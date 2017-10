Juarenses recién llegados

El gran número de juarenses nacidos en otros lugares no es nada nuevo. Si acaso, lo novedoso es que al parecer dicha cifra ha estado disminuyendo en una ciudad tradicionalmente de inmigrantes. Uno de los indicativos son los habitantes locales originarios de otras entidades. En el 2015, dijo haber nacido en el estado de Chihua-hua el 70.15 por ciento de juarenses a comparación del 58.89 por ciento en el año 2000, según la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2016 elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.Sin embargo, nuestra ciudad continuará siendo destino receptor por mucho tiempo. Hoy en día, a los inmigrantes tradicionales —si tal clasificación existe— que llegan a la frontera en busca de un futuro mejor se suman otros propios de la coyuntura actual. De acuerdo con el reporte mencionado, la inmigración procedente de otros países aumentó 65.8 por ciento entre el 2000 y el 2015. Hasta dónde se trata de hijos de mexicanos deportados de los Estados Unidos o de centroamericanos o personas de regiones más lejanas que han intentado cruzar hacia el vecino país no lo sabemos. Ambos casos han estado presentándose.Desde Jhoselin Noemí Álvarez, la niña ecuatoriana que en el 2014 se suicidó en el albergue a donde fue trasladada después de ser asegurada en el domicilio de un presunto pollero, hasta los 19 africanos abandonados esta semana a la altura del kilómetro 20, los migrantes que arriban a Ciudad Juárez con intenciones de cruzar la frontera están procediendo de países cada vez más diversos. Representan, sobre todo los de Centroamérica, una nueva ola de refugiados que huyen de condiciones de violencia o falta de empleo en sus lugares de origen. ¿Permanecerán algunos de ellos aquí? Probablemente sí.En cuanto a los repatriados, ya sabemos que aquí se establecerán parte de los connacionales deportados de Estados Unidos por esta ciudad. Quizá varios tengan la esperanza de volver al país vecino, otros optarán por intentar hacer su vida en la frontera. Muchos se terminarán quedando definitivamente.La diferencia, sin embargo, es que el número de repatriados ha estado creciendo en los últimos años. El ambiente antiinmigrante se ha traducido en mayores deportaciones y en el descenso en la cantidad de detenidos en su intento por introducirse sin documentos a Estados Unidos, presuntamente a raíz de que ha bajado la migración ilegal hacia allá —convirtiendo, quizá, a la frontera norte mexicana en destino no contemplado.Trump acaba de ampliar el plazo para tomar medidas definitivas sobre los denominados “dreamers”. No obstante, la incertidumbre obliga a tener presente la posibilidad de una expulsión masiva de jóvenes que se identifican más como estadounidenses que como mexicanos. Sumemos a los indocumentados damnificados por los huracanes y la lista potencial de repatriados crece, y crece.Además, ya empezó a registrarse una oleada de desplazados a consecuencia de los recientes terremotos. Si, de acuerdo con la radiografía del IMIP, en el 2015 volvió a repuntar en nuestra población el número de migrantes fronterizos originarios de Oaxaca (4.4 por ciento) y Chiapas (4.6), podemos esperar que aumente aun más. De seguro, como sucedió tras el sismo de 1985, llegarán también migrantes procedentes de la Ciudad de México.Lo de menos es recibirlos a todos “con los baches abiertos”, por citar el chiste. Una nueva inmigración masiva presenta retos muy particulares para Ciudad Juárez más allá del rezago en infraestructura, servicios, escuelas y vivienda de siempre. Por ejemplo, en la Encuesta de Percepción Ciudadana incluida en el informe Así Estamos Juárez 2017 del Plan Estratégico de Juárez, A.C. el lugar de origen aparece como la razón mencionada por 12.3 por ciento de las personas que dicen sufrir discriminación en la frontera.Da la impresión de ser una cifra pequeña, pero este síntoma de localismo se manifiesta de forma sutil en varios ámbitos. Cuando escucho a conductores de programas matutinos de televisión arremeter recurrentemente contra los contratos otorgados a empresas de otras ciudades o contra periodistas de la competencia que “ni siquiera son del estado”, cuando recuerdo los comentarios sobre los malos hábitos de manejar traídos por los “chilangos” o los problemas por tanto “juarocho” en las maquilas no sé por qué me viene la imagen del enardecido rostro de Trump despotricando contra los inmigrantes mexicanos o musulmanes.Según estudio de los sociólogos Sergio Sánchez Díaz y Javier Melgoza publicado en El Cotidiano, en Ciudad Juárez en las últimas décadas se ha consolidado una serie de prejuicios y estereotipos sobre los migrantes. ¡Cuidado! Corremos el riesgo, igual que Estados Unidos en el momento actual, de cerrar la puerta a uno de nuestros mayores impulsores como sociedad: la inmigración. Todavía en el 2015 el 29.6 por ciento de los juarenses —casi la tercera parte— eran nacidos fuera del estado, de acuerdo con datos del INEGI.Sí, recibir a nuevos pobladores provenientes de lugares con idiosincrasia distinta en una ciudad no preparada presupuestal, física o laboralmente para ellos implica grandes desafíos. También representa la oportunidad de planear con mayor visión el desarrollo de la frontera. Y, francamente, es mejor que vernos obligados a emigrar de un día a otro habiéndolo perdido todo por catástrofes naturales o cerrazón política.Hemos pasado por períodos muy difíciles. Hoy nos toca respaldar a otros. Pero no basta con ofrecer una comida y un vale para el pasaje, ni albergue temporal, ni un empleo en la maquila, ni siquiera la revalidación de estudios. Se requieren, en cambio, programas integrales pensados a largo plazo.Los distintos tipos de inmigrantes presentan necesidades diversas. Por ejemplo, según notas de El Diario, médicos del IMSS recomendaron campañas de prevención sobre el uso de calentones dirigidas a los recién llegados del sur; numerosos repatriados vienen en estado de shock, angustiados. Y los ‘dreamers’ se encuentran con la incertidumbre, cuando no el miedo, ante un país que no recuerdan y del que muchas veces han escuchado cosas negativas.Así que el funcionamiento integral del anunciado Centro de Atención al Migrante es apenas uno de los pendientes. Necesitamos acciones desde distintos ámbitos, debemos facilitar integrarse a nuestra comunidad a los juarenses nuevos. Eso significa, entre otras cosas, colaboración, coordinación y difusión de todos los esfuerzos.“Todos” implica no únicamente los del Gobierno. Así como sus familiares son tradicionalmente los encargados de asesorar a gran número de recién llegados, podemos fomentar la creación de “comités de recepción” de migrantes integrados por quienes han pasado por el mismo proceso. ¿O qué tal conformar a través de las redes sociales grupos de apoyo para los menores que batallan con el español, con el sistema escolar, con el hostigamiento? Obviamente los jóvenes bilingües representan una oportunidad única para los empresarios, mientras que, es de suponer, los connacionales adaptados al sistema de Estados Unidos han desarrollado un mayor nivel de iniciativa. ¿Dónde están los fondos de crédito, las asesorías para crear empresas en México?No estoy inventando el hilo negro. Todas estas propuestas se han manejado ya –implementado incluso— de una u otra forma. Pero darles celeridad permitirá aprovechar todo el potencial humano de los nuevos juarenses. Un inmigrante revitaliza los paradigmas del lugar que convierte en su destino. Su energía para recomenzar, su esperanza, constituyen todo un regalo.