Los motivos de Judas

Mientras Jesús suda sangre en Getsemaní, sus enemigos arreglaban su arresto. El traidor acepta el pago de su traición y guía a los captores donde su Maestro. El filme de Gibson logra una de las mejores escenas.¿Por qué Judas traicionó a Jesús?Los evangelios tratan discretamente estos motivos; Juan alude sólo a la codicia de Judas. “¿Por qué razón no se ha vendido este perfume en 300 denarios y no se ha dado el dinero a los pobres?”. “Dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía la bolsa, cogía de lo que echaban”(12,5-6).Una visión más espiritual ve la codicia de Judas como el síntoma de algo más profundo. Él, como otros, veían a Jesús como quien restablecería el esplendor del Reino de David, haciendo de Israel una potencia política. Jesús habló frecuentemente de la venida de su Reino que podía entenderse como el regreso del antiguo esplendor. Miembro del círculo íntimo de Jesús, esta posibilidad resultaba atractiva y real para Judas. Judas creyó ver que Jesús tenía algo más en mente. Cuando oyó hablar a Jesús del “Reino”, Judas pensó en un reino “de este mundo”. Judas intentó un juego político de alto riesgo. Si Jesús salía victorioso del conflicto, él podía conseguir el perdón; si Jesús perdía, quedaba de lado de los vencedores. En realidad, no habían entendido al Maestro.El Judas real. El filme de Gibson opta por un Judas real. Incluso cuando aparece ante los sacerdotes para cerrar el trato despreciable, aparece inseguro de él mismo y visiblemente ansioso. Caifás y Anás no le muestran ninguna compasión; sólo quieren tener a Jesús en sus manos, aunque la traición de Judas es un hecho poco honorable.Ellos no le dan el dinero en la mano; se lo tiran como el hueso al perro. Un movimiento lento de la cámara capta en el aire las monedas de plata, símbolo del glamur mundano, del placer y la influencia que el dinero hace posible; las monedas que se estrellan contra Judas, que no puede agarrarlas, como acosado por ellas, manifiestan, tanto la atracción de la gloria terrena como su insustancialidad. Las monedas brillan, pero son frías, duras: se oye el golpe del metal rebotando en las piedras del piso y desparramarse por el suelo. Cuando Judas se precipita a juntarlas, se hacen evidentes su ambición y su ansiedad. Pero también su inseguridad. Al ser rodeado por los guardias, Judas se detiene momentáneamente y los mira preocupado, es la imagen perfecta del remordimiento.Judas es un personaje complejo. Por una parte reconoce que Jesús está allí por una confrontación con los líderes religiosos de Israel, una confrontación que puede ganar o perder. Pero Judas no estaba preparado para quemar los puentes con la élite del poder. Si Jesús perdía la confrontación, sus fieles seguidores se dispersarían ante el fracaso. Si Jesús ganaba, Judas podía contar con el perdón. Así jugó Judas sus cartas.Él arregló la traición en secreto para dejar vía de escape; perdiera o ganara, él podría volver al grupo. Esto, aunque él no estuviera muy orgulloso de sí mismo. No quería dejar huella de lo que estaba haciendo. No le gustaba la idea de ser visto como un traidor por sus amigos. Todas estas emociones y motivaciones encontradas están presentes en el retrato de Judas que nos presenta Gibson; precisamente porque era un personaje muy complejo, era un personaje real. Un personaje trágico con el que los espectadores pueden identificarse.Lo que Jesús pensó de Judas. Jesús ofreció la amistad al traidor. La película presenta esto en la manera en que Jesús ve a Judas en el Monte de los Olivos. Cuando los soldados entraron a Getsemaní, Jesús está de pie, listo para cumplir la voluntad de su Padre. Judas había arreglado identificar a Jesús dándole un beso.Esta señal era necesaria porque en el jardín, siendo de noche, tenían dificultad para identificar a Jesús; o también, porque alguno de los discípulos podría hacerse pasar por Jesús para que éste escapara. Cuando Judas ve a Jesús y a los otros apóstoles, su primera reacción es huir. Judas estaba obviamente avergonzado de sí y ante los compañeros. Pero los guardias le obligan a seguir con el plan.Conforme se mueve