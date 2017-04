Trump y Siria

Ciudad de México— Donald Trump consiguió unos aplausos inesperados tras bombardear el 6 de abril una base aérea siria en represalia por un presunto ataque con armas químicas a población civil. Dos senadores republicanos usualmente críticos de Trump, John McCain y Lidsey Graham, emitieron un comunicado declarando que el bombardeo “merece el apoyo del pueblo de los Estados Unidos”. El presidente de Francia, François Hollande, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, señalaron que el “presidente [sirio] Asad carga la responsabilidad total de estos acontecimientos” por su “repetido uso de armas químicas y sus crímenes en contra de su propio pueblo”. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, declaró en Twitter: “Los bombardeos de EU muestran una necesaria determinación en contra de los bárbaros ataques químicos. La [Unión Europea] trabajará con los EU para acabar la brutalidad en Siria."El presunto ataque sirio con armas químicas tuvo lugar el 4 de abril sobre el pueblo de Jan Sheijun, en la gobernación siria de Idlib controlada por el Estado Islámico que busca derrocar al presidente Bashar al-Asad. Por lo menos 86 personas murieron, entre ellos una veintena de niños, por efecto de gas sarín. Las imágenes de televisión de los niños afectados conmocionaron al mundo. El presidente Trump dijo en Washington el 5 de abril que la vista de “gente inocente, incluyendo a mujeres, niños pequeños e incluso hermosos pequeños bebés” lo horrorizaron de tal forma que “mi actitud hacia Siria y Asad cambió mucho”. Éste es el mismo Trump que había afirmado que estaba dispuesto a ver a la cara a los niños refugiados de Siria para decirles que no podían entrar a Estados Unidos.Las armas químicas están prohibidas por el derecho internacional y Asad es sospechoso de haberlas empleado en esta ocasión porque lo ha hecho en el pasado. El gobierno sirio, sin embargo, niega haberlas usado en Jan Sheijun y dice que destruyó las que tenía en 2013. Señala que el bombardeo en ese pueblo parece haber afectado un almacén de armas químicas del Estado Islámico. La explicación no parece descabellada. El uso de armas químicas contra un pueblo sin importancia militar parecería una estupidez en un momento en que Asad se consolidaba y Trump había revocado la política de Barack Obama de tratar de derrocarlo.El bombardeo estadounidense de la base de Al Shayrat con 59 misiles Tomahawk viola también el derecho internacional. Aun cuando se hubiera probado que el gobierno sirio utilizó gas sarín, la represalia unilateral estadounidense estaría fuera de toda norma; pero como no hay certeza de que Asad usó gas sarín, ni hay resolución de Naciones Unidas, el bombardeo es legalmente un acto de agresión.Trump parece haber cambiado radicalmente de posición ante Siria en los últimos días. En el pasado cuestionó los esfuerzos de Obama de derrocar a Asad, pero este 9 de abril la representante estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmó que “no habrá una solución política” en Siria “mientras Asad esté en el poder”. La posición estadounidense recuerda a la de George W. Bush en 2003, cuando inventó que Iraq tenía armas de destrucción masiva para derrocar a Sadam Husein, quien pese a ser un dictador proporcionaba una estabilidad a Iraq que desapareció con él.El surgimiento del Estado Islámico ha sido consecuencia del vacío de poder provocado por el derrocamiento de Husein y el intento de eliminar a Asad. El cambio de actitud de Trump hacia Asad sólo terminará fortaleciendo al Estado Islámico y al terrorismo.Para recordarle a Trump los riesgos de seguir alimentando el Estado Islámico, ayer esta organización se acreditó dos nuevos atentados con bombas que dejaron más de 40 muertos en iglesias cristianas coptas en Egipto.Twitter: @SergioSarmiento

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.