no se metan al proceso; se trata de agregar valor y restar temor, generar confianza y combatir la desesperanza, ambos son imperativo para el ejercicio moderno de la política.Pongo en la mesa la siguiente pregunta para planeadores estratégicos en el ámbito político… Qué hacemos: ¿Definimos las características de la problemática de la ciudad y buscamos un candidato con un perfil del liderazgo compatible o asignamos un candidato que parece ser bueno y vamos a ver qué sale?El reto es sacar adelante nuestra ciudad que está cargando por años un rompecabezas que parece que siempre le faltan piezas. Por eso me permito compartir después de ver algunos estudios lo que esperaría encontrar de esa persona que buscara la silla presidencial, específicamente en su visión, la personalidad y las herramientas que debe tener para ocupar tan alto encargo.A ti, que estás pensando en postularte para trabajar como el máximo jerarca de la comunidad juarense, te comparto que pensando en la visión debes sentir profundamente el amor por esta tierra juarense y tener la habilidad para generar un liderazgo de conjunción, que aglomeres, que juntes y no desparrames, una forma de pensar en el colectivo y no en la individualidad o favoritismos de los intereses sectoriales; que seas visionario, estratégico que te vean liderando siendo un ejemplo de vida para todos tus conciudadanos que comprenderemos que puedes caer, pero valoraremos tu resiliencia; inspira y transpira confianza.Me gustaría brindarte algunas herramientas. Exhibe sin presunción que has sido exitoso en tus proyectos, cumplidor, que sabes cómo hacer las cosas y cómo generar resultados.Requerimos de ti que no trabajes en “lo obscurito” con agendas ocultas, detestamos la corrupción y te demandamos transparencia; que llegues sin los grilletes de los favores políticos. Te necesitamos preparado académicamente, diestro, que tomes conciencia de que eres un agente de cambio y que vas a tomar decisiones, que no te “tiemble” a la hora buena, que pienses de manera diferente cuando vayas a solventar alguno de los muchos desafíos que encontraras, eso es ser innovador. Y tu personalidad… Indispensable, forzoso, imprescindible y obligatorio que seas honesto y con una ética que te permita tener la cabeza en alto y no arrodillarte ante cualquier santo. Que puedas trabajar con absoluta libertad sin responder al canto de las sirenas con los “problemas de intereses”. Desarrolla un profundo sentido humano en la apreciación de los problemas y genera inclusividad, sé gregario con un buen propósito. Piénsalo bien, los juarenses te demandaremos un compromiso irrestricto y una responsabilidad de altísimo nivel y queremos que tu palabra, tu presencia convenza y nos ilusiones de que nos merecemos un Juárez mejor.Ahora sí, después de expuesto lo anterior, ¿Definimos las características de la problemática de la ciudad y buscamos un candidato con un perfil del liderazgo compatible con la misma o asignamos un candidato que parece ser bueno y vamos a ver qué sale?En todos como sociedad estará el exigir el modelo que necesitamos para hacer crecer nuestra ciudad y en nadie deberá quedar la omisión de haber tenido la oportunidad de trascender y haberse quedado en el hubiera.Y a quien quiera entrarle, ¿Irás como pretendiente o contendiente?