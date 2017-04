El arte de hacer política

Debo iniciar por señalar que la política es, hoy por hoy, una de las actividades más desprestigiadas y despreciadas por la sociedad, entendiéndola como el quehacer cotidiano de los partidos políticos, aunque no es esa su mejor definición. Sin embargo, y a partir de esa premisa, la sociedad por décadas relaciona la política a la actividad de los partidos políticos, y así es como entiende la definición de dicho término, y por eso su desencanto y decepción del mismo.En realidad, la política como disciplina social, es mucho más que lo que la sociedad comprende genéricamente, ya que se trata de toda una ciencia incluso, que es materia de enseñanza académica a los más altos niveles de maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, misma que, básicamente, se encarga del estudio de las relaciones entre el poder, el gobierno y la sociedades, con un claro enfoque de propiciar, fomentar y lograr el bien común.Expertos conocedores y politólogos del mundo como Max Weber, Giovanni Sartori, Gianfranco Pasquino, Samuel Phillips Huntington o el mismísimo Aristóteles, coinciden en afirmar que la política es un eje fundamental y fundacional, en el que se articulan las decisiones de los gobiernos. La definición de lo que es la política, ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos, y aún así no existe un acuerdo unánime sobre qué es la política.Pero ateniéndonos precisamente a las coincidencias de los estudiosos en el tema, podemos afirmar que es una disciplina que se encarga del estudio de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, así como de su adecuada interrelación y los equilibrios necesarios. En ese orden de ideas, la política se constituye en un marco conceptual del Estado, entendiendo este último, como la suma de las instituciones mediante las que una sociedad se autogobierna.De acuerdo con la RAE (Real Academia de la Lengua Española), el término política tiene doce significados distintos y/o complementarios. Perteneciente o relativo a la doctrina política; Perteneciente o relativo a la actividad política; Cortés, urbano; Cortés con frialdad y reserva, cuando se esperaba afecto; Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado; Denota afinidad (parentesco por razón de matrimonio), Padre político (suegro). Hermano político (cuñado). Hijo político (yerno). Hija política (nuera); Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados; actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo; cortesía y buen modo de portarse; arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado; orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.Etimológicamente, la palabra “política” proviene del vocablo griego “politike”, que a su vez proviene de polis, las antiguas ciudades estados griegas, queriendo designar a la actividad que ejercían los ciudadanos, animales políticos por esencia, según Aristóteles, participando en las decisiones políticas de la comunidad.A partir de estas definiciones, puede quedar un poco más claro qué es la política como disciplina que estudia, y explica, las relaciones entre gobierno y gobernados, y en ese sentido, sienta las bases para un mejor aprovechamiento de los involucrados.Una de las definiciones más conocidas y populares, digamos (o al menos mayormente aceptada) sobre el término política, fue dada por el sociólogo alemán Max Weber, definiéndola como la lucha entre personas o agrupaciones para detentar el ejercicio del poder. Si el Estado es aquel que detenta el uso de la violencia legítima, la política es la lucha por el poder como tal. El gobierno lo ejerce y lo defiende, y la sociedad lo reclama para sí.Otro autor que se encuentra en una línea similar a Weber es Antonio Gramsci (aunque con profundas diferencias ideológicas, ya que el primero se autodefinía como liberal mientras que Gramsci fue uno de los intelectuales más brillantes que aportó el marxismo), entendiendo a la política como aquella toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones parlamentarias dedicadas a la política, y en última instancia dedicada a la coerción. Por ende, la política se encuentra por fuera de las masas, limitada al ámbito burocrático y partidario.Con todo este razonamiento como fundamento, aclarado y ampliado un marco conceptual mucho más amplio, analicemos pues el comportamiento político del gobernador Corral, en tanto jefe del Ejecutivo estatal.Si bien el panista, senador con licencia y legislador por más de 20 años, es un experimentado parlamentario mexicano, lo cierto es que en su calidad de jefe del Ejecutivo, es decir, como administrador del Gobierno estatal, ha quedado bastante corto en las expectativas que se tienen de alguien en su cargo.La personalidad de Corral ha sido una siempre. Rijoso, conflictivo, contestatario, político fajador, visceral y solitario, digamos más bien tirando a individualista, además de profundamente protagonista. Y aunque esos rasgos de personalidad que, muchos dirán, poco tienen que ver con el político, la realidad es que es todo lo contrario, es su contexto humano en el que podemos, o no, entender mucho de lo que hace o deja de hacer.En su papel de legislador, todas esas características, virtudes y hasta defectos, contribuyeron de manera importante para posicionarlo entre uno de los mejores parlamentarios blanquiazules. Si bien, ha sido dura y permanentemente cuestionado al interior de su partido, por la forma en la que llegó a todos esos cargos, nadie regatea su capacidad como parlamentario.El problema es que, ahora como gobernador, una posición política diametralmente opuesta a la de legislador, esos mismos rasgos de personalidad se han convertido en su peor lastre a la hora de gobernar, si es que ha intentado hacerlo.Un gobernante se debe a su pueblo, es decir, a los gobernados. A todos. Sin distingo de razas, religiones, género o preferencias políticas. A todos. Y para Corral, al menos hasta el momento, parecen no existir los priistas de la entidad, a pesar de que, con y todo, son la segunda fuerza política de Chihuahua. Cero acercamiento institucional, como si no existieran.Pero el de los priistas no es el único caso. El gobernador ha abierto frentes de guerra con, al menos, cinco interlocutores distintos. Con los periodistas, como gremio, desde su toma de protesta a quienes no ha cesado de acusar, generalizando, que somos corruptos, chayoteros y vendidos.Con los maestros del Cobach, al estar impedido a cumplir con compromisos contractuales que los mentores demandaron en su momento. Con el alcalde de Juárez, Armando Cabada, al cuestionarle hasta la exageración a los mandos designados al frente de la Policía Municipal.Con los presidentes municipales de algunos municipios al “intervenir” brutalmente, desconociendo la autonomía municipal, en el tema de seguridad y literalmente “secuestrando” a las corporaciones policiacas municipales.También abrió ya un importante frente de guerra al interior de su propio partido, al desconocer la autonomía con que debe manejarse el Congreso y los diputados, queriéndoles imponer agendas ajenas a los intereses naturales de ese órgano legislativo. Autónomo e independiente, según la Constitución al menos.Y también ha declarado hostilidades abiertas contra el Gobierno federal, acusando al secretario de Gobernación y al de la Defensa, de poco solidarios con Chihuahua, y en tratar de desestabilizar su gobierno desde ese poder.¡Vaya! Cantarle un tiro, como se dice coloquialmente, al Gobierno federal es el equivalente a pelearse con la cocinera. Vaya usted a saber qué le ponga en el platillo, para desquitarse del coraje. No se puede agarrar a golpes y mentadas de madre a alguien, para luego pedirle apoyo, eso no es hacer política.Gobernar un estado como Chihuahua no es una tarea para un solitario individualista, si Corral no entiende que debe sumar y no dividir ni restar, se le va a salir de control todo. Si no es que ya se le salió.