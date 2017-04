Novelón por Auditoría arrastra al IEE

Para los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) debe ser un calvario el tiempo de guardar. No le hallarán sabor a los nopalitos en chile colorado, ni a las tortitas de camarón; tampoco a las lentejas, mucho menos a la capirotada, por más condimentos y aromas arrebatadores que despidan.El nuevo capítulo del novelón abordado ayer por el secretario de Gobierno, César Jáuregui, no podría entenderse sin la pavimentación que abrió el IEE al todavía nuevo flamante auditor superior del Estado, Jesús Ignacio “Nachito” Rodríguez.Antes de pasar por la valoración del Congreso del Estado como alguien que “no ha sido postulado para cargo de elección popular”, “Nachito” recibió la luz verde del órgano electoral.La constancia correspondiente fue signada por el secretario ejecutivo del IEE, Guillermo Sierra Fuentes. El oficio fue firmado el 25 de febrero. Luego fueron presentados otros documentos aclaratorios pero el daño ya había sido hecho. “Nachito” se fue, se fue, y se fue... a la Auditoría, pero no cobrará ni su primera quincena.El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, había dicho que respetaba la elección del Congreso. Ayer reculó, aclaró que no avala la designación porque viene de un posible fraude, ni más ni menos. El 20 del coraje le cayó quizá tarde.Esa es parte de la controversia que enfrenta hoy el Congreso del Estado, cuyos diputados lo eligieron auditor superior. La otra parte, lo hemos comentado con profusión, es el tiro que se aventó la diputación del PAN al designar a Rodríguez y no a cualquiera de los dos candidatos del gobernador Corral: Manuel Siqueiros y Armando Valenzuela.Queda claro que desde el IEE hubo traición a Palacio de Gobierno en plena armonía con los diputados “héroes” de “Nachito” Rodríguez y su equipo apoyador de la alcaldía chihuahuita.No parece que haya luz al fondo del túnel para ninguno de los involucrados.***Esas maromas en el Congreso del Estado no pasan desapercibidas para los políticos mandones de casa. Armando Cabada y sus operadores siguen tamañitos porque se sostenga una mayoría legislativa con autonomía del gobernador del estado.Los locales siguen considerando que el plan más viable para seguir en la alcaldía y hasta pensar en la gubernatura es la vía independiente, pero a Corral no se le notan ganas de que la nueva normativa electoral para el 2018 siga contemplando esa figura, así que el plan B sería buscar las siglas de un partido.A los diputados les conviene la figura independiente no tanto porque pretendan buscar la reelección por ese conducto, todos tienen sus partidos políticos, pero una buena negociación con Cabada les redituaría apoyo casi definitivo para mantenerse en el Congreso más allá del 2018. Todos serían felices y contentos.***Las corrientes críticas dentro del PRI empiezan a hacer ruido e inconformarse contra la dirigencia local del partido. Esta semana estarán reuniéndose con coordinadores de Zona, área en la que han sido relegados por parte de Mayra Chávez.Por ejemplo, María Luisa Rocha, suplente de la diputada local Isela Torres, se reunirá con los coordinadores del Distrito 2: Andrés Quevedo por el suroriente de la ciudad, Juan Escobedo en el área de Infonavit Casas Grandes y Miguel Rivas de la COR en la zona del surponiente.La mayor parte de la estructura del PRI sigue inconforme. Mientras no cambien de dirigencia local, se manifestarán y no descartan tomar las instalaciones de su partido.Los únicos que apoyan a Chávez, son las organizaciones juveniles que están identificadas con el exalcalde y excandidato a gobernador Enrique Serrano.***En buen dilema está metido el alcalde Armando Cabada para subir al Cabildo la licitación de luminarias en la ciudad por un monto más que generoso superior a los mil 300 milloncitos. Viene el antecedente de las recomendaciones hechas por el Plan Estratégico de Juárez.Hace 10 días, al sabor de una paellada, directivos de ese organismo que dirige Miguel Fernández Iturriza invitaron a cerca de 50 personas encabezadas por el alcalde Cabada; el coordinador de Direcciones, Rodolfo “El Güerito” Martínez; el director de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez; regidores y Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, para conocer sus puntos de vista.El proyecto de luminarias estaba contemplado para subirlo al Cabildo el jueves pasado, pero fue devuelto a los regidores de las comisiones de Hacienda y Servicios Públicos para “ampliar” el análisis. Las presiones son tremendas porque hay mucho dinero en juego.