Por 22 mil carros chuecos salen 20 milloncitos

En junio irradiaba entusiasmo. Hoy muestra señas de haber patentado la premisa de unirse al enemigo antes que oponérsele.“No es una persecución contra ciudadanos, esta es una estrategia de seguridad; sabemos que los delitos se están cometiendo en vehículos que no cuentan con placas o que cuentan con reporte de robo”.Así dijo el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, al iniciar operativos de “cacería” contra carros chuecos el seis de junio. Una semana más tarde, el 13, el gobernador, Javier Corral, pidió “la comprensión de la ciudadanía” por el decomiso de ese tipo de vehículos porque “tenemos un objetivo prioritario sobre cualquier otro, que es la seguridad pública, por lo que los operativos de revisión y vigilancia no cesarán”.Como tantas promesas del gobernador, también esa fue arrojada al olvido sin cargo de conciencia. Los cálculos más conservadores hablan que por las calles de Juárez ya circulan de nuevo cerca de 22 mil vehículos chuecos, por supuesto sin matrícula oficial alguna.Hay maroma en el tema. Hace rato que Nava López estrenó amistad con uno de los principales vendedores de engomados para carros chocolates, Daniel “Chito” Cereceres, presidente de la Unión Independiente de Vendedores de Vehículos (UIVAC). Hace segunda el directivo de Canaco, Raymundo Domínguez.Si nomás le echamos algo de números a la maroma encontramos que entre “Chito” y los principales loteros y vendedores de carros irregulares venden cada engomado en 950 pesos; multiplicados por 22 mil arroja la espléndida cantidad de 20 millones 900 mil pesos. Como es el sapo es la pedrada, aseguran, hay algunos engomados de 350 pesos pero también los hay de mil. El promedio, nos aseguran, 950 con arrimadijos.Sabemos de la decencia de Nava pero lo mismo ha sido visto con Cereceres en Los Arcos, que en La Maestranza y en otros merenderos con precios 100 veces más altos que en Taquería Paly, las flautas de Chito. No podemos pasar por ingenuos. Sus pláticas no bordean precisamente los clásicos intercambios sobre la salud de las respectivas familias.Doña Verónica Jaramillo, la directora de Tránsito Municipal, debe también muchísimas explicaciones. No solamente evita tocar a los chuecos con la hoja de una infracción sino que los tolera abiertamente.La madrugada del jueves pasado murió en un tremendo accidente vial el agente de Tránsito, Arón Pastrana Ceballos. Ocurrió entre Oscar Flores y Teófilo Borunda, a unos metros justo de la corporación… Conducía un Ford Fiesta gris... ¡sin placas!¿Qué ocurrió entre junio pasado y diciembre con los operativos o procesos de regularización de chuecos? La respuesta es un enigma. La única verdad es que su explotación irregular está dejando literalmente millones y millones a quienes venden los engomados... y a quienes protegen su circulación. ¿La seguridad? Sufre agónicos malestares.***Si el tema es seguridad, aunque sea a partir de los carros chuecos, no podemos pasar por alto las palabras del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, dichas al arrancar la semana en tono de desaliento y desespero. Urgió “más presencia” de la policía estatal...“Hay que decir las cosas como son, hay tardía respuesta a los llamados por parte de los estatales”, señaló.Ahora sí que ni modo de negar la sangre a flor de piel. Se resistía el alcalde a reconocer la situación de nuevo extraordinaria que sufre Ciudad Juárez en materia de violencia exacerbada. Era problema de la ciudad de Chihuahua, la histérica zona del noroeste (Cuauhtémoc, Gómez Farías, Madera...), la región serrana...Las masacres en el taller de desponchado y en el billar, sumadas a un promedio de tres ejecutados (as) por día durante casi todo el año hacían insostenible una postura de reserva evasiva de la realidad para el caso Juárez.Es verdad lo que reclama el alcalde Cabada pero se ha quedado bastante corto. El gobernador, Javier Corral, y su Fiscalía General, pasan el tiempo tirando con