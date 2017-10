Castigo a policías que no usen azul

Los policías estatales no han visto la suya con el negruzco amanecer. Literalmente sus jefes los mantienen a pan y agua, peor que a “El Chapo” Guzmán durante su primera caída en Almoloya, según la sobreactuada novela de Netflix; bostezante sin el ingrediente “narco-político”.Ahora los agentes de la exPolicía Estatal Única se harán acreedores a la “sanción correspondiente” si no portan su uniforme “en color azul invariablemente”.Tenemos copia de la circular respectiva (puede ser vista en la edición digital de esta columna en la que son apercibidos los agentes de sólo usar el color azul a riesgo de ser castigados. El azul es emblemático del nuevo régimen estatal.“El uniforme que deben portar todos y cada uno de los elementos de la División de Fuerzas Estatales es en color azul invariablemente, debiendo abstenerse de combinarlo con otras prendas o usar otros colores, en la inteligencia de NO acatar dicha disposición se hará acreedor a la sanción correspondiente”, advierte el oficio.La amenaza va dirigida a los coordinadores, titulares de los destacamentos, encargados de grupo y encargados de bases de operaciones. Lo firma “el encargado de la Dirección de Fuerzas Estatales, Comisario Jefe”, Ginés Jaime Ruiz García.Otro oficio del que publicamos también copia, ordenaba a los policías División Investigación destacamentados en Ciudad Juárez a presentarse el 18 de febrero pasado en las instalaciones del C4 en Chihuahua.Participarían todos ellos en el famoso “operativo sierreño” que implicó la toma de las policías preventivas de siete municipios por parte de la Fiscalía General del Estado. Estarían allá dos o máximo tres meses. Hace menos de 15 días fueron regresados a la ciudad de Chihuahua en condiciones deplorables.Más allá que la “toma” de las policías municipales no tuvo efectos de auxilio para la población, los agentes del estado fueron maltratados por sus jefes sin pagos extras, alimentación necesaria ni hospedaje.Hoy la espada de Damocles es por el uniforme.Eso obliga a revisar las estadísticas de policías involucrados en asuntos delictivos.***Al menos por razones diplomáticas dejaron de picarse los ojos momentáneamente. Han aprendido que las peleas ni ganadas son buenas.Armando Cabada saboreó con deleite la presencia del gobernador, Javier Corral, en su Primer Informe de Gobierno llevado a cabo en el museo La Rodadora.Corral no sólo fue generoso en los aplausos al trabajo desarrollado por el independiente, unió la palabra a la acción y comprometió 100 millones de pesos para la regeneración del Centro.Cabada sacó un formato innovador para hacer la presentación masiva de su reporte que logró otro comentario positivo del mandatario chihuahuense. Le llamó dinámico. Flores con flores; el alcalde agradeció a Corral su asistencia y el trabajo desarrollado por el Gobierno estatal en esta frontera.***Una evidencia convincente puede ser la reprobación en una encuesta. El fin de semana hubo señalamientos públicos por abusos y extorsiones cometidas en los ilegales retenes instalados por la Dirección de Tránsito en calles de esta ciudad. A las pruebas me remito, se defendió el ciudadano alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Las denuncias anónimas fueron respaldadas con la exposición pública por parte del regidor panista, Hiram Contreras. Suele mentir, señaló el presidente municipal.Al redactor de esta columna llegó otra denuncia, la de un profesionista que durante mucho tiempo laboró con los alcaldes en turno, incluido el actual. Un pan de Dios el hombre. Fue maltratado en un retén y llevado al Cerecito de “rehabilitación total”. No cargaba dinero, nunca trae, menos ahora. Sin llorar.El mal ejemplo lo puso “Teto” Murguía, lo siguió Enrique Serrano y el tercero al hilo es Cabada. Los dos primeros sufrieron lastimosas derrotas electorales. En algo tuvieron que ver los endemoniados retenes.Cada lunes reportaban aquellos y reportan los actuales hasta con orgullo de 100 y hasta 400 detenciones de personas “embriagadas” por fin de semana (así le ponían a los boletines informativos). Nomás hay que hacer sumas para concluir si todos esos “briagos” y sus familias le dan el voto en las urnas a quienes los castigaron con o sin razón.Nadie cree el argumento de la prevención como pretexto para los retenes. Son una fábrica de hacer millones de pesos. Corren de boca en boca las historias ahí registradas especialmente en materia de abusos y extorsión. Si fuera lo contrario, las encuestas arrojarían puros dieces.***La orgullosamente célebre labradora Frida ya tiene su monumento asegurado por la ayuda brindada durante y después del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.El antimonumento debe ser para los partidos políticos que se rompieron en pedacitos de retórica para referirse al desastre pero sólo dos o tres de ellos respondieron con cierta prestancia en los hechos.A estas alturas de ocurrido el terremoto, sólo tres de los nueve partidos se mostraron dispuestos a transferir al menos parte de sus prerrogativas (dinero público) para los damnificados. Los demás siguen nadando de muertito y enfocados exclusivamente en la competencia electoral del 2018.El PRI, el Verde y Encuentro Social le pusieron números a sus aportaciones. Casi 400 millones de pesos entre los tres. Los restantes PAN, PRD, PT, MC, Panal y Morena, o dispusieron cifras simbólicas o de plano cero como el polémico frente MC-PAN-PRD.***Los priistas a nivel nacional han decidido meterle turbo a su proceso interno de selección de candidato a la Presidencia de la República. Algo saben que precipitó sus planes. O algo traman.Estarán mañana en sesión urgente de Consejo Político Nacional. El jueves serán sesiones también urgentes de consejos estatales. Definirán el método de elección presidencial.No es cosa menor, porque en el mecanismo que seleccionen estará la clave para descubrir quién, o quiénes, son los que tienen reales oportunidades de alcanzar esa posición.No creamos que el PRI se quedará sin sus Pinos porque va rezagado en las encuestas. Mantiene el sartén por el mango justo de la Presidencia de la República han aprendido muy bien cómo manejar la caja registradora aunque su hoy primer priista desconozca, dicen, la tabla del uno.***En Morena Chihuahua hay focos de alerta encendidos. O debería de haber. Si no han descubierto que tienen al enemigo en casa, algo muy malo les puede ocurrir, nos aseguran morenólogos.Dicen que el mismísimo "Coco" Reyes Castro, no sólo se ha adueñado de la operación electoral de Morena, tiene también completamente infiltrado el primer equipo de ese partido en el Congreso y alguna instancia partidista, ahí donde se fraguan las más delicadas estrategias políticas y electorales.Si bien es cierto que Reyes Castro está del lado de los morenistas, como ejemplo, uno de sus ahijados políticos y total hechura de él, no guarda las mismas lealtades que el experimentado extricolor y no niega sus afectos y filias hacia los tricolores.Ese ejemplo es Luis Marat Rascón Álvarez, flamante asesor de Morena en el Congreso estatal, desde donde por supuesto brinca toda clase de información privilegiada hacia el PRI.***Quizá por ser lunes pero ayer no se apareció por sus labores de “sindicatura abierta”, Héctor Borunda, el Pedro Maulli Romero de esta frontera.Borunda fue el jefe de finanzas del PRI municipal cuando en la ciudad de Chihuahua Maulli recababa millones de pesos para su partido originados en cuentas del Gobierno estatal y en aportaciones de la burocracia.La semana pasada Maulli fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado y recluido en un penal de la capital del estado acusado por peculado.Las autoridades estatales han dicho que el dinero llevado al PRI salió de la burocracia principalmente de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez.