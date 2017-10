Lenta lucha por el Congreso

De acuerdo a muchos politólogos de café, al grupo de independientes de Armando Cabada Alvídrez se le está durmiendo con la postulación de candidatos a diputados locales pues ya era hora de estar atizando por la solicitud de sus candidaturas aquí, en Casas Grandes, en Ascensión, en Parral, en Jiménez, en Delicias y en todos los municipios del estado para ganarle al gobernador Javier Corral la mayoría del Congreso o al menos una representación razonable. El gobernador ya va muy avanzado en sus planes y con la organización de base que tiene en el PAN les va a comer el mandado cuando están los tiempos propicios para darle el madruguete. No se deben quedar dormidos en sus laureles.De hecho, al diputado Víctor Uribe Montoya algunas importantes corrientes dentro del PAN lo están impulsando para su reelección como diputado local por el IV distrito electoral local donde ya obtuvo un sonado triunfo. Este hombre es un candidato triunfador muy seguro y lo mismo sucede con el diputado Gabriel García Cantú, que está moviéndose para buscar su reelección por el V distrito electoral local. Los dos son buenos gallos y le garantizan victorias muy necesarias para el partido blanquiazul, muy útiles para el gobernador Javier Corral.Por lo que toca al señor Armando Cabada las próximas elecciones son una oportunidad propicia para deshacerse de algunos colaboradores y regidores incómodos bajo el expediente legítimo de promoverlos, pues con el arrastre del líder les será fácil ganar en sus respectivos distritos y pasarían de ganar 60 mil pesos a 200 mil pesos mensuales y de paso hacerle un servicio al movimiento independentista.Una vieja conseja popular nos dice: “Los políticos no se mueren, se suicidan.” Y esta consideración viene al caso por casi todas las renuncias públicas que se han dado en los diversos partidos políticos de nuestro país, en especial la de Margarita Zavala de Calderón, quien ha renunciado al PAN por seguir sus infundadas ambiciones personales de conseguir la candidatura del partido albiceleste a la Presidencia de la República, contra todos los pronósticos pues a muchos ciudadanos les queda muy claro que ella jamás pudiera ganar las elecciones dado el pésimo y sanguinario antecedente que la une al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y su mortífera guerra contra casi todos los narcos que enlutó a miles de hogares en México y que no se ha olvidado.Esta renuncia suicidio, que muchos consideran parte de una guerra intestina contra el grupo de Ricardo Anaya, actual presidente nacional del PAN, es en realidad providencial pues se autoelimina a un enemigo interno más o menos emboscado, lo cual le permitirá trabajar libre de uno de los grupos de traidores que siempre le han causado daño a ese partido. “A enemigo que huye, puente de plata.” Y al enemigo que se hace el haraquiri hay que regalarle el puñal. Y esa lectura es la que arroja esta renuncia que, lejos de perjudicar al instituto político, le beneficia pues bien lo dice ese sabio proverbio chino: “Es fácil esquivar la lanza, mas no el puñal oculto.” Así es que al PAN no le queda otra que dar la vuelta a la página y seguir adelante que las elecciones del 2018 no serán nada fáciles.Y hablando de traicioneros a muchos políticos locales no deja de sorprenderlos e intrigarlos la actitud de pretensa maquiavelada del gobernador Corral de juntar y exhibirse con Cabada y Alejandra de la Vega, ambos precandidatos a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, según se pudo observar en la inauguración del Festival Chihuahua en el Centro Paso del Norte en días pasados en un estresante y desahuciado concierto a cargo del violinista libanés Ara Malakia, interpretando música ruidosa de Jimmy Hendrix.Mucha gente se acordó del humor negro del ex gobernador César Duarte cuando reunía a los seis precandidatos del PRI a la gubernatura para burlarse de ellos. Como que le falla a mi gober la geometría política. Ya nada más falta que mande como su representante personal ante Armando Cabada a la confundida señora Alejandra de la Vega según lo hiciera el ex gobernador Duarte cuando mandó como su representante personal a Héctor Teto Murguía en el informe de Enrique Serrano. Para burlas no se saca.Por cierto, bueno fuera que el presidente independiente le diera al equipo del oscuro amanecer unas leccioncitas de cómo organizar un concierto exitoso y concurrido. ¿Jimmy Hendrix en violín? ¡¿A quién le gusta eso?! Mejor La Trakalosa de Monterrey, de perdida. Al pueblo pan y circo y si no saben ni organizar el circo mucho menos darle el pan. Nos dicen que a la persona que se le ocurrió esta mantecada fue a la señora Austria Galindo que por lo visto no pela un chango a nalgadas.