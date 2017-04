• Salió más bueno el malo que el bueno• El gobernador se siente solo• Tienen priistas su “quema” de Judas• Manlio Fabio tira paro a Osorio ChongEl gobernador Javier Corral Jurado anunció ayer en esta frontera que tomará unas vacaciones a partir del Jueves Santo y hasta el domingo. Andará por la Barrancas del Cobre y puntos circunvecinos que, dijo, “no le piden nada al Cañón del Colorado”. Estamos de acuerdo con él.También es cierto que en aquella región no hay reconfortantes campos de golf, así que tendrá más tiempo para concentrarse en lo que los jueces llamarían un caso de urgente resolución, su “mayor dolor de cabeza” en la ciudad de Chihuahua: César Jáuregui Moreno, al que erróneamente se le ha querido motejar como “el malo” para diferenciarlo de César Jáuregui Robles, al que se ha dado en llamar “el bueno”.Jáuregui Moreno es el secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua, Jáuregui Robles es el secretario general de Gobierno. Ambos son panistas, de generaciones muy cercanas.De una y otra forma los dos políticos aparecen en las principales operaciones registradas allá y en buena parte del estado, incluido Ciudad Juárez, que “el malo” conoce al dedillo. Acá fue también secretario del Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía.No nos distraigamos: Jáuregui Moreno ha sido catalogado por Palacio como el autor principal de la operación que convirtió a Ignacio “Nachito“ Rodríguez en Auditor Superior del Estado, derrotando a los dos candidatos que dispuso para ese cargo Corral, Manuel Siqueiros y Armando Valenzuela. Lo debió operar como jefe Jáuregui Robles a través del dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez. Ambos no supieron ni por dónde les llegó el pelotazo.Corral advirtió a sus colaboradores que al regreso de vacaciones habrá cambios en la coordinación parlamentaria del PAN en el Congreso ante semejante “travesura”. Deberá ser algo muy creativo, ingenioso y contundente trabajado por él mismo y no por sus subordinados pues Jáuregui Moreno ni vacaciones tomará; una cajetilla de tabaco cada hora cuando mucho y listo para los siguientes rounds.***Ayer en Juárez el gobernador manejó bien el estrés. Dio la impresión hasta de relajamiento –o actuó mejor que Di Caprio y Crow en Red de Mentiras– frente a las bolas cómodas que le aventaron los colegas periodistas en la sorpresiva conferencia de prensa mañanera.Se enfocó el mandatario en seguir la discusión con la Federación sobre la cantidad de agentes federales en Chihuahua y hasta ahí. Más tarde fue visto de nueva cuenta en el restaurante favorito del exgobernador, César Duarte, el Shangri La. Comió ahí con la secretaria de Innovación, Alejandra de la Vega.Paralelamente el gobernador inició una campaña mediática en todo el estado, asegurando que el estado va bien, avanzando con rumbo, pero pide a los chihuahuenses “no nos dejen solos”, expresión que tiene una sola connotación: siente que está solo.Entre los grupos de mensajes diversos apareció de nuevo la candidata a consejera de la Judicatura y operadora corralista, Lucha Castro: “es importante fortalecerlo ante la campaña de desprestigio que sufre”, dice al reenviar el videito del “no nos dejen solos”.***Priistas de todas las corrientes iniciaron una campaña de bullying contra los famosos testigos protegidos T701 y T801 que están poniendo dedo en la Fiscalía General del Estado contra el duartismo.“¡La justicia no se negocia!... Javier Corral hará justicia y meterá a la cárcel a los testigos protegidos T701 y T801... que no te engañen, no habrá impunidad”... ambos “dejarán de ser testigos protegidos porque no cumplen con los requisitos del Código Penal y deberán comparecer en juicio”.Así explica y advierte el breve texto en formato meme que fue enviado a ambos por tricolores de unas y otras corrientes. Algunos en serio, otros metiendo aguja para sacar hebra. Quieren su propio judas para la quema de toda la semana.La Fiscalía General del Estado y el propio gobernador fueron generosos en la información pública sobre los procesos penales contra el duartismo sólo hasta la detención de los tres primeros: Javier Garfio, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez. Después han cerrado por completo el chorrito aunque las filtraciones no autorizadas son abundantes, incluida la identidad de T701 y T801, Jaime Herrera y Raúl Chávez, exsecretario de Hacienda y excontralor general.Extraoficialmente se ha dicho que la información más carnosa contra el duartismo ha sido la ofrecida por esos “misteriosos” testigos que necesariamente estuvieron involucrados en todas las operaciones. De ahí el bullying aún en días de guardar.Imaginemos lo que pasará cuando Garfio obtenga la libertad, ahora que un juez de distrito le puso medio cuerpo fuera de la cárcel.***Mario Héctor Duarte Jáquez, hermano del ex-gobernador César Duarte, fue sorprendido el fin de semana por la presencia en su domicilio del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel.Duarte se encontraba de mañana en su casa de Parral cuando le avisaron que lo buscaba Peniche; lo recibió. Platicaron largo y tendido al menos por dos horas y media. Ni información confidencial ni compromisos; sí sobre la situación del exgobernador pero aparentemente generalidades.No sería la única ni mayor sorpresa del día para Mario; durante la tarde fue enterado por los medios informativos que había sido cateada la casa de su hermano, en el mismo Parral. Se sintió engañado por Peniche aunque sigue sin estar convencido que el fiscal conociera sobre el cateo. Es que Peniche no las tiene todas en ese proceso; su filiación política no es la misma que la del nuevo amanecer, es tricolor.***El expresidente municipal, Javier González Mocken, reapareció en el mundo virtual. Aclara que se ausentó “un poquito” por cuestiones de cargas de trabajo y no por alguna querella “donde absurdamente se me ha involucrado...con el único fin de medrar políticamente”.No es dejado el exalcalde. Asegura que defenderá su honorabilidad de más de 50 años de trabajo profesional. “El que señala está obligado a probar”.González Mocken es de los priistas anotados para buscar la Presidencia Municipal en el 2018. Fue suplente de Enrique Serrano un ratito pero con eso tuvo para que sus opositores le echen el ojo e intenten hacerlo a un lado antes que inicien las verdaderas hostilidades campañeras.***Por si faltaba algo en esa bronca que mantiene el nuevo amanecer con la independiente administración municipal de Armando Cabada, de último momento nos informan que el comodato que mantiene el municipio del parque Central Oriente, le será revocado en breve.El Gobierno del Estado se haría cargo al 100 por ciento de las instalaciones, donde se incluye el denominado Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam). El anuncio lo harían pronto.Han sido variadas las voces que han indicado que dicho parque estaba sub utilizado y en el caso del área dedicada a los policías municipales y estatales, hasta mal uso se le ha dado, por lo que ya estarían documentadas las irregularidades suficientemente, como para retirar el convenio de comodato de forma definitiva.***El exsenador y exidirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, le dio un empujón que bien podría ser definitivo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su búsqueda de la nominación tricolor a la Presidencia de la República.Dijo el sonorense a un medio de los llamados nacionales:“En cuanto a Osorio, no somos amigos; nos hemos visto apenas en pocas ocasiones en el sexenio. No obstante, es, debe ser, dentro del equipo presidencial, el candidato natural a suceder a Peña Nieto. Dejemos atrás encuestas, méritos y rumores porque el calificador, el presidente, es el único que puede y debe medir a sus prospectos y hasta donde puedo estar enterado, su medición nada tiene que ver con lo que se dice en la calle. Creo que el secretario de Gobernación es el primero en la alforja del fiel de la balanza”.