escopeta al aire en materia de seguridad. No dan pie con bola. Lo hemos dicho. Será por desinterés, por complicidad o por desmedido temor al terco crimen organizado, pero han claudicado de su función y dejado en el completo desamparo a los chihuahuenses y a sus gobernantes municipales.En los reclamos faltan las autoridades federales como siempre, incluido el Ejército. Sus áreas de inteligencia conocen al dedillo cómo se mueven las bandas y por qué tipo de drogas se matan entre ellos. No actúan por razones que debe explicar el secretario de Gobernación, el procurador general de la República... los secretarios de Marina, de la Defensa....***Representantes de los hoteleros juarenses fueron a la ciudad de Chihuahua a doblar las manos ante el nuevo amanecer. En vivo y en directo el gobernador Javier Corral les pidió aumentar el impuesto hotelero de tres a cinco por ciento sobre el ingreso por hospedaje. Testigo mudo, el retrato gigante de don Luis H. Álvarez. Martes.Se resistieron un poquito pero al fin terminaron cediendo los enviados plenipotenciarios fronterizos, Martín Alonso, Rogelio Ramos y Roberto Kong. El intento de atraco por parte del gobernador y su equipo del área de “turismo” no alcanzó el cinco pero sí el cuatro. Quiere decir que en el 2018 deberán aumentar de tres a cuatro por ciento el gravamen.Esos milloncitos van directo al famoso fideicomiso creado para publicitar a la frontera pero se ha vuelto costumbre que el dos por ciento de todo ese dinero sea usado en viaticada para funcionarios y empresarios privilegiados; el uno por ciento restante va para infraestructura del centro de convenciones... ¡de Chihuahua! Ahora será tres y uno.Caerá de peso el desayuno de este jueves al grueso de los hoteleros y moteleros que no conocen ni la o por lo redondo de la “entrega” de sus representantes en Palacio de Gobierno (hay “foto del recuerdo” en la versión digital de La Columna. Tras ellos, la mirada vigilante de don Luis)***A pesar de los pesares habrá coalición de Nueva Alianza (Panal) con el Revolucionario Institucional (PRI). En cualquier momento pueden saltar al ruedo informativo el dirigente nacional del partido de los profes, Luis Castro Obregón y su homólogo del tricolor, Enrique Ochoa, para anunciar la firma correspondiente. La concentración de panalistas en la Ciudad de México inició desde anoche.Los resultados de sondeos hacia la base magisterial no dejan lugar a dudas sobre su rechazo a esa coalición pero en las estructuras medias y cupulares son intereses descomunales los que deben ser preservados, más allá del antipriismo, y más todavía de quienes claman venganza por el apresamiento peñista de la exlideresa Elba Esther Gordillo.La dirigencia nacional de Nueva Alianza midió através de su armazón operativa, el SNTE, la posición de sus bases en relación a la alianza con el PRI. Abrumadora mayoría en contra, pero no son los que mandan. En Chihuahua ese pulso fue medido entre sábado y domingo pasados.A pesar de los pesares, repetimos, Juan Díaz de la Torre, dirigente nacional del SNTE y sus operadores en Nueva Alianza, ven más provechoso ir de la mano hacia la elección presidencial 2018 con el PRI que con cualquier otro. Tendrán su oportunidad individual por tierra, en la elección de diputados federales de mayoría.***Corre la especie con algo de veneno que la expanista, Clara Torres Armendáriz, anda metiendo el hombro por la precandidata independiente a diputada local, Griselda Kuri.La exblanquiazul trae negocio en Juárez desde hace rato con las casas de cuidado diario. Nos aseguran que para el presente año manejó algo así como cinco millones de pesos proveniente sobre todo del Gobierno federal.Nos tapamos ojos y oídos para no escuchar que de ahí puede salir algo de apoyo para la independiente, que apenas dio su primer pasito al anunciar su “intención” de ir por la candidatura, junto con varios escogidos del equipo municipal liderado por el alcalde, Armando Cabada.Quizá pura envidia de la buena!!!