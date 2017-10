Las evidencias del virus del Nilo en el Central

• Llega a juzgados vergüenza por juniors brutales

• Funcionó el chicotito a jueces del caso “Pifas”

• Quiere Palacio control de asambleas municipales

“De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo podemos hacer constar la presencia del virus del Nilo en las aves (patos) residentes que se encuentran en el Parque Central”.Esa afirmación incontrovertible aparece en la conclusión de una tesis de licenciatura elaborada por la hoy profesionista Jéssica Serrano Velasco, que obra como documento público en la biblioteca del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.“En base a los resultados arrojados por los hemogramas tanto en los patos sanos como enfermos, las series hemáticas blancas y rojas se modificaron después del verano”, menciona el documento.La hoy bióloga respaldada por sus catedráticos asesores de tesis explica en su resumen que hicieron pruebas a 39 patos (sanguínea y cavidad oral) antes y después del verano del 2016. Antes del verano salieron ocho patos positivos al virus del Nilo; después del verano tres patos que habían salido negativos pasaron a positivos. Hubo más pruebas realizadas.En resumen, quedó comprobada la existencia del virus del Nilo en patos del Central. Lo dimos a conocer en exclusiva en esta columna el 26 de agosto, aun sin sustento documental. Publicamos material gráfico de las aguas fangosas donde viven los patos. Responsables del parque tuvieron los resultados en sus manos. Los escondieron.La semana pasada publicamos la muerte de tortugas ahí mismo. Hubo fotos de las tortugas como pruebas; hoy tenemos soporte documental sobre los patos en la versión digital de La Columna.Hasta el seis de octubre pasado reaccionó oficialmente el Gobierno estatal con una versión distinta a la del análisis académico. Envió un boletín, asegurando que un estudio de la propia UACJ “descarta contaminación en el lago y virus del Nilo en patos del Parque Central”.Acompañaron al boletín dos oficios interesantes; uno enviado el 27 de septiembre a Luis Enrique Gutiérrez Casas, jefe de investigación y posgrado por la coordinadora de la misma área, Irma Enríquez Anchondo. Le da a conocer los resultados de “las muestras” recabadas. Y el otro, enviado por Gutiérrez Casas al subsecretario de Obras Públicas del Gobierno estatal, Andrés Carbajal Casas, dándole a conocer la misma información.Salta a la vista el favor del sobrino Gutiérrez Casas al tío Carbajal Casas, y la omisión completa por obvia conveniencia de ambos de los análisis que resultaros positivos; aunque hallan sido llevados a cabo con algunos meses de diferencia.Carbajal Casas tiene a su cargo los trabajos de remodelación del parque; Gutiérrez Casas busca la rectoría de la Autónoma de Juárez. Al parque le brota el fango y lo mal cuidado más allá del boletín oficial. Las tortugas murieron (aceptaron la muerte sólo de una) de “causas naturales”...La manipulación informativa es tan adulterada como infectas las aguas del Central.***No hubo arreglo ni por 30 mil dólares, ni 50 mil, ni medio millón, varios juniors que arrastran por los suelos apellidos y reputación de sus padres acaudalados, deberán enfrentar a la justicia chihuahuense a partir de esta semana o la siguiente. La primera audiencia sería este miércoles. Hubo las clásicas resistencias; la aplazaron.La madrugada del 22 de mayo disfrutaban ellos de su enésima farra en el antro Silver Fox. Fueron transformados por alcohol y presumibles drogas. Pelearon aun entre amistades desde niños. No hubo intervención de guardias privados ni policías municipales, ni estatales, nada.Entre los participantes andaba Sebastián Díaz Ponce. Fue golpeado por razones que iremos conociendo en las audiencias judiciales. Quizá naderías pero la tranquiza lo colocó al borde de la muerte. Le destrozaron, acusan, la cara a puños y patadas. Fue golpeado aún en el suelo, sin sentido, denunciaron. Circuló un video con los detalles.La madre del muchacho lo ha mantenido internado en un hospital de El Paso donde ha tenido una recuperación lenta. El traumatismo físico es igual o menor que la afectación psicológica.Aparentemente la señora fue presionada para alcanzar un acuerdo económico que contemplara los gastos médicos pero finalmente se decidió por acompañar ese reclamo al de la estricta justicia para su hijo ante las autoridades correspondientes mexicanas.De los primeros partes policiacos tomados después de la gresca se derivaron los nombres de Óscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Diego Cantú Peraldi, José Andrés Contreras Hayes y Adrián Beltrán González, pero serán las autoridades ministeriales y judiciales quienes definan el tamaño de la culpa de cada quien... a partir de este miércoles.