hacia Jesús, la cámara toma a Juan y a Pedro, que representan a los apóstoles, y ven a Judas con desprecio. En contraste, el rostro de Jesús es de bienvenida, cálido, y sincero hasta el fin. Su respuesta a la traición, cuando él dice tristemente: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?” (Lc. 22,48) , o, “Amigo, ¿a esto has venido?, según Mateo, es más una amorosa llamada al arrepentimiento que una amarga acusación. La película enfatiza la misericordia y el amor de Jesús en la siguiente escena: Jesús y Judas se encuentran otra vez, de una manera sorprendente, después del arresto. Judas está escondido en una cueva bajo un puente. Cuando Jesús es conducido a la ciudad, encadenado, los soldados lo arrojan del puente, y su cara herida y contorsionada se dirige a Judas que está temblando. Incluso entonces, Jesús no condena, no hay coraje o resentimiento. Incluso ahí, él está abierto, invitando a Judas al arrepentimiento.Consumada la traición, corre a esconderse porque siente asco de lo que ha hecho. Está herido; hizo algo malo de verdad; ha traicionado a su mejor amigo. Así está él bajo el puente, tratando de esconderse de la verdad de su horrible acción.El fin trágico de Judas. La siguiente vez que Judas aparece en escena es durante el juicio de Jesús ante los líderes judíos, mirando de tras de la multitud. Judas se siente cada vez más perturbado por la suerte de Jesús. Cobijado por la oscuridad, busca al Sumo Sacerdote Caifás para devolverle las 30 monedas de sangre y exigir la libertad de Jesús. Pero, ni en este momento Judas acepta su responsabilidad. Judas pudo volver a Jesús en cualquier momento, pudo llorar su pecado y Jesús lo hubiere perdonado. Pero no volvió.Terrible misterio de la libertad humana. Dios no quiere imponer su amor; Judas pudo haberse sentido orgulloso de aceptar sus faltas y el perdón que necesitaba. Dejarse amar, incluso cuando uno es indigno de ese amor, exige humildad. Mucha gente como Judas, simplemente rehúsa dar este paso. «Tal es la tragedia real de Judas, no tanto haber traicionado a Cristo, cuanto no haber confiado en el perdón de Cristo».Las fuerzas del mal atormentan a Judas impidiendo su arrepentimiento. El uso de unos niños demoniacos es otra forma, otra técnica de la película para manifestar la concepción del mal como algo bueno que se va a convertir en una terrible equivocación. Los niños connotan dulzura, docilidad, inocencia; el giro demoniaco connota la pérdida de inocencia, de dulzura y de docilidad, pérdida que Satán usa para llevar a Judas a la desesperación.Cuando llega el momento de la decisión el demonio desaparece, los niños desaparecen, y Judas se queda solo, libre también, para dar el último paso en su frenética e inútil huida de la verdad, o bien, a su absoluta desconfianza en la misericordia de Dios. Lo único que él ve es el cadáver de un burro infestado de gusanos, sus dientes blancos brillan con el sol de la mañana. La visión empuja a Judas al final. Él comienza a sollozar y se aferra a la desesperación. Esta es una de las escenas más cautivantes de la película.Tal vez las escenas mejor logradas comparten las características de esta escena: hay escenas donde todo es comunicado mediante una mirada, una visión, donde se olvidan los diálogos y los conceptos abstractos y se confrontan con la cruda experiencia humana. Cuando vemos que Judas comienza a sollozar, luego de la toma sucesiva del rostro angustiado de Judas y la cabeza agusanada del burro, sabemos que Judas se ha alejado definitivamente de la esperanza.Fue difícil lograr el drama exacto en esta escena. Al final, el actor recibe la señal de mirar el cadáver del burro, con gusanos y moscas que llenan su nariz e imagina que la bestia agusanada ha tenido más suerte que él. Piensa que hubiera preferido ser aquél burro, antes de lo que es ahora. Solamente entonces el actor interpreta la escena. En la siguiente toma Judas comienza a gritar y las lágrimas comienzan a correr.En su carrera frenética termina ahorcándose con la soga que tenía el burro muerto.“Si todos los judas se colgaran nos faltarían árboles. Pero los judas pequeños no se ahorcan”. (JV).