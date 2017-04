Otra semana de Corral con el mundo encima

La última semana de Javier Corral Jurado como gobernador debió ser de pesadilla. Han sido días para ser olvidados. Le cayó encima la crítica nacional por la nueva ola de violencia en la entidad y fue doblegado mediante traición por los suyos en el Congreso del Estado.Son apenas seis meses de administración. El desgaste es para esconderse en un rincón. Da la impresión que va terminando su quinquenio, no empezando.La golondrina del lunes no hizo verano. La detención y encarcelamiento de tres duartistas por presunta corrupción le generó aplausos y algo de oxígeno para el ambiente irrespirable que le precedía.Consiguió notas destacadas al decretar prófugo de la justicia a César Duarte y conseguir que la Interpol pusiera su nombre en ese catálogo subjetivo de fichas rojas. Hasta ahí.Hubo opiniones generalizadas que convinieron en que se trató de un movimiento precipitado, calculado sólo en la medida de las apremiantes circunstancias de inseguridad sufridas y como respuesta al “se nos descompuso Chihuahua” del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. En medio de esa controversia se presentó el crimen de alto impacto de la periodista Miroslava Breach.A media semana atizaron el fuego con el tema de la violencia el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal e Índice de Paz México con sus reportes 2017 destacadamente negativos para nuestro estado, y por supuesto fijados en la persona del gobernador como jefe del Ejecutivo estatal.La difusión fue caudalosa por todo el país. El Universal asestó el viernes su nota principal con un reporte detallado emitido en “tarjeta informativa” para ese periódico por parte de la Secretaría de Gobernación, desmintiendo a Corral Jurado sobre la falta de apoyo a Chihuahua. “El Gobierno federal nos dejó solos”, había acusado el mandatario chihuahuense.La Fiscalía General del Estado y el propio gobernador disminuyeron casi hasta la nada el tema de los procesos penales contra el duartismo. Particularmente ese aspecto fue relevado por las decenas de amparos solicitados por exfuncionarios y empresarios relacionados con el anterior régimen pero Corral no desprendió su mala racha, su viacrucis adelantado.Todos los flancos vulnerados.El jueves los diputados del PAN en el Congreso del Estado desconocieron nuevamente a Corral Jurado su autoridad política y se aliaron con diputados duartistas para designar al nuevo auditor superior del Estado.Por la mañana del jueves, la comitiva del gobernador pasó por el coordinador parlamentario blanquiazul, Miguel Latorre. Juntos se dirigieron hacia el frente de las canchas deportivas del bulevar Díaz Ordaz, a minutos del centro de la ciudad de Chihuahua. Desayunaron burritos en el infaltable changarro “El Arrancón“. Sellaron ahí el pacto para sacar en el Congreso del Estado la votación de Armando Valenzuela como auditor del Estado, candidato de Corral. El “gesto“ del mandatario no tuvo ningún efecto. Perdió. Viernes, sábado y domingo de comidilla y chismorreo intenso a su costa.***Cuauhtémoc es una de las ciudades medias del estado donde gobierna un panista igual que Corral: Humberto Pérez Holguín. Sin avisarle le impusieron desde Palacio de Gobierno el “acuerdo“ 86/2017 mediante el cual la Fiscalía General del Estado asumió de manera completa el control de los casi 250 policías de aquel lugar “como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves del orden público”.El alcalde se inconformó categóricamente. Toda la semana ofreció entrevistas cuestionando la ocupación de su corporación. “No estamos en contra de la profesionalización de la Policía, estamos en contra de las formas que se están llevando a cabo“.Corral y sus funcionarios aplicaron en Cuauhtémoc la misma receta de intervención usada semanas antes en otros seis municipios del noroeste de la entidad, cinco de ellos también con administración panista y generó molestias en sus autoridades por la vulneración de su autonomía municipal.Libra el gobernador una guerra con propios y extraños que le acumula bajas en su imagen cada hora que permanece al frente del despacho principal de Palacio.***Es innegable que la oposición política hacia Javier Corral está haciendo su tarea pero no de manera generalizada aún. Su relación con la Presidencia de la República ha sido de contrastes. Se pelea con Osorio pero asegura que Peña Nieto lo trata hasta con afecto. Ingenuidad no puede ser. El secretario de Gobernación pertenece a la clase de priistas disciplinados que no se aparta del guión ni una línea.Pudiera ser peor para Corral la andanada si a Osorio se sumaran los secretarios, subsecretarios y legisladores que trabajaron en mancuerna más que estrecha con el duartismo, o si a nivel estatal tuviera declarada la guerra del priismo general y no sólo aquellos indiciados de la administración que terminó. Esa es la otra batalla que se avecina conforme llega el proceso electoral 2018.Para la semana que terminó tenía planeado el ‘nuevo amanecer’ intervenir la Policía Municipal de Chihuahua, a cargo de la alcaldesa panista, Maru Campos. El plan quedó en el aire quizá por la reacción negativa de la autoridad municipal de Cuauhtémoc, o posiblemente por todos los conflictos reseñados. Maru adelantó: la policía de Chihuahua es eficiente. No necesita refuerzo extraordinario de la Fiscalía.***Usando una expresión popular, el gobernador tiene en su forma de hacer las cosas su talón de Aquiles. Lógicamente la oposición no lo trataría ni lo tratará con flores ni con miel aunque fuera Gandhi, Luther King o Mandela, pero ha rechazado enderezar la personalidad de su régimen en materia de operación gubernamental y hacia el interior de su propio partido.No se ha movido ni un centímetro del así soy y así hago yo las cosas. Puede tener razón, así ganó la gubernatura, pero no necesariamente le alcanza para ser un buen gobernador.Los panistas de la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, Madera, etc., no están conformes de que su correligionario les grite en público que no tienen capacidad para manejar sus policías. Así se interpreta la imposición mediante la Fiscalía que, vale decirlo, sus agentes no cantan mal las rancheras en eso de las complicidades con el crimen organizado.Particularmente con los panistas de la ciudad de Chihuahua, Corral mantiene una infortunada guerra hasta ahora perdida. No se nota voluntad alguna por tratar con los operadores de la alcaldía pero tampoco se nota estrategia por hacerlos a un lado exitosamente y eventualmente disponer de sus espacios para el corralismo. O sea, ni hay negociación con ellos ni los puede derrotar. De Juárez, ni hablar, está abandonado en materia de trabajo interno partidista.Esta frontera debiera implicar el mayor interés del gobernador en su proyecto político pero está dejada a las manos de Dios, o mejor dicho, a las manos de Cabada, el PRI y hasta muy posiblemente Morena.En materia de operación gubernamental los resultados son los que mandan. Precisamente en Juárez tenemos ejemplos de eficacia menos que raquítica, y por lo tanto escasos bonos para el gobernador. Hemos mencionado los temas absurdos de la revalidación vehicular, la falta de placas... la nula obra pública.Es evidente que a Corral le falta equipo, muchísimo equipo, o si lo tiene no está dando resultados positivos. Debe observar con la seriedad profesional y objetividad indispensable tanto su actuación como la de sus principales colaboradores en todo el estado; su secretario general, su tesorero, su administrador general, su dirigente en el partido, sus recaudadores de rentas, sus líderes partidistas en el estado.Es imperativo un cambio sustancial antes que el mundo encima se convierta en exigencia de renuncia.