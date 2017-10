Repara JMAS casa de Corral a plena luz del día

Está perdido el decoro y el respeto por la honestidad. El descaro y la desvergüenza aplican en su lugar. A pleno día, durante dos días, una cuadrilla de empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) montaron todo un operativo para llevar a cabo reparaciones en el interior y exterior de una propiedad en Juárez del gobernador, Javier Corral Jurado.Mientras el mandatario soltaba en la ciudad de Chihuahua, –en el patio central de Palacio de Gobierno–, un torrente de datos aderezados con términos sensibleros como honestidad y justicia, los trabajadores de la descentralizada llevaban a cabo labores de corte estrictamente particular.No se anduvieron por las ramas ni con sutilezas. Tenemos las fotografías en la versión digital de esta columna. Aparecen los trabajadores con uniforme de la JMAS y vehículos con logotipos del nuevo amanecer.El martes hubo hasta cinco camionetas ahí; ayer, continuaron los trabajadores las labores incluida una grúa al parecer de una empresa particular. El reporte fue hecho y las fotos tomadas por vecinos del lugar que sufrieron hasta el cierre de su calle.La casa propiedad del gobernador está ubicada entre las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica. Es público que desde ahí opera la vicegobernadora, Leticia Corral, hermana del mandatario estatal. Fue utilizada como cuartel de campaña electoral durante el proceso del año pasado.La Junta de Agua y Saneamiento en esta frontera, a cargo del panista Jorge Domínguez Cortez, es una de las dependencias estatales con mayores quejas, cuestionamientos y críticas por el mal servicio que presta a los juarenses.Este año hubo un severo recorte de empleados por un programa de austeridad al tiempo que aumentaron las tarifas de agua en más del .05 mensual para todo el 2017.Aun frente a esas condiciones, los funcionarios distraen los pocos recursos para llevar a cabo tareas estrictamente particulares en un domicilio de su jefe el gobernador del estado, que puede pagar eso y más con su sueldo superior a los 120 mil pesos mensuales; la cifra oficial.***Atrás de los dorados sueños presidenciales sobrelleva el gobernador, Javier Corral, la sombría realidad de la desaprobación en la tierra que gobierna. Para los juarenses no completa ni el cinco de calificación, en la escala del uno al 10.Ayer el encabezado principal de La Jornada (su contraportada), en grandes caracteres a tres pisos, dice que durante la gestión de Corral han sido cometidos en el estado mil 901 homicidios. La inseguridad, el flanco mayormente débil del mandatario que lleva un paradójico eslogan: el nuevo amanecer. También Reforma le atizó con ganas en el mismo rubro.En Chihuahua, en la Ciudad de México, en el país completo está quedando claro que Corral y su grupo han sido incapaces de conducir una administración efectiva y eficiente a un año de haber asumido la gubernatura y relevado al “tirano duartismo”.El 4.68 arrojado de la encuesta publicada por El Diario guarda perfecta concordancia con la realidad que sufre Ciudad Juárez, y también con el estado desastroso que sufre la entidad en más rubros que el de seguridad pública.Aporta El Diario los datos completos de esa encuesta y colocamos el botón de muestra nacional publicado por La Jornada (podríamos incluir muchos otros medios y análisis como el presentado el domingo en este espacio) como elemento de refuerzo a la verdad generalizada: el fracaso a un año que la petulancia y conveniencia político-electoral del gobernador se niegan a reconocer.Es grito a voces que Corral Jurado tiene abandonado a Juárez en todo los órdenes: seguridad, obra pública, educación, salud, ecología, desarrollo urbano, economía... gobernabilidad.Prefiere dejar paso libre el gobernador a su odiado presidente municipal, Armando Cabada, que asumir su autoridad y hacer valer no solamente la palabra comprometida en campaña electoral sino agregar cuanto tema vaya sumando a los oprobiosos rezagos padecidos en esta frontera.No debe esperarse mayor transformación del obligado cambio de timón requerido para los restantes cuatro años que le faltan al régimen corralista. Su talante y su temperamento son renuentes a obedecer más allá del criterio e interés unipersonal. Si hay plegarias y atenciones son para san espejo.