A casi siete mil pesos Julión en reventa

Los datos fueron aportados oficialmente por el presidente municipal, Armando Cabada, el lunes. Dijo que asistieron a la “Feria Arriba Juárez” 100 mil personas durante el fin de semana.El cálculo entonces es de 33 mil entradas por cada día del viernes, sábado y domingo. Eso nos llevó a echar los primeros números sobre el atractivo económico de dicho evento para las arcas municipales. Cada persona paga 50 pesos exclusivamente para entrar y disfrutar de algunos juegos gratis; lo demás se cobra aparte.Bueno, 100 mil por 50, ya son cinco millones de pesos. En tres fines de semana será el triple, 15 millones, más lo que se acumule durante los días “bajos”, lunes, martes y miércoles de dos semanas. La feria inició el viernes 29 de septiembre y terminará el 15 de octubre con la súper diosa de la cumbia, Margarita. Unos 25 millones de puras entradas puede ser el cálculo más conservador.Esos son los ingresos pobres. Los modestos. El 11 de octubre se espera la apoteosis completa con el popularísimo representante del norteño banda, Julión Álvarez. Los de 50 pesos podrán escucharlo por allá en gallopa. Se calcula una asistencia de 40 mil personas; de toda esa gente ya pagados sus 50 pesos, tenemos extra 800 sillas por las que deberá pagarse un promedio de mil 200 pesos, más 400 espacios VIP que van de mil, a mil 500 y dos mil pesos. . Obviamente los datos oficiales exactos no han sido dados.Encontramos la noche del miércoles en la “reventa” boletera digital de StubHub que tienen aun cuatro mesas VIP para cuatro personas por un promedio de seis mil 300 pesos y solamente 20 sillas a un promedio de seis mil 500 pesos por cada una. Recordemos que el organizador principal del evento, Rodolfo Martínez, informó hace 15 días que ya no había ni sillas ni VIP; entonces lo que hay es lo de siempre, reventa.Muy conservadoramente el cálculo por VIP debe ser entonces de mil 800 pesos por cada uno de los 400 espacios vendidos y de mil 200 por cada una de las 800 sillas. Vip: 720 mil pesos; sillas: un millón 200 mil. No todos los días hay Julión Álvarez para esos costos y esos llenos (hasta ahora sólo Yuridia lo ha conseguido), pero le calculamos un 20 por ciento menos cuando mucho.Concluimos entonces que la feria apunta para dejar buena cantidad de millones a las arcas juarenses. Podríamos especular sobre cifras aproximadas pero deberemos tener esquemas de contrato con los artistas y otros gastos para ir aproximando ganancias.La sindicatura se relame los bigotes que no tiene puchando teclas a la calculadora.***Para el gobernador, Javier Corral, Ciudad Juárez no existió durante la presentación de su balance o primer informe de gobierno. Fue una omisión genuinamente desalentadora, cuando no grosera e irrespetuosa.No apareció en la lista de invitados por Palacio de Gobierno el representante institucional de los juarenses, Armando Cabada, en la parte política; en la parte de los números, desglosó con envidiable detalle la limpieza financiera y fortalecimiento del sistema de transporte público, ViveBus, pero refiriéndose a la ciudad de Chihuahua; ni una palabra de Juárez aunque fuera fugitiva.Repitió Corral Jurado que ha sido un año de “limpiar la casa” tratando de justificar esencialmente la falta de resultados sobresalientes durante estos primeros 12 meses de ejercicio gubernamental.Presentó el mandatario su balance como una tarea escolar o como una lista de martes de frutas y verduras en Smart, o Soriana, o donde sea. Números sin chiste de secretaría por secretaría, haciendo énfasis en algunos titulares de las mismas.Felicitó a Arturo Fuentes Vélez, de Hacienda. De Alejandra de la Vega, en Desarrollo Económico, aseguró que ha hecho un trabajo espléndido. Superlativizó a César Jáuregui Robles, el secretario General. Lo calificó de impresionante.Habló bien de Fuentes Vélez por la reestructuración financiera bancaria y austeridad; de la delfina a la Alcaldía de Juárez, por la creación de empleos y créditos a emprendedores; de Jáuregui, por el transporte ¡en la ciudad de Chihuahua! Sustancialmente, entonces, ninguna anotación destacada esta frontera. Acaso el anunciado centro de innovación tecnológica.Desde un rincón aunque en el presidium, el consuegro favorito secretario de Salud, Ernesto Ávila, no mereció del mandatario estatal más allá de tres líneas sobre resultados en servicios médicos. Ha tenido en ese personaje la pública corrupción descubierta por distintos medios de comunicación.Intentó Corral reivindicar sin convencer el trabajo de la Fiscalía General del Estado en materia de seguridad “aunque los medios de comunicación no lo quieran reconocer salvo honrosas excepciones”.Pocos resultados expuestos en el patio central de Palacio; pocos aplausos de los asistentes aún siendo de casa.