***En ocasiones basta oír el chicotito sonar para llevar manos a la obra.Sus señorías y excelencias los jueces del tribunal oral Elizabeth Villalobos Loya, Sergio Alberto Benítez Díaz y Jorge Gutiérrez Ortiz, sacaron apurados de sus escritorios los 430 años de prisión contra “El Pifas” cuando les avisaron de la ciudad de Chihuahua que venía a Juárez una comitiva encabezada nada más y nada menos que por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura y general del Tribunal Superior de Justicia, Norma Angélica Godínez.“El Pifas” es apodo de Pedro Payán Gloria, acusado y hoy sentenciado por el asesinato de once jovencitas, varias de ellas consideradas niñas. El proceso particular duró desde julio pero el expediente general tiene ya años (no lo ponemos todavía en pretérito porque siguen pendientes entre 10 y 20 investigaciones sobre otro tanto número de asesinatos).Todas las diligencias con nombres innecesariamente pronunciables (respecto de las 11) fueron concluidas la semana pasada. Se supone que el viernes sería determinada la sentencia pero los jueces anunciaron a los participantes en el juicio que esperaran a esta semana para conocer el fallo. Lo publicamos el lunes. Rieron los jueces, pero antes de irse a comer enviaron las notificaciones correspondientes, los 430 años de cárcel; por cierto menor a los 697 impuestos a otros coparticipantes en los mismos hechos. ¿Será porque "El Pifas” era o es uno de los líderes?.***Hizo el gobernador Javier Corral esfuerzos sobrehumanos para sacar sin estridencias su participación en los informes municipales, pero le falló cuando menos en tres de ellos.Al municipio serrano de Guerrero envió a un representante bastante menor que no llegó al evento y por lo tanto el alcalde devolvió sus correspondientes “saludos”.Luis Fernando Chacón, alcalde de aquella localidad, dijo en el evento en tono de reclamo que sería enviado el juarense Rodolfo Bermejo, funcionario menor de la Comisión Estatal de Vivienda. Nunca llegó. A lo largo del año han sido fuertes las diferencias entre la instancia municipal y estatal.Tampoco hubo representación con el panista alcalde de Camargo, Arturo Zubía. Está con él más deteriorada la relación del gobernador que con los independientes de Juárez y Parral. Camargo es una tierra inclusive con toque de queda para Corral. No le permiten la entrada organizaciones agrícolas.Para la capital del mundo la situación fue similar. Ayudó para la simulación que el informe del alcalde Alfredo “Caballo” Lozoya fuera presentado casi a la misma hora que el de la panista María Eugenia Galván en la ciudad de Chihuahua, pero saltaron a la vista las omisiones hacia el estado durante el evento.Eso sí, “El Caballo” tuvo todo el hombro de su compadrito el alcalde juarense, Armando Cabada, quien sacrificó por ir a Parral el festejo que tendría con sus amigos y hermanos en el Great American de Misiones. La comida ya estaba pagada. No se desperdició, pero fue disculpada la ausencia del alcalde.***Es poca la información recibida todavía pero nos aseguran que el “nuevo amanecer” está buscando hacerse del control de las Asambleas Municipales Electorales a través de las recaudaciones de Rentas que tiene el Gobierno del Estado en los 67 municipios.El Instituto Estatal Electoral ya tiene calendario para la conformación de las importantes asambleas. Del dos al 17 de octubre la recepción de solicitudes para candidatos a integrarlas; del 18 al 20 para subsanar documentación faltante, del 17 al 20 entrevistas, del 21 de octubre al cuatro de diciembre, entrevistas y análisis internos de candidatos, el cinco de diciembre designación de consejeros y secretarios de las asambleas; del 15 al 15 de diciembre la capacitación; cuatro días antes de Navidad, la instalación de las asambleas.***Amanece este miércoles con expectativas y rumorología a todos decibeles con la reunión del Consejo Político Nacional del PRI programada para hoy por la tarde en la Ciudad de México.Viene el método de elección de candidato a la Presidencia de la República y con ello la aproximación al nombre del susodicho (a). No habrá necesidad de sesión de consejo estatal para mañana. Fue suspendida.