Incompleto el cuadro Miroslava sin piezas azules

La Fiscalía General del Estado y/o sus enlaces filtradores hacia algunos medios informativos locales y nacionales han manejado datos gruesos pero no redondeados en torno al crimen contra la periodista, Miroslava Breach Velducea. Ocurrió el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua.Reaccionan los funcionarios estatales conforme viene la presión gremial, familiar, social y hasta política. Hoy de nuevo esas gentes del nuevo amanecer señalan a un capo de la región de Chínipas, Adán Salazar Zamorano, como autor intelectual del asesinato. Agregan eslabones de la cadena delictiva.A ese dato principal le agregan algún tópico distinto según cada medio y de acuerdo al momento político. Batallan para forzar noticia nueva.Ni la Fiscalía ni sus operadores en medios han soltado piezas fundamentales que sin duda están atorando la explosión de la investigación completa. En algún momento deberán hacerlo aunque les produzca indisposición estomacal y dolor de cabeza.Ellos, los panistas, hablan de muchas horas de grabaciones entre quienes urdieron el asesinato. Parcialmente deslizan los datos según la conveniencia. Sin embargo, los peritos investigadores encontraron en esas conversaciones que también hay participación de otros actores blanquiazules. Están identificados al menos un alto directivo estatal y un expresidente municipal. Ya han sido mencionados; no por los filtradores, por supuesto.Con esos datos a la luz pública oficializados sería la calamidad para todo el entramado del nuevo amanecer en la entidad. El panismo en Chínipas transita desde hace al menos una década con influencia importante hacia campañas electorales de otras zonas del estado.No esperemos entonces que César Peniche encaje esas piezas en el rompecabezas, ni que las filtre a los medios Antonio Pinedo, que mantiene algunos secretos al respecto bajo buen recaudo... en el destierro. Esa sola operación le ha valido el mérito para mantener el cargo.***Ayer hubo cónclave comida en la Ciudad de México entre el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán; el delegado nacional de ese partido en Chihuahua, Fernando Moreno Peña; y el director nacional del ISSSTE, el exgobernador, José Reyes Baeza. Fue un par de horas antes de la sesión de Consejo Político Nacional tricolor.No tuvimos ahí micrófonos ni orejas pero es sencillo deducir que el tema no fue más gastronómico que revisar la carta y pedir equis o ye. Ninguno de los tres tiene fama de gourmet. Le pegan a lo que caiga.El asunto central debió ser la elección de candidatos. Fechas a la vuelta de la esquina y primeros nombres. Pronto los conoceremos.***En los próximos días viene la renovación del poderoso sindicato de la Secretaría de Salud. No se fue el duartismo de ese gremio sin sacudirse a su dolor de muelas, Rigoberto Machado e imponer a Pablo Serna.Tan mala Chana como Juana. Machado la pasó buena parte del sexenio peleando la tajada de corrupción que le correspondía. Fue “tolerado” más de cuatro largos años. Tenía sus influencias nacionales.Únicamente escudado en Bertha Gómez y con todos los recursos a la mano tendidos por el exgobernador Duarte, el exsecretario Pedro Hernández pudo sacudir del árbol a Machado y deshacerse de él.Llegó Serna Molina. Con él siguieron las mismas y hasta peores prácticas en contra de los trabajadores y negocios bajo la mesa; el principal de ellos, el siempre más lucrativo, la venta de medicinas a través de farmacias “amigas”.El consuegro favorito del sexenio, el ahora secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, no ha tenido tiempo de enterarse a fondo sobre la bronca en el sindicato aunque conoce perfectamente cómo corre el agua con los negocios de Serna.Tiene ocupaciones mayores el “consu-Egro” como aquellas adjudicaciones directas multimillonarias y entregas de proveeduría bajo concursos simulados por cientos de millones de pesos. El sindicato nomás que no haga mosca y todos felices.***Si le preguntan dentro de libreta al alcalde, Armando Cabada, sobre su precandidata a diputada federal y exdirectora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez Reyes, contestará con puros aplausos, felicitaciones y hasta cumplidos. Para el fuera de libreta será la respuesta completamente distinta. Si hay confianza con el interrogador, claro.Eso percibieron algunos testigos del informe de Cabada en La Rodadora. La expanista y suspirante a legisladora por segunda ocasión fue muy evidente al buscar cruzarse en el evento con el gobernador del estado, Javier Corral.Consiguió María Antonieta ponerse enfrente del mandatario, saludarlo y hacer sentir su presencia. A ella le interesa llegar sin polémicas ni vibras negativas a una campaña que pinta para intensa y de muchos contendientes.Pero el detalle no fue sólo observado por algunos asistentes al informe; también lo notó el alcalde Cabada. No le cayó nada en gracia. No quiere más banderas que la independiente de aquí hasta la jornada electoral.Errores es lo menos que deben permitirse los independientes.