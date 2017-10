Se entromete gobierno en elección universitaria

Pegaron los vientos de cambio en el penúltimo informe de Ricardo Duarte, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los números en calidad académica, infraestructura física y saludable manejo de los recursos humanos y financieros no fueron el objeto de atención de los asistentes. Y no fueron porque las cuentas son positivas.El interés de la concurrencia al Centro Cultural Universitario fue enfocado en la participación del secretario de Educación Pública y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, representante del gobernador del estado, Javier Corral, junto a la delfina a la Alcaldía, la secretaria de Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega. Poca atención al alcalde, Armando Cabada.Tras las obligadas felicitaciones de parte del gobernador, Cuarón soltó un poco de su propio informe en materia educativa, pero cerró con un tema intervencionista por completo de la autonomía universitaria.Pidió a la comunidad presente no tener miedo a la transformación ni al cambio... “Yo les pido a todos en la universidad, a todo su personal, a todos sus directores, incluyendo al rector, no permitan que influyan en ella fuerzas políticas o intereses personales o de grupo que no contribuyan a una educación de primer nivel...”La sucesión inicia el mes entrante con la renovación del Consejo Universitario. Sus miembros serán los que elijan al nuevo rector en agosto del año próximo. Todos los grupos y actores centrales en la UACJ, y fuera de ella, saben que la primera fuerza interesada en quedarse con el control de la máxima casa de estudios es la encabezada por el gobernador del estado. Así fue interpretado el discurso de Cuarón.Por otra parte, no pudo haber sido otro que el Estado quien dejara sin asiento en el presidium al enviado institucional del Congreso del Estado, el diputado por Morena, Pedro Torres Estrada. El gobernador Corral no ha ocultado su enfado hacia él y las diputadas priistas por votar en contra del refinanciamiento de la deuda pública estatal directa.Sin duda momentos y etapa incómoda para el rector Duarte que ha hecho de tripas corazón para transitar con pies de plomo hacia el cierre de su administración.A la sesión de Consejo Universitario faltó al menos una tercera parte de sus miembros (44). Las ausencias no parecen casualidades. Creen algunos aspirantes a Rectoría que deben hacer sentir su fuerza para ser tomados en cuenta al menos en la inminente repartición del pastel.No deben temer “al cambio ni a la transformación”, les recomendó Cuarón. De la comunidad universitaria saldrá el nuevo rector, por supuesto, pero las riendas futuras las llevará el nuevo amanecer y su modelo La Salle, el mismo que ya empezó a ser operado en el sistema educativo estatal.***No era fingimiento. Margarita Zavala cumplió los pronósticos de renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) y provocó un alboroto de consecuencias impredecibles para el sistema político nacional.Deja la exprimera dama del país al blanquiazul para buscar la Presidencia de la República por la vía independiente pero ocasiona una severa ruptura que deja en calidad de desahuciado a su expartido hacia el mismo objetivo presidencial 2018, con todo y alianza PRD-Movimiento Ciudadano. Muy tarde el llamado al diálogo lanzado el jueves por el dirigente nacional azul, Ricardo Anaya.Zavala fue una militante blanquiazul eminentemente doctrinaria. Es indudable que será seguida por miles de activistas que no comparten la conducta de su dirigente nacional ni la conjura con partidos opositores como el MC y PRD, definidos claramente como izquierda.***Chispas fue lo que sacó el encuentro ayer entre la diputada local priista, Adriana Fuentes, y el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez. Fue un evento institucional de gobierno pero de atmósfera preñada de interés político electoral. Ella podría convertirse en la principal competidora para desbancar a Cabada de su silla durante apenas dos años de ocuparla.El alcalde no ocultó su sorpresa al verla en el evento. Hizo lo que Castro con Fox, comió y se fue.Inauguraron un gimnasio de usos múltiples en El Mezquital. Fueron 15 millones de pesos gestionados por Fuentes ante el Gobierno Federal. La obra fue desarrollada por el Municipio, así que una vez concluida nomás le avisaron a la diputada sobre el banderazo pero no fue formalmente invitada. Se invitó sola. Hubo saludos. Muchísima seriedad y quizá enojo pero no pasó de ahí, por fortuna.Las campañas así son. Mucha guerra, sobrada adrenalina.