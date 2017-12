Batalla perdida

Ciudad de México.– "Estamos perdiendo la batalla", dijo el presidente de Francia, Emanuel Macron, este 12 de diciembre en la cumbre climática One Planet de la que fue anfitrión en París. "No nos estamos moviendo con suficiente rapidez. Todos tenemos que actuar".Efectivamente, el mundo está perdiendo la batalla contra el calentamiento global. Todos los años se registran nuevas marcas históricas de temperatura. La tendencia al alza no se ha modificado. Éste debería ser el criterio para medir el éxito o fracaso en el esfuerzo. Lo curioso del caso es que nadie habló en París de las temperaturas. El principal tema de conversación fue el dinero.El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se llevó aplausos al anunciar el lanzamiento de un mercado de precios de carbón, que fundamentalmente ayudará a algunas empresas a seguir usando combustibles fósiles a cambio de pagar un mayor precio por ellos. Jovenel Moïse, presidente de Haití, pidió a las naciones ricas que cumplan sus promesas, hechas en el Acuerdo de París hace dos años, de aportar 100 mil millones de dólares cada año a los países pobres para ayudarlos a reducir su uso de combustibles fósiles. El Banco Mundial dijo que ya no financiará proyectos de petróleo y gas, excepto en países pobres (NYT).Si bien no asistió a la cumbre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue el centro de la atención debido a su decisión de sacar a su país, la mayor economía y el principal consumidor de energía del mundo, del Acuerdo de París. Lo que más echaron de menos los demás países, sin embargo, fueron las aportaciones económicas que había prometido el anterior gobierno de Barack Obama.La verdad es que ni el dinero ni el mercado de carbono transformarán la derrota en un triunfo. El objetivo del Acuerdo de París, mantener el aumento de la temperatura del planeta entre 1.5 y 2 grados arriba del nivel previo a la industrialización, es tan imposible hoy como lo era en el momento en que se propuso.Según Bjorn Lomborg, autor de El ecologista escéptico, aun si se aplican todos los compromisos hechos por los gobiernos del mundo en el Acuerdo de París sólo se registraría una disminución del aumento de la temperatura de 0.05 grados en el año 2100. Con las medidas de París o sin ellas la temperatura global será de cuando menos 4.5 grados sobre el nivel preindustrial en esa fecha. No sólo estamos perdiendo la batalla, sino que estaba perdida antes de empezar.El calentamiento global es una realidad que se puede medir. Los indicios de que procede en su mayor parte de la actividad humana son abrumadores. Impulsar medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera es una indispensable política pública. Pero es importante que sepamos las consecuencias que pueden tener las medidas que se están aplicando, las cuales son muy costosas, generan pobreza y no resuelven el problema.Los políticos han encontrado que la defensa de la ecología y el combate al calentamiento global aportan buenos rendimientos electorales. Por eso gobernantes como Macron y Peña Nieto buscan dar tanta relevancia a los esfuerzos en este sentido. Pero hay que ser sinceros. Aun si hoy se decretara el fin de los combustibles fósiles, sería imposible impedir que en el 2100 el aumento de la temperatura global rebasara los 2 grados. Acabar con esos combustibles, sin embargo, provocaría un desplome de la actividad económica y un aumento espectacular de la pobreza. Un costo muy alto para nada.Se fue Ricardo Monreal de la delegación Cuauhtémoc, ya no para ser candidato sino para leer y dormir. Atrás dejó un tiradero en la Zona Rosa y la Condesa. Debería haber un castigo a los gobernantes que se van sin haber terminado las tareas que empezaron.Twitter: @SergioSarmiento