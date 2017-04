Contratando a la deshonestidad

De acuerdo a varias notas periodísticas publicadas por El Diario de Juárez, el extitular del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Luis Enrique Cuevas López, está acusado en un proceso penal de grave desviación de recursos económicos al parecer hasta por la cantidad de más de dos millones de pesos en una carpeta de investigación criminal abierta en su contra ante la Fiscalía General del Estado Zona Norte.A pesar de ello fue contratado por el Congreso del Estado como asesor del diputado, Alejandro Gloria González, con lo cual se da un cuestionable revés a la política de honestidad que se ha dicho se intenta prevalecer en las autoridades del nuevo gobierno a las cuales el Poder Legislativo no debe ser ajeno. Es lógico suponer que un gobierno es lo que son sus funcionarios y estos están influenciados y guiados por sus asesores.La acusación contra Luis Enrique Cuevas López no ha avanzado hasta lograr que un juez emita una orden de aprehensión en su contra, pero el señalamiento público de deshonestidad queda muy claro para la ciudadanía.No es una persona digna de confianza para desempeñar ninguna función pública por modesta que esta sea. Y en este sentido se pronuncia Thomas Jefferson cuando nos dice: “La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”.Así nos resulta difícil entender cómo puede desempeñar honestamente su labor un diputado como Alejandro Gloria González, cuando ha contratado como su asesor a una persona acusada de pillaje. ¿Qué tipo de consejos le va a dar? Porque nadie puede dar lo que no tiene y para ser diputado se requiere de un alto grado de honestidad.Un funcionario público debe tener los bolsillos de cristal y cuidar con esmero quiénes son las amistades que frecuenta, máxime cuando alguna de estas se convierte en su asesor. Bien lo dijo Mao Tse-Tung: “Creo que debemos trabajar honestamente porque sin una actitud honesta nada se puede realizar en el mundo”. Y aquí el círculo próximo del diputado Gloria González deja mucho qué desear. Si lo contrató es porque es muy su amigo.No obsta para hacer estas consideraciones el hecho de que el diputado empleador diga que le ha pedido su renuncia porque la salida de SUMA fue en medio de un escándalo por el desfalco así es que no se justifica siquiera el pensar en darle un trabajo de tanta responsabilidad.Ahora lo corren muy a su pesar por el escándalo pero sus pocos escrúpulos ya se hicieron muy notorios. Y no se vale decir que no sabían y que le asiste la presunción de inocencia; nada de eso, lo que pasa es que todos son coyotes de la misma loma.En la ruta hacia la reelección el candidato independiente Armando Cabada Alvídrez, va a tener problemas para conservarse independiente. El gobernador Javier Corral y su sello de mesa que es el Congreso, le han cerrado todas las puertas para contender de esa manera; sin embargo, su prestigio se ha fortalecido en estos seis meses de buen gobierno y él en sí mismo se ha convertido en un buen activo político agradable para cualquier partido que desee apadrinar su candidatura.La eventual decisión de contender por unas siglas partidistas no es fácil. La selección de un partido puede verse obstaculizada por algunos de los miembros del mismo. El PAN, el PRI y el PRD no son opción para don Armando porque dichos institutos políticos se encuentran bien quemados; el último de los mencionados atraviesa por una crisis interna que lo está desmoronando y cualquiera que se lance por ellos tiene asegurada la derrota.Cabada tendrá que decidirse por un partido de muy bajo perfil, casi casi inexistente, que no le manche el cartillón con su desprestigio ni con sus pleitos internos. Por eso, sin pecado original alguno, para que sea su personalidad política la que le imprima un brío personal a su campaña y aproveche el capital político que ha logrado acumular en todo este tiempo y con todos los acontecimientos que han pasado.Morena de Andrés Manuel López Obrador es una buena opción si no fuera por la ideología comunista de muchos de sus miembros que los convierte en gente muy conflictiva. Ya se sienten en caballo de hacienda aposentados en Los Pinos para el 2018, lo cual los hace aún más difíciles de concertar.A este respecto Armando Cabada debe sopesar el hecho de que por nuestra cercanía con Estados Unidos cualquier partido de ideología trotskista no tiene arraigo significativo entre la gente.Se les mira más bien con desconfianza. Por su complejidad de trato, los izquierdistas tratarán de manipularlo hasta la desesperación dejándolo si acaso con su solitaria candidatura a la Presidencia Municipal sin darle oportunidad de escoger a ninguno de sus acompañantes imponiéndole como colaboradores a una gama de especímenes muy raros. Lo que es más importante, imponiéndole su equipo de gobierno. En mi concepto son gente desconfiable por su voracidad y su hambre añeja, de plano los nietos de Trotsky no son una buena elección.En este supuesto creo que la mejor opción va a ser un partido inicuo, sin color como hay tantos, un partido que considere un honor apadrinar su candidatura.Para ello tiene tan sólo por citar un ejemplo, al llamado Encuentro Social, un partido que ni huele ni hiede y que no tiene una gran estructura pero que por lo menos tiene una ideología más abierta para que el candidato imprima a su campaña una marca política muy parecida a la del independiente.El Panal no es muy recomendable porque está impregnado hasta la médula de sangre priista. Es dominado por el magisterio, uno de los gremios más corruptos que han existido en la historia de México, relleno de vividores y gente desprestigiada, hijos de Elba Esther Gordillo, definitivamente no es un partido que sirva para ganar una elección.Los demás partidos de izquierda conocidos como nanopartidos están muy ligados al PRI. Son considerados por la ciudadanía como sus satélites. Este es un lujo que no se puede permitir un candidato ganador como lo es Armando Cabada.No hay mucho de dónde escoger, pero el candidato independiente tiene que decidirse por alguno que sí le ayude a ganar la elección con su simple registro, que le dé apoyo porque solamente ocupará sus siglas.Armando trae todo el equipo más que suficiente para estructurar todo un movimiento político que cale hondo en la comunidad. No debe olvidarse que Javier Corral es el gobernador; es su enemigo y tratará de recuperar para el PAN la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.