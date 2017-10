Compleja contienda

“Después de cierto punto, la complejidad es fraude.”P. J. O'RourkeCiudad de México.– La contienda por el 2018 se ha transformado. Las encuestas hasta ahora nos han presentado las perspectivas de una elección que no se va a dar. Ha habido transformaciones dramáticas del panorama. El único elemento que se mantiene constante es Andrés Manuel López Obrador como posible candidato de Morena. Margarita Zavala ya no representará al PAN, aunque quizá sea candidata independiente. En cambio, el PAN y el PRD, diametralmente opuestos, tratarán de contender juntos en un Frente Ciudadano. Ricardo Anaya, presidente del PAN, ha venido de la nada para convertirse en contendiente gracias a un abusivo uso de los tiempos de radio y televisión del partido, aunque en esto no ha hecho más que seguir el ejemplo de López Obrador.En el PRI, Luis Videgaray ya no se menciona, mientras se perfila un José Antonio Meade que ni siquiera es militante. Para que un simpatizante pudiera ser considerado como posible candidato fue necesario cambiar los estatutos del PRI en un traje a la medida para él. Miguel Ángel Osorio Chong está manteniendo un perfil sorprendentemente bajo. Ningún partido ni alianza ha anunciado el procedimiento de selección de su candidato presidencial. Todos se dicen demócratas, pero ninguno propone un proceso democrático interno. Los líderes no quieren perder el control. Parece que estamos en campaña desde hace mucho, pero las contiendas no pueden comenzar legalmente. La única actividad electoral aceptada por la ley en este momento es la manifestación de intención de los posibles candidatos independientes, quienes tendrán que reunir un mínimo de 866,593 firmas cada uno.Las precampañas no empezarán formalmente hasta el 14 de diciembre. Los partidos ya han aprendido que les conviene llegar con varios precandidatos, porque sólo así pueden aprovechar los tiempos oficiales de radio y televisión. Después del 11 de febrero de 2018 viene un período de silencio y censura hasta las campañas formales entre el 30 de marzo y el 27 de junio. El corto tiempo de campaña, menos de tres meses, pone en desventaja a los candidatos menos conocidos. Las encuestas han colocado en primer lugar a Margarita o a Andrés Manuel, pero con combinaciones de candidatos y partidos que difícilmente se darán ahora. Habrá que esperar a que partidos y alianzas definan a sus candidatos para hacer sondeos razonablemente precisos, pero la lista definitiva no estará lista sino hasta febrero. Más de 30 aspirantes han manifestado su intención de ser candidatos independientes, aunque no sabemos cuántos puedan reunir las firmas y cumplir con los demás requisitos. En la votación del 1ro de julio habrá quizá cinco candidatos o más, contando a los independientes. Es posible que tengamos un presidente con menos del 25 por ciento de los votos emitidos o 12 por ciento del padrón. No es la mejor fórmula para tener un gobernante con un mandato claro.Nuestro sistema electoral es cada vez más complejo y las reglas están hechas para judicializarlo. En los países democráticos se conoce al ganador el mismo día y el cambio de poder se puede realizar en un par de días, como en el Reino Unido, o en una semana, como en Francia. En México los procesos son interminables y deben ser decididos por magistrados. El 4 de junio hubo elecciones para gobernador en Coahuila, pero hasta la fecha no sabemos el resultado. El proceso puede alargarse hasta el 30 de noviembre, un día antes de la toma de protesta. ¿Cómo permitimos que el sistema se hiciera tan perverso?Un juez federal suspendió ayer de manera indefinida una norma de la Comisión Reguladora de Energía que incrementa el contenido de etanol en las gasolinas del país. Otra perversión. Deben ser los reguladores y especialistas, no los jueces, los que fijen las reglas técnicas.Twitter: @SergioSarmiento