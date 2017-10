El ‘boom’ de los independientes

Increíble: un total de 85 personas solicitaron al INE ser aceptados como aspirantes a candidatos independientes presidenciales. 77 hombres y 8 mujeres, entre ellas, la ex primera dama Margarita Zavala y la vocera del Consejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio Martínez. A partir de hoy, las personas que hayan cumplido los requisitos, darán inicio (en al menos 17 entidades federativas) a la recolección de, cuando menos, 867 mil firmas de apoyo (1% del padrón electoral), lo que representa la obtención de un poco más de 7 mil firmas diarias.Algunas notas de periódicos nacionales hacen una evaluación de la experiencia política y profesional de las personas que pretenden obtener su registro como candidatos independientes presidenciales, en los términos siguientes: “En el grupo de las 74 personas que inscribieron su intención de ser candidatos independientes para contender por la Presidencia de la República, según el último informe oficial, hay de todo”:“Cuatro políticos profesionales: un gobernador y un senador; un exestratega de un partido; un creador de un instituto político rechazado; el dirigente de un partido sin registro; un exdiputado panista; una activista; un exaspirante a asambleísta y jefe delegacional; uno que fue parte de dos agrupaciones políticas nacionales; una presidenta de una agrupación política nacional con registro; un exaspirante a diputado local; un periodista; una médico tradicional, representante de los pueblos indígenas y del EZLN; un indigenista admirador de la figura del Tlatoani; un defensor de los derechos de los afrodescendientes; un exaspirante a presidir una comisión de derechos humanos; un abogado; un economista; cinco empresarios (dos con filias partidistas); un general retirado; una inmigrante; un poeta-dramaturgo, un expresidente municipal; un académico; un profesor politécnico; un detractor de todo; un campesino-mesero-taxista-comerciante-músico; un filántropo; un youtuber; la primera mujer que buscó una candidatura independiente con validez en una elección estatal y siete excandidatos independientes no registrados para llegar a Los Pinos en 2012”.En cuanto a los aspirantes a diputados federales independientes, el INE aprobó el registro de 183 ciudadanos, de las 240 personas que habían manifestado su intención para participar en diversos distritos electorales. De acuerdo con el listado elaborado por el INE, la mayoría de los aspirantes independientes a la Cámara de Diputados busca representar distritos de la Ciudad de México (33), Jalisco (21), Nuevo León y Chiapas, con 18 cada uno; y Puebla con 11.En cuanto a los aspirantes al Senado de la República, el INE registró a 34 ciudadanos, entre ellos el aún diputado federal independiente Manuel Clouthier Carrillo en Sinaloa; tres registros en Jalisco, entre ellos el diputado local Pedro Kumamoto; en Baja California, se presentaron otras tres solicitudes. En Chihuahua, como en otros estados, ninguna. En total fueron 359 solicitudes de candidaturas independientes.Ahora bien, si bien es cierto que, hoy en día, el acceso al poder sin respaldo partidario es, la mejor opción para desterrar la partidocracia mexicana, también lo es que los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos deben ser más estrictos con el propósito de garantizar que los gobernantes sean personas con cierta experiencia política comprobada y con un perfil avalado por la sociedad. Ya que de no ser así, corremos el riesgo de que nos gobierne otro Vicente Fox y, en el peor de los casos, un Donald Trump mexicano.Al respecto, Luis Rubio nos recuerda que “los presidentes no pueden gobernar ni ser exitosos sin al menos el reconocimiento y aprecio de la población… Si uno observa el devenir de las administraciones desde los ochenta, los gobiernos que avanzaron y aportaron algo relevante fueron aquellos que buscaron y procuraron el apoyo de la ciudadanía. Todos los que la ignoraron y despreciaron acabaron derrotados”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.