***Eduardo Rojero es un funcionario de tercer nivel en el Gobierno estatal. Es el jefe del sistema de redes sociales de la Coordinación de Comunicación Social. Amigo estrecho y operador de cabecera del jefe de dicha dependencia, Antonio Pinedo Cornejo.Alguna amonestación recibieron ambos del jefe gobernador, Javier Corral, relacionada con su “balance” sobre los primeros 12 meses de administración. Intentaron ponerse las pilas apenas 24 antes del evento realizado ayer a las cinco de la tarde en el patio central de Palacio de Gobierno.Rojero envió un angustiado SOS a los enlaces de comunicación social en el estado suplicándoles usar el hashtag #CambiandoConJusticia para “intensificar la difusión del primer año de balance del primer año de gobierno... compañeros por favor pedimos su contribución CONTUNDENTE faltando 24 horas para la presentación” del evento”.“Pueden apoyarse en los insumos que se han publicado en el Facebook de Comunicación Social y de Gobierno del Estado, y los que estarán publicando en las próxima horas”.Pobre Eduardo, se comió las uñas hasta donde aparecen los padrastros. Debió recurrir a los propios funcionarios en la nómina estatal porque fuera de ahí nadie le hace segunda.***En el argumento manido de que la ley le obliga a separarse del cargo hasta 90 días antes de la elección, la directora de Desarrollo Social del Municipio, María Antonieta Pérez Reyes, inició literalmente su campaña electoral acudiendo al Instituto Nacional Electoral para “manifestar su intención” de participar.Ahora se entiende meridianamente la repartidera de 30 mil despensas en días pasados. Lo dijimos. Los tiempos electorales son en realidad los que mandan en el ejercicio de gobierno.Podemos anticipar que en adelante la funcionaria municipal enfrentará algunos cuestionamientos de la sociedad juarense, ni se diga de sus opositores. Cada uno de sus actos será catalogado como activismo electoral. Igual será con los aspirantes que vayan haciendo fila hacia la carrera por el 2018 surgidos del paraíso del servicio público. Noticia que no es noticia.Ella quiere ser diputada por el Cuarto Distrito bajo la premisa de derrotar a la “mafia” de los partidos. Así les llama, tratando que nadie recuerde cuando fue diputada federal por el PAN y aspirante a la Presidencia Municipal. Era de azul intenso hasta la derrota del 2013. De ahí brincó al regazo del independiente alcalde, Armando Cabada.***Vecinos de la calle Hermanos Escobar, entre la Plutarco Elías Calles y la Estocolmo, se pusieron en contacto con el redactor de La Columna, para señalar la construcción de un edificio particular en terreno señalado como área verde.Ya checaremos más a detalle de qué se trata. Afirman los quejosos que son unos dos mil metros cuadrados propiedad del municipio, catalogados como reserva para área verde o parque.“De la noche a la mañana salieron con esa construcción de particulares... unos dicen que se trata de una tienda, otros de un edificio para oficinas. La realidad es que se trata de algo irregular porque es para efectos de empresa privada”, dicen los vecinos.***Supimos que la representación local del Instituto Nacional Electoral tuvo en su agenda para ayer el registro de Víctor Valencia de los Santos como precandidato a senador por la vía independiente. Sería la manifestación de su intención para participar. No llegó.Seguramente tendremos este jueves datos fiables sobre esa ausencia notable. Los alcaldes independientes, Armando Cabada y Alfredo “El Caballo” Lozoya, son los que llevan esa batuta y otras más. Es posible que le hayan echado números al proyecto y han concluido que las cosas son muy distintas al año pasado… o fuerzas superiores tienen las manos metidas hasta los codos en este municipio fronterizo. Son especulaciones.“Viva Juárez y su Gente”; y “La Victoria de Valencia”, son las asociaciones civiles que estaban listas para ser registradas ayer. Sus representantes no llegaron. No alcanzamos a definir cuál es la del Senado.