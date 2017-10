Tiene alberca y le enfurece recibo por 14 mil

Fue subsecretaria de Educación en Juárez, después diputada local; de ahí pasó a jefa de proyectos especiales en el municipio. En el 2014 trascendió que había cambiado su modesto domicilio de un fraccionamiento común al exclusivo Campos Elíseos. Alberca gigante de por medio. La polémica retumbó por toda la frontera.Ahora la exlegisladora Alva Melania Almazán Negrete se queja amargamente en su cuenta de Instagram por la cuenta mensual de agua potable que paga en esa residencia. Ella misma presentó copia del recibo y su comentario en la red social.“Sale más barato comprarme unos Gucci que pagar un recibo de agua en Juárez... tanto que me regañan... creo que a partir de hoy me bañaré con agua embotellada, sale más barato... Corral... rata... PAN... incompetente”.En el recibo se alcanza a ver con claridad la cantidad de 14 mil 484 pesos que deberá desembolsar. Tiene como fecha límite para pagar el 25 de octubre. Cobra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, dependiente del Gobierno estatal.Alva Melania salió de la conducción televisiva hacia el Partido Verde. Con sus siglas y el PRI, obtuvo una diputación local plurinominal en el 2010. En el 2014 estuvo al frente de una oficina que se encargaba de manejar recursos del Programa Nacional de Prevención Delictiva (Pronapred). Fue acusada de malos manejos. Fue separada del cargo.***El domingo hablamos aquí sobre las secretas andanzas del expresidente, Carlos Salinas de Gortari, en las filas blanquiazules metiendo el hombro por Ricardo Anaya Cortez como su segunda opción por la Presidencia de la República en caso de que le falle Aurelio Nuño por el PRI o cualquier otra de sus cartas tricolores.El mismo domingo ya entrada la noche, Andrés Manuel López Obrador, aventó un tuit de esos ponzoñosos de difícil cura. “Hoy dije que EPN quiere a Meade, y Salinas a Nuño o Anaya, y los del Frente se pusieron fúricos. Le atinamos, también ganaron los Dodgers”No es un trascendido sin sustento ese de Salinas apoyando al dirigente nacional de Acción Nacional. Ya sabemos cómo se las gasta el poderoso grupo en torno del expresidente.A los militantes de los partidos que conforman el frente PAN-PRD-MC no les agrada nadita la forma en que el dirigente blanquiazul pretende hacerse de la nominación. Ayer mismo el panista también precandidato presidencial, Rafael Moreno Valle, y varios perredistas, rechazaron que la decisión respectiva deba ser tomada por dedazo.Sufre el queretano líder nacional panista. Despide los primeros aromas de adiós a la candidatura.***Emilio Gamboa es veloz para salir de apuros. Sabe como pocos usar el poder adquirido. Hace un par de años “cayó” bajando en helicóptero en zona de arrecifes. Con una disculpa tuvo para sacudir las manchas de sus plumas.Nunca más fue incomodado el líder parlamentario del PRI en el Senado de la República. Ahora lo han pescado usando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para entrar y abandonar un campo de golf.Del tamaño del mundo es la arbitrariedad e ilegalidad cometidas por el añoso jefe priista, pero seguro sabrá escabullirse del momento embarazoso como lo hizo antes.En esta columna escribimos lo siguiente el seis de agosto: “Actor principal entre el sonorense y Peña Nieto sin duda es el jefe parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón. Es el único fuera del gabinete que juega golf con el presidente. A veces caminan juntos, a veces separados. Se prestan la novia. Hoy es líder del Senado Emilio, ayer fue Manlio”. Indudablemente el fin de semana usó de nuevo naves oficiales… como siempre.El año pasado una conducta similar le costó el cargo al exdirector de la Comisión Nacional del Agua en el país, David Korenfield. Trepó a toda su familia en la nave de gobierno.Javier Corral, el gobernador de Chihua-hua, también ha usado aeronaves privadas y oficiales para trasladarse a campos de golf; ha superado las pruebas igual que Gamboa.