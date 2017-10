Me extraña que siendo araña…

Al final, una parte fue un balance y la otra sí fue informe. El mandatario estatal se apegó a lo que dijo le da oportunidad el marco legal, presentar después un informe. La percepción juarense del Gobierno estatal ha caído, en los primeros 100 días era un 5.25 de calificación y un 43.5 por ciento de aprobación, ahora un 4.68 y un 33 por ciento de aprobación.Pasaron solamente 265 días para experimentar una baja de 0.57 en la calificación (-10 por ciento de impacto) y en la aprobación bajo 12 puntos porcentuales. Las lecturas pueden ser muy disímbolas, desde quien lo critica abiertamente por no haber cumplido con la más encarnizada promesa de encarcelar al exgobernador, hasta quien reclama que se tome fotos con su mascota, todo influye en la percepción del gobernador; una de las cualidades del mandatario es polarizar a los sectores, o lo quieres o no lo quieres; no hay tintes medios.Del alcalde retomo sus palabras del lunes 16 de enero de 2017 al referirse a su calificación del 6.11 en sus primeros 100 días de gobierno: “Salimos aprobados, lo tomamos como un reto para en estudios posteriores salir mejor que eso". La realidad 265 días después nos muestra que bajó y aunque no trabaja para las encuestas –como lo dijo el mismo alcalde aquel día de enero– los números son fríos y sanguinarios, determinantes y portadores de una percepción, un ligero desencanto de lo que se está viviendo en la realidad, algo que se puede componer con una estrategia de comunicación que muestre los beneficios de las obras de gobierno respecto al desarrollo de nuestra ciudad. Clave manejar la percepción del liderazgo porque está buscando una oportunidad para volver a dirigir los destinos de Juárez, y es que los resultados ya pusieron en empate técnico el gusto de la población por ver si lo quieren para una reelección.Hay cosas muy buenas que han hecho los gobiernos, lamentablemente sus equipos de comunicación no han sido muy efectivos en manejo de imagen y beneficios. Esto les ha traído como resultado que la percepción sea negativa, que la encarnizada pelea entre presidente municipal de Juárez y el gobernador de Chihuahua no les reditúe una buena percepción; de llamar la atención el gesto del gobernador con el presidente municipal en su informe de actividades, una disculpa por una falla (una más) de sus equipos de comunicación y que el presidente la aceptara; hay una suavización en la tensa relación de ambas administraciones, o simplemente ¿Será un comportamiento racional de simulación? Esperemos que no y que realmente las banderas blancas y la pipa de la paz hayan sido activadas por el bien de nuestra ciudad.A nivel estatal, las menciones respecto a la utilización de recursos para saldar cuentas con proveedores, las inversiones realizadas en la entidad, los reconocimientos a los avances en transparencia gubernamental; y en Juárez, la asignación de fondos a cuestiones tan delicadas como la atención a grupos vulnerables, el cuidado de los infantes, el DIF, la atención a los discapacitados, la situación de pobreza alimentaria en la ciudad; sin duda la atención a todos estos puntos son de alta relevancia pero no de impacto mediático.Otras situaciones quedan mucho más posicionadas y es que no han encontrado como hacer un control de daños que les permitan afrontar estas particularidades y poder mostrarle a la ciudadanía lo que se está haciendo a su favor. Aun hay mucho por recorrer, pero el tiempo se esta acortando y habrá que encontrar rápido que hacer para inclinar la balanza de la percepción. Ese crédito electoral –hayan sido las razones que usted guste– se está esfumando, después del desencanto pueden existir condiciones no tan favorables para el desarrollo de los ejes de cooperación entre académicos, instituciones, ciudadanos y gobernantes; se necesitan con urgencia operadores entre líneas para fortalecer la comunicación.A nivel local, un esquema ágil en un lugar emblemático de Juárez, La Rodadora. Una frase polémica como lo es Vamos bien. Son términos subjetivos, mercadotecnia de pirotecnia. Comenzó agradeciendo la presencia del gobernador en un acto de reciprocidad y diplomacia. Lo importante, dar a conocer acciones en varios ejes, prácticas de buen gobierno, desarrollo social, la agenda de seguridad pública, el desarrollo social, la inclusividad social y el aprovechamiento de la tecnología y su impacto en el servicio público.Y al momento de hacer una acto de profunda reflexión estratégica entra la pregunta, ¿Qué hace falta para mejorar la percepción de la comunidad respecto al accionar de sus gobiernos? O de plano, ¿Serán mucho más las omisiones o falta de resultados en ciertas áreas que opacan literalmente las acciones que encabezan brillantemente algunas áreas? Que no pase que, en casa de herrero, cuchillo de palo. El horno no está para bollos y la clave para transmitir confianza es comunicar de manera eficiente los beneficios visibles de generar resultados.