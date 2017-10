En camino a EUA opio de guerra en Chihuahua

Salvo algunos golpes boletineros esporádicos lanzados por el fiscal, César Peniche, –el lunes envió uno– no sabemos de mayor actividad institucional contra el cultivo de enervantes en la Sierra de Chihuahua, particularmente contra la siembra de amapola.Gran parte de la guerra que libran los cárteles del crimen organizado en Uruachi, Madera, Guachochi, Morelos, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Namiquipa, Bocoyna... y aun por la región de Ascensión hasta muy adentro de Sonora...también las sierras colindantes con Durango y Sinaloa, tiene su origen en el cultivo de amapola, “chutama” para el lenguaje regional, goma de opio para los técnicos... “chiva”, “negra”, heroína, para los consumidores domésticos y extranjeros.Mientras los policías federales se amontonan en retenes asalta-paisanos como los ubicados en las salidas de Chihuahua y Juárez (no han hecho caso al presidente Peña Nieto de dejar de robar y abusar de los paisanos), los militares se hunden en el descrédito por su inmovilismo y las policías estatales y municipales permanecen sin líderes que los respalden, las bandas encargadas de sembrar amapola han concluido la temporada de cosecha sin más molestia que los enfrentamientos con sus propios competidores.Nos aseguran especialistas en el tema que este año es uno de los que menos bajas tuvo la delincuencia organizada en sus cultivos por destrucciones policiacas. “Cerros completos pintados de morado... amapola por todas partes”.Eso significa que los embarques van hacia el principal centro consumidor de heroína o ya está a la venta en sus calles, los Estados Unidos, cuyo Gobierno ha visto incrementar las estadísticas de drogadictos de “manera alarmante”.***La criminalidad en la región serrana, que pasa desapercibida para un gobernador perdido en el piso de conductas sin relación al tamaño del cargo y para unos alcaldes pisoteados por la delincuencia o cómplices de ella, tiene su grado de impacto grave en Washington, el centro más poderoso de la tierra.Ayer fue retirada por el presidente Trump la nominación del congresista republicano Tom Marino como zar antidrogas. Sus opositores le sacaron el “papel clave” que desempeñó antes para debilitar el combate a los derivados del opio. Quiso el presidente “poner al lobo a cargo del gallinero”, remató el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.En agosto del presente año, Donald Trump ubicó el consumo de heroína en Estados Unidos como “emergencia nacional”. Ocasionó la muerte de unos 35 mil estadounidenses durante el 2016, más de la mitad de los 60 mil que murieron por uso de drogas en general el año pasado.Un medio informativo europeo culminó un trabajo periodístico con la frase asertiva: “la América de Trump tiene una aguja clavada en el antebrazo”. Sin duda podemos agregar que la jeringa contiene heroína de la cosechada en la sierra del estado más grande y uno de los más violentos de México.***Hay nuevo calendario del exgobernador José Reyes Baeza, para darse la vuelta por Chihua-hua en calidad de director nacional del ISSSTE. La visita que tuvo agendada antes fue aplazada por el sismo del 19 de septiembre. La nueva fecha es el 27 de octubre.Estará el deliciense en Chihuahua y Juárez dando seguimiento a temas como los créditos del FOVISSSTE y los servicios hospitalarios que presta la institución federal en estas dos principales ciudades del estado.Sería escasamente relevante esa visita si no fuera porque estará acompañado Reyes Baeza por el gobernador Corral, y porque su nombre figura como el pretendiente número uno en la fórmula de precandidatos del tricolor chihuahuense al Senado de la República.El pasado fin de semana estuvo el exgobernador como figura principal en eventos partidarios organizados en la ciudad de Chihuahua por el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, quien aprovechó las circunstancias para ganar tiempo al tiempo y colocó a un lado de Reyes a la diputada federal Georgina Zapata (ZAPATA!!!), potencial segunda integrante de la fórmula.Campañero-electoral es en realidad la materia de que tratará ese recorrido, por demás natural si revisamos las fechas ya encima del calendario para designar candidatos hacia el 2018.Es importante el énfasis en el acompañamiento del gobernador Corral en esa gira. El exgobernador y el actual mandatario han sido unidos por el antiduartismo que los maltrató con rudeza. Fueron fuertes antagonistas por la gubernatura en el 2004 –la que ganó Reyes- pero los unió la golpiza recibida los seis años de Duarte.***Para Javier Corral es posible que no haya mejor candidato al Senado que el priista José Reyes Baeza, pero en las filas blanquiazules chihuahuenses hay una lucha sorda al menos por obtener la primera fórmula de las nominaciones, esa que aseguraría el escaño si la eventualidad de un fenómeno electoral extraordinario no dice otra cosa.El jefe ejecutivo del gabinete, Gustavo Madero, está convertido en el más manso de los súbditos corralistas pero no gratuitamente. Quiere la candidatura en primer lugar con un triunfo de mayoría. De plurinominal en segundo lugar sólo si no hubiera de otra. El orgullo no da para tanta dignidad.También aparecen como pretendientes a esa nominación el secretario de Finanzas, Arturo Fuentes Vélez; el secretario general de Gobierno, César Jáuregui (igual que Madero, en segunda ocasión al Senado); el director de Ingresos, Guillermo Luján Peña; y por supuesto, el dirigente del PAN en el estado, Fernando Álvarez.Deberá ir una mujer en primero o segundo lugar. Aparecen las secretarias de Obras Públicas y de la Función Pública, Norma Ramírez y Stefany Olmo. También la terrible directora del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño (pretende regresar al Senado).Todos ellos conocen perfectamente la relación y el compromiso que el jefe tiene con Reyes Baeza, pero varios de ellos harán lo imposible por agenciarse el triunfo en las urnas.***Cobran muy caro como asesores para fungir sólo como chambelanes aplaudidores. El independiente alcalde, Armando Cabada, y los obsequiosos regidores de todos colores y sabores (independientes, panistas, priistas), no vieron venir el mundo que les caería encima con la intentona de incrementar las multas viales.Nos aseguran que la decisión “técnica” fue dejada en manos de los muchos asesores del alcalde... ¿“El Güerito” Martínez?. ¿Alberto Guzmán el de los intereses tapatíos?. ¿Gerardo Sáenz?..etc., etc. De todos no se hizo uno para evitar que Armando fuera al baile con los aumentos de escándalo, inaceptables y hasta ilegales, pues debieron pasar antes por el Congreso del Estado; y más importante todavía, cruzar la opinión de los juarenses que serán de nuevo los votantes el año próximo.Vaya desperdicio de puntos obtenidos con Julión Alvarez y la superpachanga de 15 días con la feria. Ese desliz fue como una jugada extra en Las Vegas con un millón en las manos recién ganadito, fresco. La tentación por más fue mucha.***El otro coraje que debe estar pasando el alcalde Cabada es por la publicación del Semanario Cambio 16 editado por el Gobierno del Estado y por lo tanto pagado con los recursos de todos los contribuyentes.Hace apenas una semana estuvo el gobernador, Javier Corral, en el Informe de Cabada y el presidente municipal en el “balance informativo” de Corral. Elogios y aplausos mutuos.Pero el dichoso periódico incluye un cartón del monero Lazos ridiculizando al edil con el tema de los retenes y sus ofrecimientos de retirarlos. Una trampa ratonera y a un lado Armando con mirada de sarcasmo por “otro iluso que se cree las promesas de campaña”.No se observa de qué manera el régimen de Corral pueda tener respeto de los municipios con esos ataques.