La sucesión universitaria

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido uno de los pivotes más importantes en el desarrollo de nuestra frontera. En ella se han preparado los magníficos profesionistas que atizan el progreso de las familias de nuestra comunidad.De hecho, hace algunos años los jóvenes juarenses que querían estudiar tenían que trasladarse a universidades de otras ciudades, México, Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, etc., para poder realizar estudios universitarios lo cual significaba un pesado gasto para sus familias. Ahora con la UACJ la facilidad de una educación superior es un bien intelectual tangible para la mayoría de los jóvenes.La educación es el más efectivo instrumento de progreso de cualquier pueblo, por la educación el ser humano se perfecciona espiritualmente y sale de la miseria, Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. En consecuencia nuestra universidad ha sido uno de los elementos más importantes para lograr nuestra libertad de la miseria y de la pobreza.Por ahora en nuestra máxima casa de estudios corren tiempos de cambio ya que se apresta a iniciar el proceso de elección que culminará dentro de un año con la elección del nuevo rector que sustituirá al actual, Ricardo Duarte Jáquez que ha sabido imprimir a la institución un ritmo de progreso y armonía muy constructivo.Todo eso debe ser refrendado continuamente evitando que en la institución se generen conflictos. La labor de enseñanza aprendizaje no se puede realizar en un clima de efervescencia política. En especial, nuestra máxima casa de estudios debe estar ajena a las ebulliciones políticas que fluyen actualmente en nuestra ciudad en virtud de que el próximo año 2018 va a ser un año donde se elegirán a la mayoría de los funcionarios públicos que dirigen al estado de Chihuahua.Actualmente los principales candidatos a ese importante puesto son los doctores Ernesto Morán García y David Ramírez Perea, ambos son profesionistas connotados con probado espíritu universitario que garantizan a la comunidad universitaria una respetable senda de progreso. Aunque lo cierto es que existen otros distinguidos universitarios que en su momento reciente han manifestado su interés por participar en la competencia por la Rectoría, no todos tienen el ascendiente entre la comunidad universitaria para poder obtener el triunfo en la sesión del Consejo Universitario y lo conveniente sería que se pusieran de acuerdo en la elección para evitar confrontaciones que nada bueno pueden traer a esa institución educativa.La universidad fronteriza requiere de un ambiente de paz y armonía para cumplir con su misión de educación de la juventud del pueblo fronterizo y de los alumnos que acuden de otras partes a estudiar en ellaEl actual rector debe cuidar que el proceso de selección no se le contamine con la incursión de movimientos ajenos al quehacer universitario porque el trabajo de la universidad pudiera verse interrumpido con intervenciones políticas que en nada le favorece. Hasta ahora la universidad ha observado un sendero de trabajo y estudio que le ha ganado un sólido prestigio en el concierto nacional de las universidades de todo el país y es muy importante conservar ese récord de institución estudiosa para el servicio de nuestra ciudad.Ernesto Morán y David Ramírez Perea son maestros universitarios de acrisolada raigambre académica y una larga carrera universitaria de toda la vida que cuentan a su favor con el beneplácito de la comunidad universitaria y podrán apoyar su progreso porque su compromiso universitario es evidente. Cualquiera de los dos sería una magnífica elección.

