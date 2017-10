Deberán vender Bachilleres piernas de Bafar

No cesan los atropellos en el sistema estatal del Colegio de Bachilleres. Parece que sufre la maldición gitana su comunidad de trabajadores, académica y estudiantil. No viven momento de reposo ni en otoño.Ahora los directivos de esos planteles pertenecientes a la Secretaría de Educación del Gobierno estatal pretenden obligar a los muchachos(as) a vender boletos para rifar piernas de jamón de cerdo de la empresa particular Bafar.Parece un chiste de mal gusto o una broma pesada a los 50 mil estudiantes de los Bachilleres en el estado, pero no lo es. La amenaza está por escrito y puede ser indignante realidad en cualquier momento.Para no variar, tenemos copia de un oficio fechado el 11 de octubre y firmado por Cecilia Valdés Ugalde, Coordinadora de Programas Especiales. Va dirigido a los directores del Colegio en todo el estado.“Quiero participarles respecto a la proposición que se acercó a hacernos Bafar”, dice al iniciar con tono de emoción. No venderá ella los boletos, claro.“Ellos ofrecen piernas de jamón para sortear, nos dan los cartoncillos para el boletaje. Ellos sugieren un precio de 30 pesos el boleto... haciendo números con el plantel más poblado (como ejemplo), el de tres mil 100 alumnos, cada plantilla les daría 600 pesos, dando un total de un millón 860 mil pesos, descontando el valor de cada pierna a 250 pesos, multiplicado por los tres mil 100 alumnos, se deducirían 775 mil pesos (sic), quedando un resto para el plantel de un millón 085 mil pesos”.“Les pido que hagan sus números, cada uno considerando su población de alumnos , puede ser una campaña de ayuda a su plantel, que dejará dinero para resolver problemas inmediatos, ayudándoles con un poco de solvencia económica”.“Se agradecerá que confirmen si van a querer participar en esta actividad y con qué cantidad de cartoncillos para enviarlos a la mayor brevedad”...Los directores deben estar por responder o ya respondieron. Esa actividad seguramente debe ser ilegal puesto que no parece autorizada por la Secretaría de Educación y menos en la Ley de Ingresos 2017 aprobada por el Congreso del Estado; más allá del evidente abuso cometido contra los alumnos y sus padres que son al final de cuentas quienes eventualmente deberán desembolsar esos 600 pesos por cada uno. Esos boletos no se venden; se prestan a burlas y bullying. ¿Habrá pensado en eso la polémica directora general del Bachilleres, Teresa Ortuño, al autorizar el negocio principalmente para la empresa particular? Por supuesto que no.Llama la atención además que se trate de Bafar, la empresa del exalcalde duartista del municipio de Chihuahua, Eugenio Baeza Fares, el empresario favorito entre favoritos del régimen estatal anterior que literalmente dejó un tiradero en el Centro de la capital del estado. Proyectos a medio empezar.También supimos ayer que los directivos del Bachilleres están obligando a los estudiantes a vocear (distribuir) el semanario del Gobierno estatal Cambio 16, en específico la edición encabezada “embargan ranchos de César Duarte”. Tenemos las imágenes correspondientes en la versión digital de La Columna.***Fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran que el nuevo amanecer tiene protegido en Bocoyna a un funcionario de la Secretaría de Educación y Deporte con un alto nivel de involucramiento en las investigaciones sobre el crimen contra la periodista Miroslava Breach.Dicho servidor público, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), es de los varios que aparecen en supuestas grabaciones recabadas por la Fiscalía en las que es amenazada la periodista. Llega al extremo la protección a ese funcionario que ni a declarar ha sido presentado.Es parte del batidero en ese expediente que tratan de vender como “resuelto”.***Finalmente, el exfuncionario público Víctor Manuel Ortega Fernández ha tenido que buscar el amparo de la justicia federal ante el inminente riesgo de ser capturado en los próximos días por el delito de administración fraudulenta superior a los 50 millones de pesos; en un asunto entre familia.Dicho juicio fue radicado ante el juzgado Cuarto de Distrito, y lleva en la representación legal al abogado Jorge Ramírez Pulido, el mismo que fuera señalado en su momento por omisión oficial grave en el caso del Campo Algodonero, y que se viera involucrado en una seria investigación que retiró la prescripción de los delitos.Resulta pues paradójico que estos dos casos emblemáticos de las fallas en la aplicación de la justicia en Chihuahua, se entrelacen ahora de esta forma.***El informe de la señora Alejandra Cabada al frente del DIF municipal, no sólo llamó la atención en cuanto a la forma y el contenido, que rompió varios cartabones preestablecidos, sirvió también para medir el agua a los camotes a la grilla al interior del gabinete independiente.Todos los funcionarios se desvivían por pasar lista de presente, ya sea ante el presidente municipal o bien ante la primera dama; buscaban afanosamente ser saludados y vistos por ambos, o al menos por uno de ellos.El asunto es que, según dijeron algunos, si no lo hacían corren el riesgo de no ser considerados en la conformación de los nuevos equipos de trabajo, ya sea para las diputaciones federales independientes o bien para el equipo mayor de la reelección del alcalde.Todos saben que quien se la juegue con ellos en este proceso previo, tendrá asegurado un lugar en el nuevo gabinete. Ahí usted dirá si iban a arriesgar el futuro por no acudir al protocolario evento.***Faltan al redactor de esta columna palabras para agradecer y manos para aplaudir a lectores de la ciudad de Guerrero muy atentos a este espacio. Nos hemos referido aquí a la ausencia total del Gobierno estatal en el respectivo informe de Gobierno municipal de aquella localidad.Ya le anda pegando Guerrero a los ocho mil habitantes. Es vecino de Cuauhtémoc. Ambos comparten la mayor cantidad de árboles de manzana del país. Están colocados también entre los principales productores mundiales del “fruto prohibido”.Nos enviaron de allá otra foto donde aparece un sonriente gobernador, Javier Corral, platicando con un niño hace un año. Era evento conmemorativo de la Revolución Mexicana.Ese muchachín en persona fue quien solicitó el parque del que hicimos mención el miércoles. A él y a los habitantes guerrerenses que le rodeaban les prometió Corral el millón de pesos para la construcción de dicha área verde.El niño ya creció unos centímetros y del gobernador no ha llegado un peso del millón comprometido.***Los priistas juarenses enfrentan obstáculos para entenderse con su nueva dirigencia municipal encabezada por el exdiputado local, Óscar René Nieto Burciaga.No les está cayendo nadita en gracia a los tricolores que para comunicarse con su presidente del comité municipal, antes deban llamar a su señor padre, don Santiago “Chago” Nieto y solicitar la respectiva audiencia directamente con él.Está bien que durante gran parte de su trayectoria política haya caminado Óscar René de la mano de su papá pero por lo menos debe controlar su propia agenda. Unas cosa es Juan Domínguez y otra... asume la mayoría de edad, dicen de junior.Consideran los tricolores que requieren de un liderazgo firme, fuerte y con carácter para enfrentar la poderosa maquinaria que busca la reelección con los independientes, así como a los panistas de Palacio de Gobierno, terceros en discordia. No quieren andar detrás de Chago Nieto para que haga su chamba Óscar René.