***Tanto las albercas techadas del Parque Altavista como la ubicada en el Parque Central Oriente, que dependen del Gobierno municipal, requieren de reparaciones y mantenimiento mayor, sin que los responsables pongan remedio para rescatarlas.De acuerdo a usuarios de las mismas, el agua que va a dar a las fosas, es calentada en calderas especiales que en ocasiones funcionan y en otras no.Todo parece indicar que quieren ahorrarse lo más que puedan en la operación de dichas albercas, pero lo hacen a costa del adecuado funcionamiento, al grado de que las calderas, por ejemplo, están a punto de tronar.Otros ahorros han sido en personal, ya que según dicen, despidieron a encargados de mantenimiento, intendencia y secretarias, y solamente dejaron a un encargado en cada unidad, que hacen funciones de mil usos, lo que demerita sustancialmente el servicio al público.***La directora de Comercio municipal, Alejandra Molina, difícilmente puede ser encontrada en su oficina, son muchos los comerciantes que han manifestado su molestia porque no pueden tener comunicación con ella.Los vendedores se quejan de que les ponen una y otra cita pero siempre los deja plantados.Afirman que existe favoritismo para un grupo reducido de comerciantes informales a quienes les permiten a diestra y siniestra apostarse en el primer cuadro de la ciudad sin que sean molestados por inspectores de Comercio porque ya están arreglados.La bronca de siempre, la misma ineficacia en esa área.***El nuevo delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua, Adonai Carreón Estrada, no goza de los mejores antecedentes en su trayectoria pública. Apenas a un año y meses de que fue procurador general de Justicia en Baja California Sur (2014) sufrió esa entidad “una ola de violencia sin precedentes”, manejó La Jornada en julio de 2015.El Semanario Zeta publicó el 13 de octubre de ese mismo año que la Procuraduría de Justicia fue recibida “en ruinas” por el sucesor de Adonai, Palemón Alamillo Villeda. “No dejó ni papel higiénico...”.El ahora delegado de la PGR en Chihuahua, con sede en esta frontera, fue sacado de la Baja Sur debido a la ola de criminalidad que se desató durante su estancia al frente de la Procuraduría de Justicia. De ahí fue contratado por la PGR y hoy trasladado a Ciudad Juárez, donde estamos colocados nuevamente en el top de las ciudades violentas.¡Estamos fritos!.***La escena de un hombre siendo arrastrado entre los asientos y pasillos de un avión sólo podría ocurrir en un país del tercer mundo, o bien en una nación de las catalogadas como primer mundo pero tratándose de alguna celebridad maleducada, algún cliente pasado de grados de alcohol o hasta un terrorista.Ni lo uno ni lo otro. La imagen es del aeropuerto O’Hare de Chicago y de un avión de United Airlines. Vuelo 3411. Primer mundo. La aerolínea vendió boletos de más y debió sacar a cuatro pasajeros, entre ellos al ultrajado.Esas historias ocurren con frecuencia en el aeropuerto de Ciudad Juárez, de la ciudad de Chihuahua, no digamos de la Ciudad de México. Los líos y abusos son tan cotidianos como la resignación. Impensable que ocurra en un país con fama de organización en su sistema de transportación aérea y de respeto por los pasajeros como se da la fama Estados Unidos.Coincide ese hecho denigrante en Chicago con medidas que la Cámara de Diputados de México está buscando aprobar para bajar algunas rayas a los abusos, excesos y robos en despoblado de la empresas aéreas.Si los intereses multimillonarios de las empresas nacionales e internacionales no doblegan la voluntad de los diputados federales, la semana próxima nuestro país habrá avanzado aun por encima del sistema norteamericano.A finales de marzo fueron aprobadas en Comisiones modificaciones a la Ley de Aviación Civil, la semana entrante serían ratificadas por el pleno de la Legislatura.En la nueva reglamentación aparece indemnización a los pasajeros por demoras en los vuelos, se castiga la sobreventa de boletos y hasta el “engaño” en la publicitación de tarifas.Parece que la descalabrada va en serio aunque la aprobación se haya retrasado. Sería la primera semana de abril. Ojalá a los diputados no les vaya a dar frío por alguna sobada en la espalda o untada de manos.