El trabajo y la perseverancia

“La perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste.”Newt Gingrich.Después de analizar el contenido del informe del primer año de gobierno del presidente independiente de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, podemos concluir que nunca un grupo de gente había hecho tanto con tan poco en tan poco tiempo. Luego de recibir una administración desvencijada, totalmente quebrada, nuestro presidente municipal tuvo la entereza suficiente para ponerse a trabajar en todas las áreas de la administración y lograr metas que nadie siquiera habría imaginado.La obra de bacheo y pavimentación ha sido sencillamente asombrosa, la construcción de cuartos rosas y estancias adicionales en beneficio de la gente más necesitada, la atención a la salud con el programa Médico en tu Casa y una ampliada cobertura de consultas y acciones de salud han dado a la comunidad más depauperada servicios que sencillamente parecían imposibles, más si tomamos en cuenta los escasos recursos con que se contaba al inicio de la administración.Imposible referirme a todas las áreas de la administración que fueron atendidas por el alcalde independiente, pero una obra tan grande sólo puede ser posible cuando se tiene en el corazón una vocación de servicio inmensa como la que abriga el alma de este hombre y su equipo.A mi juicio fue injusta la calificación de 5.92 que le otorgaron los juarenses encuestados, pero lejos de ponerse a llorar y a lamentarse, Armando Cabada, consideró esa calificación como un área de oportunidad para redoblar esfuerzos, lo cual nos habla de madurez y de tenacidad en un político que entiende a la política como una tarea de servicio para poner el bien común a favor de los demás a pesar de las críticas y las adversidades. Pero bien lo dijo Theodore Roosevelt: “El coraje no es tener la fortaleza de seguir adelante; es seguir adelante cuando no tienes la fuerza”.Al principio de su administración el panorama de nuestra ciudad era sencillamente desolador. Cabada vio en eso mil oportunidades y las aprovechó poniendo manos a la obra. Lo vimos todos los días con su equipo, abocado a la tarea de atender a los juarenses más humildes.Para él no hubo sábados ni domingos, ni días de golf y vacaciones, “trabajo, trabajo y más trabajo, trabajo fecundo y creador”. Muchas veces su equipo quedó exhausto, pero él no, porque bien lo dijo Benjamín Franklin: “La energía y la perseverancia conquistan todas las cosas” y el evidente éxito de la administración de Armando Cabada es un triunfo sobre la adversidad y la maledicencia. El primer informe fue un evento no sólo para decirlo de pie, sino para escucharlo de pie. Nadie antes había hecho tanto con tanta miseria. “A veces, la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso”. (Zig Ziglar)Pero lo más importante de este informe fue la invitación aceptada por el gobernador Javier Corral de acompañarlo. En ese acto Armando Cabada tendió la más evidente prueba de unión y solidaridad para el primer mandatario estatal, la invitación a trabajar unidos por el progreso de nuestra ciudad y el señor Corral acepto el mensaje de concordia, ¡ya estuvo bueno de un año de divorcio y de soberbia!. Eso no nos conduce a nada sino a la debilidad y al fracaso. El informe fue el momento del reencuentro y aunque no se dieron el abrazo de Acatempan ni el hipócrita beso de Judas Iscariote, públicamente se hizo el compromiso de unir las fuerzas de esas dos esferas de gobierno para dar el combate frontal a la delincuencia, a la criminalidad y a la desolación miserable que nos aqueja.Nunca antes había tenido tanto significado el pensamiento de Henry Ford cuando nos dijo: “Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito”. Y hasta ahora estos dos gobernantes nuestros han estado enfrascados en una actitud de desdén mutuo que le ha dado sonados triunfos al crimen organizado y al desorganizado y en general ha menguado la tarea de gobierno en pos del bien de nuestra comunidad.No más divorcios producto de la egolatría ni el cretinismo. En muestra de buena voluntad el gobernador ofreció aportar diez millones de pesos para la consecución de las obras de remozamiento del centro histórico, pero quedo el compromiso de trabajar unidos en bien de nuestra frontera y creo que esa aportación de unidad es la mejor noticia que podremos tener los juarenses de este par de gobernantes que ahora pueden dejar de lado su vanidad personal para lograr el orgullo de llegar a ser los mejores gobernantes de nuestra ciudad en los últimos tiempos. ¡En hora buena!