“El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio salvo el del lucro.” Thomas Jeffrerson.Entre el empresariado chihuahuense está corriendo un fantasma personificado en la cantada intención del presidente Donald Trump, de darle el esquinazo a México en la renegociación del tratado de libre comercio y celebrarlo únicamente con Canadá.Lo que realmente puede pasar es que México realice por separado un tratado con Canadá y con otros tantos países ricos e industrializados del mundo como lo son Alemania, toda la Comunidad Europea, China, Japón y otros del continente asiático, dejando a los Estados Unidos fuera por la voluntad de su presidente. Al final de cuentas debemos entender que en el comercio siempre han ganado los que más dinero tienen porque “Son ruinosos los negocios que se hacen desde la miseria.” Si el presidente Trump y todos los norteamericanos que lo apoyan no nos quieren, pues nada podemos hacer, sencillamente no nos quieren y san se acabó, no por eso vamos a ponernos a llorar, lo que sí debemos es ponernos a trabajar como se ha hecho gestionando todos los tratados de libre comercio que se puedan con todas las naciones del mundo.Paradójicamente, la fortaleza de México en este y en todos los tratados es la abundante, barata y calificada mano de obra que posee y es el principal atractivo de los empresarios de todos los países ricos cuyas empresas mantienen una competencia feroz por los mercados mundiales. Ni modo que los trabajadores norteamericanos tan caros les hagan el trabajo a los empresarios mundiales; sus mercancías finales se encarecerían enormemente saliéndose del mercado. Lo cierto es que, como bien lo dijo James Abraham Garfield, vigésimo presidente de los Estados Unidos: “El comercio une al mundo en una común hermandad de dependencia mutua y de intereses recíprocos.”Cuatro elementos se conjugan para que los fenómenos de la producción y la generación de la riqueza se realicen. Materias primas, capital, capacidad empresarial y mano de obra. México tiene materias primas y mano de obra capacitada y barata. El mundo está lleno de capitales ociosos que buscan oportunidades para invertir y en el planeta ya existen muchísimos empresarios con capacidad excelente para organizar la producción.México cuenta con 120 millones de habitantes y además de ser un venero de mano de obra diligente y barata es en sí mismo un mercado apetecible para todas las empresas trasnacionales. Así es que, quienes se lo perderían serían los capitalistas norteamericanos que no creo que se quedarán fuera del comercio mundial por un capricho de propaganda política demagógica de su presidente. México puede comerciar con todo el mundo, tan sólo es necesario cortarles las uñas a nuestros oficiales de aduanas.Como dato adicional obtenido del magnífico artículo de Geovanni León, debemos de dimensionar las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos: Con una frontera de 3,140 kilómetros, el comercio bilateral alcanza la suma aproximada de 532 mil millones de dólares anuales y seis millones de empleos estadounidenses dependen de las relaciones comerciales e industriales con México, además de que 34.6 millones de personas de origen mexicano viven, pagan impuestos y producen en Norteamérica y la frontera entre ambos países es la más transitada del mundo con un millón de personas cruzándola a diario.Se pone en claro que romper esta relación económica tan fuerte puede colapsar a muchas empresas causando un gran daño a la economía de los Estados Unidos que tendría que ocupar mano de obra de países más distantes con el consecuente costo inferido. Así es que Donald Trump debe pensarlo mil veces antes de desbaratar unas relaciones comerciales que han sido y seguirán siendo muy provechosas para los estadounidenses y su gobierno y si no lo hace, pues es su problema. Bien lo dijo Benjamín Franklin: “Ninguna nación fue arruinada jamás por el comercio.” Lo que tiene contra la pared al pueblo norteamericano son los vicios de su juventud no el TLC.