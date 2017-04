Prioridad para los bienes mal habidos

La Fiscalía General del Estado del gobernador Javier Corral ha obtenido tres autos de sujeción a proceso contra tres importantes exfuncionarios de la administración del exgobernador, César Duarte Jáquez, acusados de peculado y apoderamiento de fondos públicos. Se calcula el monto de lo defraudado en una suma que asciende a los seis mil millones de pesos, cantidad muy importante que implica un menoscabo del erario y un daño patrimonial de gran magnitud.Eso dio pie a que se dictaran algunas órdenes de cateo y embargo precautorio de bienes para garantizar con ellos el interés público defraudado, pero sucedió que al presentarse los personeros del gobierno a unas propiedades del exgobernador Duarte a ejecutar dichos embargos, se encontraron que esos inmuebles y en especial el rancho Los Saucitos se encontraba saqueado y por ningún lado aparecieron las miles de cabezas de ganado que estaban resguardadas ahí, al igual que la docena de caballos pura sangre propiedad del exgobernador.Alguien los había saqueado previamente. Esto puede darnos pie a dos hipótesis: una, que se les adelantaron en un acto de protección a los bienes semovientes del gobernador; y otra que mientras que el exmandatario se encuentra confinado en su exilio voluntario en la ciudad de El Paso, Texas, cierta gente ha dado en ejecutar actos de rapiña contra César Duarte.En cualquiera de los dos supuestos, el legítimo interés público ha sido burlado por la rapiña o por el ocultamiento cómplice, pero en ambos casos la Fiscalía tiene que investigar el paradero de dichos bienes, encontrarlos y asegurarlos para proteger el interés público que prevalece siempre en estos casos. No hacerlo sería irresponsable.Pero lo mismo sucede con la lista de funcionarios y colaboradores del régimen del exgobernador Duarte que se encuentran sujetos a varias indagatorias por su participación en los actos de saqueo contra el patrimonio de los chihuahuenses, en su modalidad de actores directos o de encubridores, pues que se sepa ninguno de sus numerosos bienes han sido embargados precautoriamente para garantizar el interés del tesoro público saqueado. El tiempo pasa sin pausas y sin prisa; las maniobras de ocultamiento avanzan con grave riesgo de insolvencia técnica pues nadie quiere devolver voluntariamente lo robado.El Diario de Juárez informó en su edición del jueves que hasta ahora suman 57 exfuncionarios, políticos y empresarios duartistas amparados en todo el estado, pero esa lista puede crecer conforme avancen y se profundicen las indagatorias y, sobre todo, por el hecho de que ciertos cómplices desleales se están sumando al grupo de testigos protegidos, que voluntariamente o bien acalambrados prefieren colaborar con las investigaciones a cambio de obtener cierta impunidad.Esta gente que se ha adherido al grupo bajo la figura jurídica del testigo protegido busca su impunidad personal pero en este punto debe distinguirse la libertad personal del patrimonio mal habido, porque no por el hecho de que denuncien a sus cómplices y faciliten el acopio de pruebas para aprehensiones extendidas, deban también tender una protección para sus fortunas mal habidas.Por el contrario, parte de esa colaboración premiada con la impunidad, debe hacerse bajo la premisa de que devuelvan al erario público los bienes mal habidos en forma voluntaria, porque si bien puede respetarse su libertad personal, por ese acto de denuncia colaboracionista no pueden obtener una protección para su patrimonio producto de tanta pillería. No se puede considerar punible el robo pero sagrados los bienes robados. En última instancia no se les quitará nada que sea legítimamente de ellos sino únicamente el producto del latrocinio.Esa reparación del daño causado debe realizarse a pesar de que la figura del testigo protegido les preserve como intocable su libertad personal pero no el caudal despojado con su complicidad y su participación como receptores de parte del botín. El premio no debe extenderse a tanto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.