Sacude la desaparición de doña Matilde

Oficialmente doña Matilde Gil Herrera no está secuestrada pero oficialmente es buscada por el grupo antisecuestros de la Fiscalía General del Estado. Así lo informó la vocería de dicho órgano ayer a El Diario. El estatus es “desaparecida”.Sea como fuere el término, el hecho es que la esposa del diputado estatal, Rubén Aguilar Jiménez, ha sido víctima de un delito grave que podrá ser colocado en la estadística común de la creciente inseguridad sufrida en el estado pero no escapa al entorno golpeado con el hecho: el político.Doña Matilde es madre de dos exdiputadas y un exdiputado que hicieron carrera política desde que su padre Rubén creó el Comité de Defensa Popular (CDP) que por momentos se convirtió en partido local pero luego fue absorbido por las siglas nacionales del Partido del Trabajo.Aguilar estableció un emporio en la ciudad de Chihuahua con la creación de cientos de pequeños negocios, derivados de changarros que por décadas ocuparon banquetas y calles. Sus propietarios, o arrendatarios, formaron parte de la fuerza activista política de “los Aguilar”. En paralelo se mantuvo durante todos estos años una mancuerna inseparable con el PRI.La desaparición o secuestro de doña Matilde tiene perturbado al Congreso del Estado, de donde es diputado el patriarca Rubén (ella fue asesora en otras legislaturas), pero también altamente preocupada a la clase política de la ciudad de Chihuahua. No imaginaban que la inseguridad fuera a tocar sus puertas de esa manera. “Si le pasa a Rubén Aguilar le puede pasar a cualquiera”, dicen en corto y despacio.***Miles de personas tienen cada día a su vista la famosa X instalada en el corazón de la Plaza de la Mexicanidad. Se ve de todas partes y en todas partes. De frente o por la espalda hacia la línea divisoria México-Estados Unidos; de costado hacia el sur de Juárez y al interior de El Paso.Sabemos que el monumento gigantesco tardó ocho años en ser armado, que tuvo un costo aproximado a los 100 millones de pesos, que se inauguró a mediados del 2013 y que ahora es punto de reunión para los juarenses en eventos de los más disímbolos.Anda la X en boca de todo mundo; ahora en camisetas, tazas, plumas, documentos oficiales. Se ha convertido en escultura distintiva para esta frontera, pero poco sabemos de lo que significa más allá del cruce de la raza española con la azteca y porque Benito Juárez cambió la J por la X a México.No sabemos porqué la colocación de esa manera, ni porqué la verrugota donde hacen punto las líneas de la X, o porqué “el ojo que todo lo ve” en su centro, o porqué una de las líneas de la X está incompleta. Sirve muy bien para la foto pero qué diablos quiere decir todo eso.Enrique Carbajal, Sebastián, es el chihuahuense autor de ese nuevo estilo de plantar huella perecedera tanto o más que en época de los faraones egipcios y sus pirámides inmortales.Por fin Sebastián vendrá a ofrecer todas las respuestas. No estuvo ni en la inauguración pero su amigo Enrique Cortázar asegura que viene el 26 de mayo y se armará el aquelarre suficiente para explicar cada interrogante sobre esa bonita gigantona rojiza que entusiasma a miles la pupila cada día.***La masonería integrada en la Logia Cosmos tiene nueva dirección. Sin sorpresas, sin barullo, reservadamente, fue electo el gran maestro Audén Acosta Royval, funcionario del Tribunal Estatal Electoral.Cerca de 230 masones se congregaron sigilosamente en la ciudad de Chihuahua el sábado para llevar a cabo su proceso de renovación. No hubo líos porque Audén encabezó una planilla de unidad.Hace dos años hubo algo de ruido con la elección del juarense Fernando Mota Allen; él encabezó la planilla ganadora pero compitió con un crítico de la conducta masónica en el poder público, el doctor Ramón Parada Gasson. Esta vez no hubo oposición.Acosta Royval fue electo para el período 2017-2019.***No queda ninguna duda: en el Congreso del Estado se libra en estos momentos una auténtica y cruenta guerra por el poder. En ella están inmersos los diputados Jorge Soto y Maribel Hernández que disputan con impiedad el liderazgo de la bancada panista en ese órgano legislativo.Ambos legisladores, Soto de la ciudad de Chihuahua, y Maribel de Juárez, han servido fielmente como instrumento de Palacio para operar y ejecutar la intervención del Ejecutivo en el Poder Legislativo. Lo curioso es que su trabajo no es de mérito resaltable. Perdieron la votación por la Auditoría Superior del Estado.El solo nombre de Jorge Soto provoca urticaria insoportable a los diputados azules juarenses. Ya se envalentonaron y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que llegue a la coordinación, tampoco quieren a Maribel porque saben de sus afectos y supeditación incondicional hacia Palacio. Amenazan con llegar al extremo de mantener su alianza con los diputados de los nanopartidos.En ese sentido, supimos que los legisladores fueron reunidos por su dirigente estatal, Fernando Álvarez, quien pretendió regañar y salió regañado. Le dieron una inolvidable leída de cartilla porque, en su dicho, nadie en Palacio los hace en el mundo salvo cuando los necesitan para levantar la manita en el pleno.En esa reunión, los diputados reclamaron la forma “burda e irrespetuosa” en la que el Ejecutivo intentó operar la elección de Armando Valenzuela como auditor superior del Estado.Todo se quedó en stand by con los cambios en la coordinación al amenazar al propio Álvarez con destituirlo como presidente del Comité Estatal si les impone como coordinador a Soto o a la misma Maribel.***En terrenos del PRI hay noticias sobre el relevo de la dirigencia estatal, aplazado desde hace más de seis meses, porque el delegado del Comité Ejecutivo Nacional tricolor para Chihuahua, el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, tuvo intensa actividad el pasado viernes.En la ciudad de Chihuahua, Moreno tuvo una serie de reuniones con liderazgos de todos los sectores y organizaciones afines o filiales al PRI, con fin de consultar la agenda de actividades, que incluye la emisión de la convocatoria respectiva, con la propuesta específica de que este proceso inicie una vez que regresen todos de las vacaciones de Semana Santa.Con el acuerdo unánime de los consultados, se espera pues que dicho proceso se concluya a mediados de mayo, y de que a más tardar en mes y medio haya nuevo dirigente del PRI en Chihuahua, noticia que hizo muy feliz a Memo Dowell quien ya no siente lo duro, sino lo tupido, a pesar de que para el CEN ha realizado un papel destacado en esta circunstancia crítica para ese partido.***Para no dejar la incertidumbre y la intriga, -como en las series de Netflix que vende muy bien por capítulos y por temporada-, durante la semana que terminó hubo noticias relevantes en el caso de la denuncia penal, por administración fraudulenta, en contra de Víctor Manuel Ortega Fernández.El juez de la causa decretó que, por aspecto técnico jurídico, referente a la configuración del delito en el tiempo (así son de complicados los abogados y su terminología), no lo habría de vincular a proceso lo que, para muchos incluido el propio Ortega, significó prácticamente la absolución del caso, pero no es así.Expertos penalistas nos comentan que la decisión del juez no tiene nada que ver con la inocencia o no del indiciado, porque de hecho el juez acepta que hay elementos suficientes para procesarlo, pero por un asunto más de matemáticas que de leyes, o de justicia, el juez consideró que no se podría hacer.Esto abre la puerta para la apelación de los demandantes en instancias de justicia superiores, lo que asegura que el culebrón de Eiffel contra Ortega va a continuar y no precisamente a favor del segundo. En fin, veremos y diremos.