***Hay aquellos a los que encanta el baile pero no soportan los pisotones. También los que sudan calenturas ajenas y/o hacen tareas que no les corresponden.Cualquiera de esas categorías le embonó cual pieza en obra perfecta de ingeniería al coordinador general de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Luis Enrique Gutiérrez Casas.Ayer la comunidad universitaria no le perdonó la broma. ¡“Si vas a la comida china pide pato almendrado o a la naranja... nomás que sean del Parque Central y de los que no tienen Virus del Nilo. Ya sabes cuáles son”!Malo como oficioso o como papista dicho directivo de la máxima casa de estudios. Como jefe de posgrado conocía perfectamente la existencia de un estudio elaborado por una estudiante que comprobó la existencia de Virus del Nilo en los patos del muy juarense Parque Central.Una vez que publicamos en esta columna parcialmente esos datos, se espantaron los funcionarios estatales que también conocieron los resultados. Los guardaron con sello.No falta el listo con iniciativa que se propuso hacer otro estudio y sacar a los patitos más sanos que apetitosa ensalada César.Así lo hizo Gutiérrez Casas para agradar a su pariente encargado del parque y de la obra pública estatal en Juárez, el buen don Andrés Carbajal Casas. Ramón Galindo, el subsecretario de Gobierno, nomás se puso a un ladito. Tonto no es. Arrastra el colmillo.El tema implica la salud prácticamente de todos los juarenses porque todos tienen contacto directo o indirecto con la fauna del fangoso parque Central. Gutiérrez Casas fue imprudente por oficioso. Nada bueno tampoco para su salud política: nos platican que tomó en cuenta a Rectoría sólo con la clásica del avisar sin pedir permiso.Ahora las consecuencias serán mayores. Llegarán investigaciones de varias instancias. La primera, el Congreso del Estado.***Si nos atenemos al pesado cuadernillo (148 páginas de papel revolución) que distribuye desde ayer la independiente alcaldía como resumen del primer informe de gobierno de Armando Cabada, temas chamuscantes como los 347 millones en luminarias nuevas y los casi dos mil 200 millones de pesos en Plan de Movilidad Urbana, siguen vivitos y sonrientes para la campaña del año entrante.Recuerda el documento que en el caso del alumbrado hubo un daño patrimonial por más de 71 millones de pesos, “resultando procedimientos administrativos disciplinarios en contra de 17 exservidores y servidores públicos... Y en lo que se refiere a exservidores públicos por elección fue radicada el 27 de septiembre en el Congreso del Estado la queja correspondiente para la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. Sigue su curso la denuncia penal correspondiente.Para el Plan de Movilidad no muestra todavía irregularidades la administración cabadista pero dice que desde finales de junio iniciaron revisiones conjuntas entre el propio Municipio y el Gobierno del Estado. Menciona también a la Auditoría Superior del Estado aunque es órgano del Poder Legislativo.Escaramuzas que pueden llegar a mucho más en cualquier instante.***Desde el municipio de Guerrero (una de las dos más grandes zonas manzaneras del país) nos agregaron ayer un dato que para una metrópoli como Ciudad Juárez no dice mucho pero allá es tomado con seriedad extraordinaria. El gobernador, Javier Corral, no envió ningún representante al primer informe de aquella Alcaldía e incumplió un compromiso que hizo con los guerrerense hace justo un año: un millón de pesos para “la comunidad revolucionaria de Pascual Orozco”.El gobernador montó a caballo; también su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Participaron con los habitantes de la zona en eventos conmemorativos de la Revolución Mexicana (principios de noviembre). Se emocionó el mandatario, ofreció frente a su testigo el millón de pesos para un parque solicitado. Hasta el momento no ha llegado ni un centavo.Por eso, entre otras muchas razones, no acudió al primer informe ni el representante del gobernador, Rodolfo Bermejo. Ya sabía la que le esperaba. Nos enviaron foto de la silla vacía en el presidium. La compartimos con nuestros lectores en la versión digital.