***Personal administrativo de la Escuela Secundaria Federal Número 15 de la ciudad de Chihuahua fue sorprendido armando plan para acarrear estudiantes y padres de familia al primer informe de la alcaldesa panista, María Eugenia Campos.La coordinadora académica, Marisol Martínez Gutiérrez, ordenó a través de su secretaria distribuir formatos para ser llenados por los alumnos y sus padres y firmar de aceptada la “invitación” al evento que será el 20 de octubre en el parque Las Banderas, de aquella ciudad. Será uno de los varios “informes” que tendrá la presidenta por la ciudad en calidad de primer informe.Llama la atención que se trate de un acto escasamente voluntario para los chihuahuenses. Los maestros convocan a los padres a través de sus alumnos y la alcaldesa se compromete a rentar camiones para el traslado.Deben tener los directivos de la escuela el visto bueno de la Secretaría de Educación, bajo la batuta del gobernador panista igual que la señora presidenta. Entendemos que así debe ser.***La relación de la presidenta Campos con el gobernador Corral no es tan mala como la del mandatario estatal con el alcalde de Juárez, Armando Cabada, pero se mantiene en el rango de lo complicado. Ambos son panistas con filia, fobias e intereses por completo distintos. Corral mantiene presente que la hoy alcaldesa formaba en campaña electoral parte del tinglado duartista. El señalamiento se mantiene.En ese origen encuentran los analistas del nuevo amanecer algunos golpes mediáticos enviados desde la Alcaldía contra intereses del gobernador en distintas dependencias gubernamentales del estado y hasta en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).Una cosa, por ejemplo, es el conocido altísimo sueldo del rector de esa casa de estudios, más de 120 mil pesos mensuales, y otra cosa es que sea señalado y criticado como algo permitido desde Palacio de Gobierno. Dos golpes en uno, o dos pájaros de un tiro, si la metáfora es permitida.Ocurre, si concedemos el origen en una estrategia, que Maru sufre el mismo sabotaje y boicot de los operadores corralistas hacia la contienda 2018. Esa puede ser parte de su ofensiva para salir al paso y asegurar una reelección que Palacio trata de impedir. Se trataría de pagar amor con amor.***Lo dijo en todas sus palabras el fiscal Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava, uno de los agentes policiales que pretendió extorsionar a un operador de Radio Cañón es nada menos que el coordinador operativo de la Unidad de Delitos Contra la Paz.¿En manos de quién estamos entonces? Si el garbanzo de a libra en materia de honestidad y autoridad que nos aseguran es Nava, –aunque con un genio del demonio y rudo hasta la tortura con los detenidos–, acepta que el encargado de cuidar a las gallinas es el mismo que se las come, pues no vemos remedio. Por eso la situación da la impresión de ir en reversa.Y para redondear esos mismos hechos, agentes de Asuntos Internos de la propia Fiscalía se apersonaron con vecinos a la emisora radiofónica y se entrevistaron con algunos empleados para darle seguimiento a la investigación pero sus modales no reflejaron imparcialidad y búsqueda de la verdad, sino algo agresivos e intentando encubrir a los que son sus compañeros, y posiblemente hasta jefe de Delitos Contra la Paz. Bonita situación.***Nada de carrera de relevos. En pleno desarrollo de la Feria Arriba Juárez iniciará paralelamente y sin coordinación alguna entre instancias de gobierno, el Festival Internacional Chihuahua, el famoso FICH.La Feria Juárez es organizada por la Presidencia Municipal; el FICH llega por parte del Gobierno del Estado. Tendrá su arranque el martes de la próxima semana, cuando a la feria le faltarán otros cinco o seis días para concluir.Se dice que se trata de públicos y escenarios distintos. La feria se lleva a cabo en la Plaza de la Mexicanidad; el FICH será básicamente en el Centro Cívico Cultural Paso del Norte. Aún con eso se pisarán las mangueras hasta con la vigilancia policiaca y de vialidad correspondientes.Todo porque la autoridad estatal no pudo convenir en tiempo y forma el calendario que traía por su lado la Presidencia Municipal. El cambio en la Secretaría de Cultura del estado, representó el principal obstáculo para la coordinación de los eventos.Las consecuencias, como en todo, las sufrirán los juarenses... ¿o las gozarán?. Ya lo veremos.