***En el PAN empieza a tomar calor y fuerza la grilla por las candidaturas a los diversos cargos de elección popular para el siguiente año. El calendario inicia con las federales.Aunque la efervescencia ya comenzó a todo vapor, aún no se ven definiciones claras para cada uno de los cuatro distritos federales, sólo el Cuarto tiene ya más o menos definidos a los contendientes en una eventual interna blanquiazul.Se trata de la secretaria administrativa del Congreso del Estado y otrora poderosa primera dama del PAN en el estado, Daniela Álvarez Hernández, así como del actual regidor Hiram Apolo Contreras y eterno candidato (en todas las internas) el doctor Víctor Talamantes, quien ha ido a todas desde hace más de 10 años, aunque todas las pierde.Aunque parezca contradictorio, ya que Daniela no pertenece al equipo del nuevo amanecer, es ella quien prácticamente tiene asegurada la posición en primer lugar por la cuestión de género.La Ley obliga ahora no sólo a que los candidatos sean igual número hombre y mujeres, sino que a las mujeres se les considere para distritos con votación alta para el partido, pero además también porque sus nexos y vínculos en el Comité Nacional son de muy buen nivel.El resto de los distritos federales (1, 2 y 3) serán peleados entre diversos liderazgos panistas. Aparecen ahí los nombres de Raúl García Ruiz, Jorge Espinoza Cortés, Héctor Hernández García, Ulises Pacheco, Eduardo Limón Alonso, José Márquez Puentes, Juan Carlos Hernández y la mismísima vicegobernadora, Leticia Corral Jurado.Es apenas el principio de la grilla panista por las candidaturas, falta aún que se den algunas definiciones desde los comités estatal y municipal; por supuesto, con la venia de Palacio.***Si las cosas se dan como se espera, al menos como se ven ahora, y Daniela obtiene la nominación panista por el Cuarto Distrito electoral, y por el otro lado la ex panista María Antonieta Pérez Reyes, –ahora alineada con los independientes consigue la candidatura por el mismo distrito–, el enfrentamiento en la elección constitucional será de pronóstico reservado.Cuando Antonieta fue diputada federal, fue Daniela Álvarez quien le coordinaba buena parte de sus actividades y equipo de campaña. Ya como legisladora Antonieta, Daniela fue su jefa de oficina de enlace en Juárez. L a explotación laboral, bajo salario y los malos tratos que recibió Daniela de la ex panista fueron las quejas constantes dentro del equipo. Dichas por ella misma.Pero no sólo fue el tema de los malos tratos, vejaciones y humillaciones que recibió, sino que Antonieta nunca le permitió a Daniela crecer y buscar posiciones de elección, hasta que ésta finalmente decidió olvidarse de su tutora política y volar con sus propias alas, renunciando a su trabajo con ella, consiguiendo la diputación plurinominal.***Posiblemente, el exgobernador, César Duarte, no quede muy contento con el retiro de su amigo Raúl Cervantes como procurador general de la República, pero en Ciudad Juárez hay más que júbilo por la llegada del sucesor, Alberto Elías Beltrán.El nuevo mandamás de la debilitada pero aún influyente y hasta peligrosa PGR conoce como pocos esta frontera porque está casado con una mujer de apellidos bastante conocidos en la región.Elías Beltrán tiene por esposa a una hija de Reginaldo Küchle, el mismo de Promociones del Pueblo de antigua tradición en el espectáculo boxístico, también desarrollador inmobiliario y quizá todavía restaurantero. Nos quedamos cuando era dueño del Aroma.El funcionario llega a la nueva posición como “encargado del despacho” quizá en calidad de mientras. Era el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la misma Procuraduría General.No por esperada la renuncia de Cervantes deja de ser sorpresiva, más aduciendo las razones del avance en la constitución de la Fiscalía General Anticorrupción, su coco. Ya lo veremos montado en otra pista del mismo circo.***En este espacio hemos mostrado como pruebas fotos y documentos de los abusos cometidos por directivos del Colegio de Bachilleres contra sus estudiantes y personal administrativo. Les obligan a distribuir periódicos eminentemente grillos, a vender piernas de Bafar, flautas, enchiladas, refrescos… Repetimos, todo perfectamente documentado. Ayer en su face el coordinador norte de dicha institución, Jesús Limón Alonso, salió por peteneras con la facilita de la “calumnia” y la descalificación”.Mejor que explique a cuáles empresas evaluaron y cómo otorgaron la compra de carne a la empresa privada Bafar, por ejemplo. Se ahorca por propia mano.