***Cabada cumplirá hoy con el protocolo de entregar su primer informe al Ayuntamiento. Será en el Cabildo a las seis de la tarde. Expondrá el alcalde: después opinará cada fracción y san se acabó. Habrá si mucho algunas discrepancias con los regidores del PRI y otras con el PAN, a los demás los tiene el presidente mejor que planchados, por supuesto en primera fila a los independientes.Los eventos duros para análisis vendrán mañana con la presentación en Juárez del gobernador Corral con su “balance” del primer año”; y el lunes, con el evento masivo de Armando Cabada.Siguen ambos personajes sin dispensarse más allá del obligado saludo. El alcalde juarense no fue invitado a Palacio de Gobierno; todavía no sabemos si estará mañana con Corral y menos si el gobernador regresará el lunes.Bien para satisfacer el morbo del respetable, mal para los juarenses urgidos de coordinación entre los distintos niveles de autoridad. No esperemos mejore el ambiente. Están encima las campañas electorales.***Los miembros de la Universidad Democrática (UD) mantienen bien apachurrado el dedo en el renglón hacia la renovación del máximo órgano de decisión en la Autónoma de Ciudad Juárez.Encabezados por Nolberto Acosta Varela sostuvieron los de UD nueva encerrona formal el martes para presionar que la convocatoria correspondiente contenga reglas claras. Acordaron seguir exigiendo que dicho documento establezca inclusive la no intromisión de funcionarios en el proceso eleccionario.Quieren lograr plena vigencia del artículo 52 reglamentario de la UACJ. Establece ese precepto que el personal administrativo no podrá participar en el proceso de elección de consejeros, fechado para la vuelta de la esquina, noviembre.Ya sabemos que en realidad lo que se disputa en esa renovación del consejo es la silla principal de Rectoría, decisión calendarizada para el año próximo.Políticamente no es el Consejo el que decide. La UD debiera poner copia de sus acuerdos a Palacio de Gobierno, donde realmente se dicta la última palabra en relación al nuevo rector, pero es importante para la correspondiente negocia si no el control del Consejo al menos una buena cantidad de asientos. Por ellos va la UAD. La cereza del pastel sería la propia Rectoría, materia de otro análisis, en otro momento.***Uno pone y Dios dispone. La hoy exdirectora de Desarrollo Social del municipio, María Antonieta Pérez Reyes, informó el miércoles que renunciaría a su cargo hasta 90 días antes de la elección para iniciar su campaña electoral por el Cuarto Distrito federal.Cambió de opinión o la cambiaron de opinión, mejor dicho. Ayer el señor presidente, Armando Cabada, anunció que María Antonieta presentó su “renuncia” junto con dos funcionarios más que también aspiran a la cámara federal de diputados; el afamado Jürgen Carbajal, de la Dirección de Ecología, que quiere el imposible para ellos Distrito Dos; y Martha Beatriz Córdova, ahora extitular de educación, que va por el primer distrito.Los tres ahora exfuncionarios municipales no tienen parentesco directo con los independientes ni sus jefes los operadores financieros –es decir, no son independientes de pedigree–. Recordemos que María Antonieta llegó del PAN; Martha Beatriz, del MC, y Jürgen, de Ecología.De poco en poco iremos conociendo el propósito de fondo que tiene Cabada con ellos; por lo pronto quedó comprobado que la intención de los suspirantes no era todavía separarse de la nómina y menos de las benditas despensas jalavotos.***Vaya escandalera con Margarita Zavala y su confusa decisión, o indecisión, de renunciar al PAN e irse por la vía independiente para buscar la candidatura a la Presidencia de la República.Ayer desde muy temprano llegaron a todas partes tuits anunciando la “sorpresa”. Desde su propio cuartel de precampaña fue dada como un hecho la dimisión a sus décadas de militancia en el PAN.Alrededor del medio día terminó el silencio de ella pero dejó en suspenso la noticia. Anunció que este viernes dará a conocer la postura definitiva al respecto.Zavala ha intentado elevarse a heroína, buscando derrotar al triunvirato MC, PAN, PRD y comerles el mandado con la nominación presidencial. Hoy parece que está segura... pero de perder. Es el dilema.***El presidente de la Junta de Agua, Jorge Domínguez, negó en su momento usar la suburban oficial para atender su menudería; hoy niega que la dependencia a su cargo haya realizado trabajos en una propiedad del gobernador, Javier Corral. Igual que aquella ocasión, las fotos hablan más que mil palabras; empleados públicos en el interior y exterior de la casa.